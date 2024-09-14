Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні для ремонту озброєння. ФОТО

Міноборони кодифікувало та допустило до постачання рухомі модулі технічного обслуговування українського виробництва, які призначені для ремонту озброєння та військової техніки у польових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Реммайстерні виконані у варіантах для ремонту негабаритних зразків ОВТ - на базі пікапа-позашляховика, та на шасі вантажівки - для виконання ремонтних робіт більшого масштабу на великих, складних вузлах та важких агрегатах габаритної бойової техніки та озброєння.

"Рухомі реммайстерні ОВТ укомплектовані необхідним обладнанням для здійснення технічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки, завантаження і розвантаження агрегатів вагою до 5 тонн, проведення контролю характеристик основних елементів, регулювання вузлів, агрегатів, механізмів та приводів управління. У польових умовах на базі реммайстерень фахівці-ремонтники можуть здійснювати діагностування та усунення несправностей електрообладнання, розбірно-складальні роботи", - наголошують у Міноборони.

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Які роботи можна виконувати?

Рухомі реммайстерні українського виробництва обладнані для виконання широкого спектру слюсарних та металообробних робіт. Є необхідне устаткування для шиномонтажу, паяльних робіт, заправки балонів високого тиску, зарядки та обслуговування акумуляторних батарей, тощо. Усі цикли робіт організовані у комфортних для особового складу умовах та із необхідним для цього сучасними інструментами і обладнанням.

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Мобільні реммайстерні ОВТ українського виробництва дозволяють виконувати більшість робіт у польових умовах, не витрачаючи часу і ресурсів на відправлення техніки для ремонту у тил та її повернення зі стаціонарних пунктів ремонту та обслуговування. За допомогою рухомих майстерень озброєння ремонтуватиметься і обслуговуватиметься у рази швидше.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що унікальну польову кухню-трансформер допущено до постачання у ЗСУ.