Партнери нададуть Україні 200 бронетранспортерів для евакуації поранених з фронту, - Міноборони

Евакуаційний транспорт для поранених бійців ЗСУ потрібен постійно. Про 200 одиниць евакотехніки Україна домовилась із міжнародними союзниками. А Мінстратегпром працює, щоб Україна сама виготовляла таку техніку.

Про це заступниця міністра оборони Наталія Калмикова сказала 27 липня під час першого щорічного Міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Калмикова підкреслила, що серед потреб ЗСУ різна техніка. Зокрема, кейсевак і медевак— це різні етапи евакуації, для яких потрібні різні машини та обладнання.

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Частину потреб закривають волонтерські організації, з якими співпрацюють міноборони та бригади, якщо в них самих немає транспорту.

"Але разом з тим, я думаю, що ви бачили новини, в нас зараз вже йде постачання М113 — це броньова евакотехніка. Є домовленість про 200 одиниць. Частина з них уже приїхала, її розподіляють по військових підрозділах залежно від того, де найбільше навантаження, де найбільша ця евакуація потрібна", — розповіла посадовиця.

Водночас Мінстратегпром працює над тим, щоб українська індустрія виготовляла такий евакотранспорт самостійно, зазначає Калмикова. Для таких машин є особливі вимоги щодо прохідності, щодо захисту, щодо мобільності тощо.

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"Сподіваюся, що за участі міжнародних партнерів, які нас максимально підтримують, ми це питання будемо надолужувати і трошки випереджувати, тому що техніка втрачається, техніка руйнується, це нормально під час війни. На жаль, не можна сказати, що ось ми сьогодні щось зробили, в нас є ось стільки [евакуаційних машин] — і цього вистачить назавжди", — наголосила заступниця міністра оборони.