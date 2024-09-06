Минобороны допустило к поставке в ВСУ эвакуационный транспортер FOXTAC. ФОТО

В Министерстве обороны Украины допустили к поставке в ВСУ беспилотный логистически-эвакуационный транспортер "FOXTAC". Наземная роботизированная платформа может применяться для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сейчас для эвакуации раненых с поля боя в подразделениях ВСУ используют различные технические средства, в частности гусеничную и колесную бронетехнику отечественного или иностранного производства, квадроциклы, мотоциклы с эвакуационными прицепами, а зачастую эвакуацию проводят с помощью ручных носилок.

Еще один из доступных вариантов вывоза раненых с поля боя - использование наземных роботизированных комплексов.

Как отмечают в Минобороны, логистически-эвакуационный транспортер FOXTAC отечественного производства почти бесшумный, имеет низкий силуэт - высота изделия не превышает 40 см, что при наличии полевой растительности позволяет осуществлять эвакуацию раненых незаметно. Может перевозить груз весом до полутора центнеров, то есть раненого бойца в полном боевом снаряжении, боеприпасы на позицию.

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Управление транспортером осуществляется как дистанционно, так и с помощью проводного пульта, что позволяет сопровождающему боевому медику контролировать и корректировать движение.

Транспортер может дополнительно комплектоваться устройствами, которые позволяют отследить его местонахождение и найти платформу и груз в случае, если с эвакуационной группой потеряна связь.