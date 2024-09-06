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Міноборони допустило до постачання у ЗСУ евакуаційний транспортер FOXTAC. ФОТО

У Міністерстві оборони України допустили до постачання у ЗСУ безпілотний логістично-евакуаційний транспортер "FOXTAC". Наземна роботизована платформа може застосовуватись для евакуації поранених з поля бою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наразі для евакуації поранених з поля бою у підрозділах ЗСУ використовують різні технічні засоби, зокрема гусеничну та колісну бронетехніку вітчизняного чи іноземного виробництва, квадроцикли, мотоцикли з евакуаційними причепами, а почасту евакуацію проводять за допомогою ручних ношей.

логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC

Ще один з доступних варіантів вивозу поранених з поля бою – використання наземних роботизованих комплексів.

Як зазначають у Міноборони, логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC вітчизняного виробництва майже безшумний, має низький силует – висота виробу не перевершує 40 см, що при наявності польової рослинності дозволяє здійснювати евакуацію поранених непомітно. Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.

логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партнери нададуть Україні 200 бронетранспортерів для евакуації поранених з фронту, - Міноборони

Керування транспортером здійснюється як дистанційно, так і за допомогою провідного пульта, що дозволяє супроводжуючому бойовому медику контролювати та коректувати рух.

Транспортер може додатково комплектуватися пристроями, які дозволяють відстежити його місцеперебування і знайти платформу та вантаж у випадку, якщо із евакуаційною групою втрачено зв’язок.

Автор: 

Міноборони (7401) поранення (2805)


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Топ коментарі
+3
на першому фото у тачанки вже болти з гайками повідпадали...
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06.09.2024 21:52
+3
І напевне коштує наче літак
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06.09.2024 22:00
+2
То за це гівно Україна відмовилась від ядерної зброї під гарантії безпеки ?!
Вони з нас глузують...................
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06.09.2024 22:27
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...муйня якась xіба шо для пустелі підійде, і то не факт
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06.09.2024 21:51 Відповісти
на першому фото у тачанки вже болти з гайками повідпадали...
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06.09.2024 21:52 Відповісти
таки да, щось недокінця зібране..а колеса взагалі аут..
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06.09.2024 21:57 Відповісти
А що з колесами?
Чорні? Круглі? Не там? Не туди? Не для того?
доі*патися можна і до Сонця "чого ти світиш"?
Тачанка прикольна - боездатність буде провірена на полі бою.
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07.09.2024 12:42 Відповісти
кацапських ботів поналазило - як тарганів
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06.09.2024 23:07 Відповісти
І напевне коштує наче літак
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06.09.2024 22:00 Відповісти
Изделие "*********"
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06.09.2024 22:12 Відповісти
То за це гівно Україна відмовилась від ядерної зброї під гарантії безпеки ?!
Вони з нас глузують...................
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06.09.2024 22:27 Відповісти
альо, гівнобросатель на вентилятор, читай уважно:

логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC вітчизняного виробництва - не все що написане "німецькими" буквами є мерседесом

і яке має відношення цей звичайний евакуатор до ядерного ********** ?
расшифруй свою кацапську мислю !
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06.09.2024 23:04 Відповісти
Сколько подобной херни было склепано и в роликах показано... По ходу медики как вытаскивали 200х на руках так и тащат. И в обозримом будущем это не измениться. Лучше для них транспорт закупать, чем вот это вот..
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06.09.2024 22:51 Відповісти
так це і є транспорт для мед. евакуації чи тобі "скорую" з мігалками треба ?
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06.09.2024 23:05 Відповісти
Про цю "штуку" писали наче ще на початку лютого. І з того моменту з'явилася аж одна нова фотка. І то на ній "штука" стала виглядати ще гірше..... На рівні самопалу

Не кажу про велику відмінність між концептом, я тим що вийшло....

Ні якщо ця хрін дійсно буде допомагати вивозити поранених. Причому не прибивши їх по дорозі. Я буду дійсно радий

Але щось нема віри в те що показано на фото.....
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06.09.2024 23:00 Відповісти
 
 