Минобороны допустило к поставке в ВСУ эвакуационный транспортер FOXTAC. ФОТО
В Министерстве обороны Украины допустили к поставке в ВСУ беспилотный логистически-эвакуационный транспортер "FOXTAC". Наземная роботизированная платформа может применяться для эвакуации раненых с поля боя.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сейчас для эвакуации раненых с поля боя в подразделениях ВСУ используют различные технические средства, в частности гусеничную и колесную бронетехнику отечественного или иностранного производства, квадроциклы, мотоциклы с эвакуационными прицепами, а зачастую эвакуацию проводят с помощью ручных носилок.
Еще один из доступных вариантов вывоза раненых с поля боя - использование наземных роботизированных комплексов.
Как отмечают в Минобороны, логистически-эвакуационный транспортер FOXTAC отечественного производства почти бесшумный, имеет низкий силуэт - высота изделия не превышает 40 см, что при наличии полевой растительности позволяет осуществлять эвакуацию раненых незаметно. Может перевозить груз весом до полутора центнеров, то есть раненого бойца в полном боевом снаряжении, боеприпасы на позицию.
Управление транспортером осуществляется как дистанционно, так и с помощью проводного пульта, что позволяет сопровождающему боевому медику контролировать и корректировать движение.
Транспортер может дополнительно комплектоваться устройствами, которые позволяют отследить его местонахождение и найти платформу и груз в случае, если с эвакуационной группой потеряна связь.
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Чорні? Круглі? Не там? Не туди? Не для того?
доі*патися можна і до Сонця "чого ти світиш"?
Тачанка прикольна - боездатність буде провірена на полі бою.
Вони з нас глузують...................
логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC вітчизняного виробництва - не все що написане "німецькими" буквами є мерседесом
і яке має відношення цей звичайний евакуатор до ядерного ********** ?
расшифруй свою кацапську мислю !
Не кажу про велику відмінність між концептом, я тим що вийшло....
Ні якщо ця хрін дійсно буде допомагати вивозити поранених. Причому не прибивши їх по дорозі. Я буду дійсно радий
Але щось нема віри в те що показано на фото.....