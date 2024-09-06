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Минобороны допустило к поставке в ВСУ эвакуационный транспортер FOXTAC. ФОТО

В Министерстве обороны Украины допустили к поставке в ВСУ беспилотный логистически-эвакуационный транспортер "FOXTAC". Наземная роботизированная платформа может применяться для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сейчас для эвакуации раненых с поля боя в подразделениях ВСУ используют различные технические средства, в частности гусеничную и колесную бронетехнику отечественного или иностранного производства, квадроциклы, мотоциклы с эвакуационными прицепами, а зачастую эвакуацию проводят с помощью ручных носилок.

логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC

Еще один из доступных вариантов вывоза раненых с поля боя - использование наземных роботизированных комплексов.

Как отмечают в Минобороны, логистически-эвакуационный транспортер FOXTAC отечественного производства почти бесшумный, имеет низкий силуэт - высота изделия не превышает 40 см, что при наличии полевой растительности позволяет осуществлять эвакуацию раненых незаметно. Может перевозить груз весом до полутора центнеров, то есть раненого бойца в полном боевом снаряжении, боеприпасы на позицию.

логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC

Смотрите также: Уникальная полевая кухня-трансформер допущена к поставкам в ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Управление транспортером осуществляется как дистанционно, так и с помощью проводного пульта, что позволяет сопровождающему боевому медику контролировать и корректировать движение.

Транспортер может дополнительно комплектоваться устройствами, которые позволяют отследить его местонахождение и найти платформу и груз в случае, если с эвакуационной группой потеряна связь.

Автор: 

Минобороны (9357) ранение (3386)


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Топ комментарии
+3
на першому фото у тачанки вже болти з гайками повідпадали...
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06.09.2024 21:52
+3
І напевне коштує наче літак
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06.09.2024 22:00
+2
То за це гівно Україна відмовилась від ядерної зброї під гарантії безпеки ?!
Вони з нас глузують...................
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06.09.2024 22:27
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...муйня якась xіба шо для пустелі підійде, і то не факт
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06.09.2024 21:51 Ответить
на першому фото у тачанки вже болти з гайками повідпадали...
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06.09.2024 21:52 Ответить
таки да, щось недокінця зібране..а колеса взагалі аут..
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06.09.2024 21:57 Ответить
А що з колесами?
Чорні? Круглі? Не там? Не туди? Не для того?
доі*патися можна і до Сонця "чого ти світиш"?
Тачанка прикольна - боездатність буде провірена на полі бою.
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07.09.2024 12:42 Ответить
кацапських ботів поналазило - як тарганів
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06.09.2024 23:07 Ответить
І напевне коштує наче літак
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06.09.2024 22:00 Ответить
Изделие "*********"
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06.09.2024 22:12 Ответить
То за це гівно Україна відмовилась від ядерної зброї під гарантії безпеки ?!
Вони з нас глузують...................
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06.09.2024 22:27 Ответить
альо, гівнобросатель на вентилятор, читай уважно:

логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC вітчизняного виробництва - не все що написане "німецькими" буквами є мерседесом

і яке має відношення цей звичайний евакуатор до ядерного ********** ?
расшифруй свою кацапську мислю !
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06.09.2024 23:04 Ответить
Сколько подобной херни было склепано и в роликах показано... По ходу медики как вытаскивали 200х на руках так и тащат. И в обозримом будущем это не измениться. Лучше для них транспорт закупать, чем вот это вот..
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06.09.2024 22:51 Ответить
так це і є транспорт для мед. евакуації чи тобі "скорую" з мігалками треба ?
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06.09.2024 23:05 Ответить
Про цю "штуку" писали наче ще на початку лютого. І з того моменту з'явилася аж одна нова фотка. І то на ній "штука" стала виглядати ще гірше..... На рівні самопалу

Не кажу про велику відмінність між концептом, я тим що вийшло....

Ні якщо ця хрін дійсно буде допомагати вивозити поранених. Причому не прибивши їх по дорозі. Я буду дійсно радий

Але щось нема віри в те що показано на фото.....
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06.09.2024 23:00 Ответить
 
 