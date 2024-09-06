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Унікальну польову кухню-трансформер допущено до постачання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Кодифіковано та допущено до постачання польову модульну кухню МК-500, призначену для приготування їжі в польових умовах для військовослужбовців чисельністю до 500 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У Міноборони розповіли, що зазвичай для приготування їжі в польових умовах у підрозділах ЗС України використовують переважно старі радянські польові кухні КП-30, КП-75, КП-125, КП-130. На польових кухнях-причепах радянського зразка можливо було готувати лише 2 страви одночасно. Працюють старі польові кухні на дровах або дизельному паливі. Така кухонна техніка не забезпечує комфортних умов для особового складу, не має можливостей працювати з напівфабрикатами, не має холодильного обладнання для зберігання продуктів, устаткування для миття і сушіння посуду тощо.

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Польова модульна кухня МК-500

Таким чином, на одному з вітчизняних підприємств сектору ОПК було виготовлено нову модульну кухню для потреб ЗС України. За основу для виробу українські інженери взяли форм-фактор 20-футового морського контейнеру. До місця виконання завдань кухню доставляють на причепі або автомобільному базовому шасі, яке має стандартні кріплення для такого габаритного вантажу. До слова, модульна кухня сама "знімає" себе з платформи за допомогою гідродомкратів. Термін розгортання польової кухні з усіма робочими місцями та устаткуванням - 2 години. Працює в такому модулі одночасно 6 кухарів. Використовувати такі модулі можливо в умовах зруйнованої інфраструктури життєзабезпечення, цілодобово, незалежно від пори року та погодних умов.

Польова модульна кухня МК-500

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Як зазначається, для автономності роботи модульна кухня має все необхідне обладнання для приготування та комфортної роботи особового складу: насосну станцію, дренажний насос для відкачування відходів, кондиціонери, каналізаційний жировловлювач, витяжні системи для кухонного обладнання, пароконвектомати, електричні плити, холодильники тощо. А також дизель-генератор.

Польова модульна кухня МК-500Польова модульна кухня МК-500

Міноборони повідомили, що у військах вже є понад 20 таких кухонь. Військові кухарі зазначають, що перелік обладнання польової кухні часто перевершує устаткування сучасних стаціонарних закладів харчування ресторанного типу.

Автор: 

Міноборони (7401) їжа (429)


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Топ коментарі
+8
Нормально так
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06.09.2024 11:18
+5
супер!!!
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06.09.2024 11:30
+4
Не хочу снять зраду, но запихнуть посредственное оборудование в грузовой контейнер - это не словом "уникальное" называется. Теперь охота узнать цену, возможно, именно этим оно уникально.
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06.09.2024 12:14
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06.09.2024 11:18 Відповісти
Сумніваюсь, що хтось з начальства, не обов"язково військового, не вкраде пару кухонь.
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06.09.2024 11:24 Відповісти
Ну і на хріна цей вагон-ресторан начальству, на дачу поставити?
Там свої перевірені методи, починаючи з найпростішого - даю гарантію, що пара кухонь буде значиться в паперах як знищена противників ще за місяць до того, як перша надійде на фронт...
І це найпростіший варіант
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06.09.2024 11:54 Відповісти
супер!!!
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06.09.2024 11:30 Відповісти
прикольно конечно... но интересна цена, сего чуда
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06.09.2024 11:54 Відповісти
Добре діло!
Але ж це, аж на 11 році, московської війни в Україні!
Мабуть, це Ющенко, з хорошковським і ківаловим, моделювали …?
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06.09.2024 12:04 Відповісти
Не хочу снять зраду, но запихнуть посредственное оборудование в грузовой контейнер - это не словом "уникальное" называется. Теперь охота узнать цену, возможно, именно этим оно уникально.
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06.09.2024 12:14 Відповісти
Така ж як і дрони від держави? Дрони не літають, кухня не варить?
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06.09.2024 13:03 Відповісти
зважаючи на кількість виготовлених 20 кухонь, то будуть використовуватись при штабах для командування
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06.09.2024 14:13 Відповісти
Аха присмотрелся к третьему и четвертому фото. На третьем заспанные кастрюли времён сталина, грязная тара стоит на "стерильной" поверхности.
На четвертом видно, что техника не вмонтирована... .
Я бы на на месте МО фотки удалил.
Военные повара отмечают, что перечень оборудования полевой кухни часто превосходит оборудование современных стационарных заведений питания ресторанного типа. Источник:
Да у меня в маленьком городе, в азиатской закусочной, оснащение лучше. В Макдональдсе - лучше.
На кухне у меня лучше. Ну да, живу я не в грузовом вагоне. Генератор - 500 евро. Бочка с водой и насосом - 500 евро, но думаю эта "уникальная шаурмешная" стоила тысяч по 100€.
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06.09.2024 14:44 Відповісти
Це кухня для генералів?
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10.09.2024 13:03 Відповісти
 
 