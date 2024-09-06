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Уникальная полевая кухня-трансформер допущена к поставкам в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Кодифицирована и допущена к поставке полевая модульная кухня МК-500, предназначенная для приготовления пищи в полевых условиях для военнослужащих численностью до 500 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В Минобороны рассказали, что обычно для приготовления пищи в полевых условиях в подразделениях ВС Украины используют преимущественно старые советские полевые кухни КП-30, КП-75, КП-125, КП-130. На полевых кухнях-прицепах советского образца возможно было готовить только 2 блюда одновременно. Работают старые полевые кухни на дровах или дизельном топливе. Такая кухонная техника не обеспечивает комфортных условий для личного состава, не имеет возможностей работать с полуфабрикатами, не имеет холодильного оборудования для хранения продуктов, оборудования для мытья и сушки посуды и тому подобное.

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Польова модульна кухня МК-500

Так, на одном из отечественных предприятий сектора ОПК была изготовлена новая модульная кухня для нужд ВС Украины. За основу для изделия украинские инженеры взяли форм-фактор 20-футового морского контейнера. К месту выполнения задач кухню доставляют на прицепе или автомобильном базовом шасси, которое имеет стандартные крепления для такого габаритного груза. К слову, модульная кухня сама "снимает" себя с платформы с помощью гидродомкратов. Срок развертывания полевой кухни со всеми рабочими местами и оборудованием - 2 часа. Работает в таком модуле одновременно 6 поваров. Использовать такие модули возможно в условиях разрушенной инфраструктуры жизнеобеспечения, круглосуточно, независимо от времени года и погодных условий.

Польова модульна кухня МК-500

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Как отмечается, для автономности работы модульная кухня имеет все необходимое оборудование для приготовления и комфортной работы личного состава: насосную станцию, дренажный насос для откачки отходов, кондиционеры, канализационный жироуловитель, вытяжные системы для кухонного оборудования, пароконвектоматы, электрические плиты, холодильники и тому подобное. А также дизель-генератор.

Польова модульна кухня МК-500Польова модульна кухня МК-500

Минобороны сообщили, что в войсках уже есть более 20 таких кухонь. Военные повара отмечают, что перечень оборудования полевой кухни часто превосходит оборудование современных стационарных заведений питания ресторанного типа.

Автор: 

Минобороны (9357) еда (353)


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Топ комментарии
+8
Нормально так
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06.09.2024 11:18
+5
супер!!!
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06.09.2024 11:30
+4
Не хочу снять зраду, но запихнуть посредственное оборудование в грузовой контейнер - это не словом "уникальное" называется. Теперь охота узнать цену, возможно, именно этим оно уникально.
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06.09.2024 12:14
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06.09.2024 11:18 Ответить
Сумніваюсь, що хтось з начальства, не обов"язково військового, не вкраде пару кухонь.
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06.09.2024 11:24 Ответить
Ну і на хріна цей вагон-ресторан начальству, на дачу поставити?
Там свої перевірені методи, починаючи з найпростішого - даю гарантію, що пара кухонь буде значиться в паперах як знищена противників ще за місяць до того, як перша надійде на фронт...
І це найпростіший варіант
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06.09.2024 11:54 Ответить
супер!!!
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06.09.2024 11:30 Ответить
прикольно конечно... но интересна цена, сего чуда
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06.09.2024 11:54 Ответить
Добре діло!
Але ж це, аж на 11 році, московської війни в Україні!
Мабуть, це Ющенко, з хорошковським і ківаловим, моделювали …?
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06.09.2024 12:04 Ответить
Не хочу снять зраду, но запихнуть посредственное оборудование в грузовой контейнер - это не словом "уникальное" называется. Теперь охота узнать цену, возможно, именно этим оно уникально.
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06.09.2024 12:14 Ответить
Така ж як і дрони від держави? Дрони не літають, кухня не варить?
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06.09.2024 13:03 Ответить
зважаючи на кількість виготовлених 20 кухонь, то будуть використовуватись при штабах для командування
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06.09.2024 14:13 Ответить
Аха присмотрелся к третьему и четвертому фото. На третьем заспанные кастрюли времён сталина, грязная тара стоит на "стерильной" поверхности.
На четвертом видно, что техника не вмонтирована... .
Я бы на на месте МО фотки удалил.
Военные повара отмечают, что перечень оборудования полевой кухни часто превосходит оборудование современных стационарных заведений питания ресторанного типа. Источник:
Да у меня в маленьком городе, в азиатской закусочной, оснащение лучше. В Макдональдсе - лучше.
На кухне у меня лучше. Ну да, живу я не в грузовом вагоне. Генератор - 500 евро. Бочка с водой и насосом - 500 евро, но думаю эта "уникальная шаурмешная" стоила тысяч по 100€.
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06.09.2024 14:44 Ответить
Це кухня для генералів?
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10.09.2024 13:03 Ответить
 
 