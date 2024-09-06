Уникальная полевая кухня-трансформер допущена к поставкам в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Кодифицирована и допущена к поставке полевая модульная кухня МК-500, предназначенная для приготовления пищи в полевых условиях для военнослужащих численностью до 500 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В Минобороны рассказали, что обычно для приготовления пищи в полевых условиях в подразделениях ВС Украины используют преимущественно старые советские полевые кухни КП-30, КП-75, КП-125, КП-130. На полевых кухнях-прицепах советского образца возможно было готовить только 2 блюда одновременно. Работают старые полевые кухни на дровах или дизельном топливе. Такая кухонная техника не обеспечивает комфортных условий для личного состава, не имеет возможностей работать с полуфабрикатами, не имеет холодильного оборудования для хранения продуктов, оборудования для мытья и сушки посуды и тому подобное.

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Так, на одном из отечественных предприятий сектора ОПК была изготовлена новая модульная кухня для нужд ВС Украины. За основу для изделия украинские инженеры взяли форм-фактор 20-футового морского контейнера. К месту выполнения задач кухню доставляют на прицепе или автомобильном базовом шасси, которое имеет стандартные крепления для такого габаритного груза. К слову, модульная кухня сама "снимает" себя с платформы с помощью гидродомкратов. Срок развертывания полевой кухни со всеми рабочими местами и оборудованием - 2 часа. Работает в таком модуле одновременно 6 поваров. Использовать такие модули возможно в условиях разрушенной инфраструктуры жизнеобеспечения, круглосуточно, независимо от времени года и погодных условий.

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Как отмечается, для автономности работы модульная кухня имеет все необходимое оборудование для приготовления и комфортной работы личного состава: насосную станцию, дренажный насос для откачки отходов, кондиционеры, канализационный жироуловитель, вытяжные системы для кухонного оборудования, пароконвектоматы, электрические плиты, холодильники и тому подобное. А также дизель-генератор.

Минобороны сообщили, что в войсках уже есть более 20 таких кухонь. Военные повара отмечают, что перечень оборудования полевой кухни часто превосходит оборудование современных стационарных заведений питания ресторанного типа.