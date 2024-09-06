Унікальну польову кухню-трансформер допущено до постачання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Кодифіковано та допущено до постачання польову модульну кухню МК-500, призначену для приготування їжі в польових умовах для військовослужбовців чисельністю до 500 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У Міноборони розповіли, що зазвичай для приготування їжі в польових умовах у підрозділах ЗС України використовують переважно старі радянські польові кухні КП-30, КП-75, КП-125, КП-130. На польових кухнях-причепах радянського зразка можливо було готувати лише 2 страви одночасно. Працюють старі польові кухні на дровах або дизельному паливі. Така кухонна техніка не забезпечує комфортних умов для особового складу, не має можливостей працювати з напівфабрикатами, не має холодильного обладнання для зберігання продуктів, устаткування для миття і сушіння посуду тощо.

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Таким чином, на одному з вітчизняних підприємств сектору ОПК було виготовлено нову модульну кухню для потреб ЗС України. За основу для виробу українські інженери взяли форм-фактор 20-футового морського контейнеру. До місця виконання завдань кухню доставляють на причепі або автомобільному базовому шасі, яке має стандартні кріплення для такого габаритного вантажу. До слова, модульна кухня сама "знімає" себе з платформи за допомогою гідродомкратів. Термін розгортання польової кухні з усіма робочими місцями та устаткуванням - 2 години. Працює в такому модулі одночасно 6 кухарів. Використовувати такі модулі можливо в умовах зруйнованої інфраструктури життєзабезпечення, цілодобово, незалежно від пори року та погодних умов.

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Як зазначається, для автономності роботи модульна кухня має все необхідне обладнання для приготування та комфортної роботи особового складу: насосну станцію, дренажний насос для відкачування відходів, кондиціонери, каналізаційний жировловлювач, витяжні системи для кухонного обладнання, пароконвектомати, електричні плити, холодильники тощо. А також дизель-генератор.

Міноборони повідомили, що у військах вже є понад 20 таких кухонь. Військові кухарі зазначають, що перелік обладнання польової кухні часто перевершує устаткування сучасних стаціонарних закладів харчування ресторанного типу.