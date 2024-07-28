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Новости Помощь Украине
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Партнеры предоставят Украине 200 бронетранспортеров для эвакуации раненых с фронта, - Минобороны

Бронетранспортер М113

Эвакуационный транспорт для раненых бойцов ВСУ нужен постоянно. О 200 единицах эвакотехники Украина договорилась с международными союзниками. А Минстратегпром работает, чтобы Украина сама производила такую технику.

Об этом заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сказала 27 июля во время первого ежегодного Международного конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Калмыкова подчеркнула, что среди потребностей ВСУ разная техника. В частности, кейсевак и медэвак- это разные этапы эвакуации, для которых нужны разные машины и оборудование.

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Часть потребностей закрывают волонтерские организации, с которыми сотрудничают минобороны и бригады, если у них самих нет транспорта.

"Но вместе с тем, я думаю, что вы видели новости, у нас сейчас уже идет поставка М113 - это броневая эвакотехника. Есть договоренность о 200 единицах. Часть из них уже приехала, ее распределяют по воинским подразделениям в зависимости от того, где самая большая нагрузка, где больше всего эта эвакуация нужна", - рассказала чиновница.

В то же время Минстратегпром работает над тем, чтобы украинская индустрия производила такой эвакотранспорт самостоятельно, отмечает Калмыкова. Для таких машин есть особые требования по проходимости, по защите, по мобильности и тому подобное.

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"Надеюсь, что при участии международных партнеров, которые нас максимально поддерживают, мы этот вопрос будем наверстывать и немножко опережать, потому что техника теряется, техника разрушается, это нормально во время войны. К сожалению, нельзя сказать, что вот мы сегодня что-то сделали, у нас есть вот столько [эвакуационных машин] - и этого хватит навсегда", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Автор: 

Минобороны (9275) помощь (7749) ранение (3373) медицинская помощь (84) Калмыкова (22)


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Топ комментарии
+6
ось тобі м 2
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28.07.2024 05:19
+5
цей зелений дракон часів наму виявився кращім ніж бтр 60-80
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28.07.2024 05:17
+4
а, я забув. Не можно. Бо і так саливон вчора після прильоту на Олєнья срав від жаху червоними кірпічами.
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28.07.2024 02:51
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а можно нам двісті М2 для евакуації?
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28.07.2024 02:24 Ответить
а, я забув. Не можно. Бо і так саливон вчора після прильоту на Олєнья срав від жаху червоними кірпічами.
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28.07.2024 02:51 Ответить
Добре шаркнули по "ядєрной тріадє" тудряного бордельєро 😂👍
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28.07.2024 12:11 Ответить
ось тобі м 2
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28.07.2024 05:19 Ответить
красно дякую. Думаю, що саливони взагалі бімєрами дадуть. Бо ескалація.
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28.07.2024 06:37 Ответить
еге ж, подушками-пердушками свого занепокоєння 😂👍

цікаво, удар по Алєньєй було саме те, про що так занепокоєно телефонував бєлоусов пану Остіну?
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28.07.2024 12:15 Ответить
кацапів більше хвилює халіно-балтімори - те що у радіусі досягнення західної зброї, а про алєней в Алєньєй вони не хвилювались, бо далеко. Але дрончики облетіли Валдай з "тріумфом" і усіма "торами", а далі вже були безлюдні ***** без стільникового зв'язку над лісами-болотами, повз мєдвєжьєгорськів та кацапогорськів. Тому таки вдалось прилетіти дрончику. Думаю, що від цього саливон з остіном були у більшому ****, ніж білоусов.
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28.07.2024 14:54 Ответить
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28.07.2024 17:06 Ответить
а ось ще м 2 та копуха
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28.07.2024 05:21 Ответить
Хочуть антикварні М-113 робити?
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28.07.2024 03:18 Ответить
цей зелений дракон часів наму виявився кращім ніж бтр 60-80
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28.07.2024 05:17 Ответить
Довгі луки переважали арбалети, давайте будемо арбалетами воювати!
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28.07.2024 21:39 Ответить
дурилка картонна !

М-123 це легенда !
більше півсторіччя в строю у кількості біля 100 тис.екз.

самий видатний БТР !
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28.07.2024 12:52 Ответить
M-113 - застарілий мотлох, що пробивається уламками мінометних мін
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28.07.2024 21:34 Ответить
нуну це тобі твій дівл пка вапнь соси хер з полку мотогіві розповів потераючи свою дупку рвану з м 2 на 113 і інколи палк плак коли йго друзі у піжамах з вереском за то хо робили роздвоення - ноги бігли а тулуб залишався з скс чайна та конічною понамою
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29.07.2024 11:42 Ответить
дивіться, щоби біля них притулка не тулилась...бо настругає відосіків українці ви неймовірні і себе поряд з дадєною теїнікою...буде, як з бацрактарами, спартанами і частотами спутніків...
а потом неймовірні взнають, що ще одну квартиру купив...сьому чи дев,яту
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28.07.2024 04:57 Ответить
для того,щоб рашиста гнати з української землі потрібні інші "цяцьки" ,і їх потрібно дуже багато...
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28.07.2024 08:09 Ответить
В якому році?
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28.07.2024 08:59 Ответить
Сын чеченского миллиардера избил полковника МВД, который отвечал за безопасность всего центра Москвы.
Драка произошла возле Лужников.
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28.07.2024 10:13 Ответить
один раунд був? запис трансляції поєдинка є?
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28.07.2024 14:57 Ответить
дадать
у 2027році..та єрмак вкраде
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28.07.2024 10:31 Ответить
А Мінстратегпром працює, щоб Україна сама виготовляла таку техніку. Джерело: Де він працює, по нічних клубах ?
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28.07.2024 13:41 Ответить
 
 