Партнеры предоставят Украине 200 бронетранспортеров для эвакуации раненых с фронта, - Минобороны

Эвакуационный транспорт для раненых бойцов ВСУ нужен постоянно. О 200 единицах эвакотехники Украина договорилась с международными союзниками. А Минстратегпром работает, чтобы Украина сама производила такую технику.

Об этом заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сказала 27 июля во время первого ежегодного Международного конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Калмыкова подчеркнула, что среди потребностей ВСУ разная техника. В частности, кейсевак и медэвак- это разные этапы эвакуации, для которых нужны разные машины и оборудование.

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Часть потребностей закрывают волонтерские организации, с которыми сотрудничают минобороны и бригады, если у них самих нет транспорта.

"Но вместе с тем, я думаю, что вы видели новости, у нас сейчас уже идет поставка М113 - это броневая эвакотехника. Есть договоренность о 200 единицах. Часть из них уже приехала, ее распределяют по воинским подразделениям в зависимости от того, где самая большая нагрузка, где больше всего эта эвакуация нужна", - рассказала чиновница.

В то же время Минстратегпром работает над тем, чтобы украинская индустрия производила такой эвакотранспорт самостоятельно, отмечает Калмыкова. Для таких машин есть особые требования по проходимости, по защите, по мобильности и тому подобное.

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"Надеюсь, что при участии международных партнеров, которые нас максимально поддерживают, мы этот вопрос будем наверстывать и немножко опережать, потому что техника теряется, техника разрушается, это нормально во время войны. К сожалению, нельзя сказать, что вот мы сегодня что-то сделали, у нас есть вот столько [эвакуационных машин] - и этого хватит навсегда", - подчеркнула заместитель министра обороны.