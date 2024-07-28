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Партнери нададуть Україні 200 бронетранспортерів для евакуації поранених з фронту, - Міноборони

Бронетранспортер М113

Евакуаційний транспорт для поранених бійців ЗСУ потрібен постійно. Про 200 одиниць евакотехніки Україна домовилась із міжнародними союзниками. А Мінстратегпром працює, щоб Україна сама виготовляла таку техніку.

Про це заступниця міністра оборони Наталія Калмикова сказала 27 липня під час першого щорічного Міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Калмикова підкреслила, що серед потреб ЗСУ різна техніка. Зокрема, кейсевак і медевак— це різні етапи евакуації, для яких потрібні різні машини та обладнання.

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Частину потреб закривають волонтерські організації, з якими співпрацюють міноборони та бригади, якщо в них самих немає транспорту.

"Але разом з тим, я думаю, що ви бачили новини, в нас зараз вже йде постачання М113 — це броньова евакотехніка. Є домовленість про 200 одиниць. Частина з них уже приїхала, її розподіляють по військових підрозділах залежно від того, де найбільше навантаження, де найбільша ця евакуація потрібна", — розповіла посадовиця.

Водночас Мінстратегпром працює над тим, щоб українська індустрія виготовляла такий евакотранспорт самостійно, зазначає Калмикова. Для таких машин є особливі вимоги щодо прохідності, щодо захисту, щодо мобільності тощо.

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"Сподіваюся, що за участі міжнародних партнерів, які нас максимально підтримують, ми це питання будемо надолужувати і трошки випереджувати, тому що техніка втрачається, техніка руйнується, це нормально під час війни. На жаль, не можна сказати, що ось ми сьогодні щось зробили, в нас є ось стільки [евакуаційних машин] — і цього вистачить назавжди", — наголосила заступниця міністра оборони.

Автор: 

Міноборони (7343) допомога (8328) поранення (2799) медична допомога (112) Калмикова Наталія (30)


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Топ коментарі
+6
ось тобі м 2
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28.07.2024 05:19
+5
цей зелений дракон часів наму виявився кращім ніж бтр 60-80
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28.07.2024 05:17
+4
а, я забув. Не можно. Бо і так саливон вчора після прильоту на Олєнья срав від жаху червоними кірпічами.
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28.07.2024 02:51
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а можно нам двісті М2 для евакуації?
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28.07.2024 02:24 Відповісти
а, я забув. Не можно. Бо і так саливон вчора після прильоту на Олєнья срав від жаху червоними кірпічами.
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28.07.2024 02:51 Відповісти
Добре шаркнули по "ядєрной тріадє" тудряного бордельєро 😂👍
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28.07.2024 12:11 Відповісти
ось тобі м 2
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28.07.2024 05:19 Відповісти
красно дякую. Думаю, що саливони взагалі бімєрами дадуть. Бо ескалація.
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28.07.2024 06:37 Відповісти
еге ж, подушками-пердушками свого занепокоєння 😂👍

цікаво, удар по Алєньєй було саме те, про що так занепокоєно телефонував бєлоусов пану Остіну?
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28.07.2024 12:15 Відповісти
кацапів більше хвилює халіно-балтімори - те що у радіусі досягнення західної зброї, а про алєней в Алєньєй вони не хвилювались, бо далеко. Але дрончики облетіли Валдай з "тріумфом" і усіма "торами", а далі вже були безлюдні ***** без стільникового зв'язку над лісами-болотами, повз мєдвєжьєгорськів та кацапогорськів. Тому таки вдалось прилетіти дрончику. Думаю, що від цього саливон з остіном були у більшому ****, ніж білоусов.
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28.07.2024 14:54 Відповісти
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28.07.2024 17:06 Відповісти
а ось ще м 2 та копуха
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28.07.2024 05:21 Відповісти
Хочуть антикварні М-113 робити?
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28.07.2024 03:18 Відповісти
цей зелений дракон часів наму виявився кращім ніж бтр 60-80
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28.07.2024 05:17 Відповісти
Довгі луки переважали арбалети, давайте будемо арбалетами воювати!
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28.07.2024 21:39 Відповісти
дурилка картонна !

М-123 це легенда !
більше півсторіччя в строю у кількості біля 100 тис.екз.

самий видатний БТР !
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28.07.2024 12:52 Відповісти
M-113 - застарілий мотлох, що пробивається уламками мінометних мін
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28.07.2024 21:34 Відповісти
нуну це тобі твій дівл пка вапнь соси хер з полку мотогіві розповів потераючи свою дупку рвану з м 2 на 113 і інколи палк плак коли йго друзі у піжамах з вереском за то хо робили роздвоення - ноги бігли а тулуб залишався з скс чайна та конічною понамою
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29.07.2024 11:42 Відповісти
дивіться, щоби біля них притулка не тулилась...бо настругає відосіків українці ви неймовірні і себе поряд з дадєною теїнікою...буде, як з бацрактарами, спартанами і частотами спутніків...
а потом неймовірні взнають, що ще одну квартиру купив...сьому чи дев,яту
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28.07.2024 04:57 Відповісти
для того,щоб рашиста гнати з української землі потрібні інші "цяцьки" ,і їх потрібно дуже багато...
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28.07.2024 08:09 Відповісти
В якому році?
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28.07.2024 08:59 Відповісти
Сын чеченского миллиардера избил полковника МВД, который отвечал за безопасность всего центра Москвы.
Драка произошла возле Лужников.
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28.07.2024 10:13 Відповісти
один раунд був? запис трансляції поєдинка є?
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28.07.2024 14:57 Відповісти
дадать
у 2027році..та єрмак вкраде
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28.07.2024 10:31 Відповісти
А Мінстратегпром працює, щоб Україна сама виготовляла таку техніку. Джерело: Де він працює, по нічних клубах ?
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28.07.2024 13:41 Відповісти
 
 