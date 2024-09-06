Міноборони допустило до постачання у ЗСУ евакуаційний транспортер FOXTAC. ФОТО

У Міністерстві оборони України допустили до постачання у ЗСУ безпілотний логістично-евакуаційний транспортер "FOXTAC". Наземна роботизована платформа може застосовуватись для евакуації поранених з поля бою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наразі для евакуації поранених з поля бою у підрозділах ЗСУ використовують різні технічні засоби, зокрема гусеничну та колісну бронетехніку вітчизняного чи іноземного виробництва, квадроцикли, мотоцикли з евакуаційними причепами, а почасту евакуацію проводять за допомогою ручних ношей.

Ще один з доступних варіантів вивозу поранених з поля бою – використання наземних роботизованих комплексів.

Як зазначають у Міноборони, логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC вітчизняного виробництва майже безшумний, має низький силует – висота виробу не перевершує 40 см, що при наявності польової рослинності дозволяє здійснювати евакуацію поранених непомітно. Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.

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Керування транспортером здійснюється як дистанційно, так і за допомогою провідного пульта, що дозволяє супроводжуючому бойовому медику контролювати та коректувати рух.

Транспортер може додатково комплектуватися пристроями, які дозволяють відстежити його місцеперебування і знайти платформу та вантаж у випадку, якщо із евакуаційною групою втрачено зв’язок.