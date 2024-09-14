Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні для ремонту озброєння. ФОТО
Міноборони кодифікувало та допустило до постачання рухомі модулі технічного обслуговування українського виробництва, які призначені для ремонту озброєння та військової техніки у польових умовах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Реммайстерні виконані у варіантах для ремонту негабаритних зразків ОВТ - на базі пікапа-позашляховика, та на шасі вантажівки - для виконання ремонтних робіт більшого масштабу на великих, складних вузлах та важких агрегатах габаритної бойової техніки та озброєння.
"Рухомі реммайстерні ОВТ укомплектовані необхідним обладнанням для здійснення технічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки, завантаження і розвантаження агрегатів вагою до 5 тонн, проведення контролю характеристик основних елементів, регулювання вузлів, агрегатів, механізмів та приводів управління. У польових умовах на базі реммайстерень фахівці-ремонтники можуть здійснювати діагностування та усунення несправностей електрообладнання, розбірно-складальні роботи", - наголошують у Міноборони.
Які роботи можна виконувати?
Рухомі реммайстерні українського виробництва обладнані для виконання широкого спектру слюсарних та металообробних робіт. Є необхідне устаткування для шиномонтажу, паяльних робіт, заправки балонів високого тиску, зарядки та обслуговування акумуляторних батарей, тощо. Усі цикли робіт організовані у комфортних для особового складу умовах та із необхідним для цього сучасними інструментами і обладнанням.
Мобільні реммайстерні ОВТ українського виробництва дозволяють виконувати більшість робіт у польових умовах, не витрачаючи часу і ресурсів на відправлення техніки для ремонту у тил та її повернення зі стаціонарних пунктів ремонту та обслуговування. За допомогою рухомих майстерень озброєння ремонтуватиметься і обслуговуватиметься у рази швидше.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що унікальну польову кухню-трансформер допущено до постачання у ЗСУ.
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на фронт майстерні для ремонту техніки 👍🏼👍🏼👍🏼
Але плюс порошка в тому, що він цю справу поставив на "промислові" рейки. Шляхом закупівлі стандартизованих партій вантажівок DAF та стандартизованому оснащенню таких майстерень. Що дозволяє ці майстерні підтримувати матеріалами та замінами обладнання не "штучно", а партіями (що здешевшує все), а також легше ремонтувати самі вантажівки.
До речі, а за дозвіл експлуатації лазне-пральні комплексів тої же Справи громад Міноборони ще не роздуплилось?
Тож кажемо - порошок, але знаємо, що насправді там сотні людей задіяні.
Сам же пише що без Порошенко, не було би масово (тобто не у одного підрозділу з'явилися дані майстерні, а у багатьох) майстерень даних, але ж "лайна" треба "кинути" "Орест Гарай", в сторону Порошенко, і тому старається хоч якось дескридитувати, хоч словом "порошок", хоч сентенцією "піариться", хоч тим що пробує протиставити Порошенко і сотні людей, які (сотні людей) завдяки фінансуванню Порошенко, змогли зробити гарну справу для ЗСУ, тобто робота разом для допомоги ЗСУ, але "Орест Гарай", пише не про синергію співпраці Порошенко і сотень людей, завдяки чому (синергії) було поставлено купу майстерень для ЗСУ, а намагається "вкусити за ногу" Порошенко.
Для мене порошок - звичайний найманий менеджер, який спочатку (19901-2013) крав як кінчена мразота, потім тупив на посаді (1914-2019), на яку суспільство його наймало (і я теж за нього голосував), створивши свій БПП (збіговисько мразот кінчених, які з-за власної пихи та ницості просрали КУПУ можливостей для України), а тепер випускає ролики на яких серед десятків мобільних майстерень я бачу тільки ... пику пороха. І дуже рідко бачу команду тих людей, які реально створюють ці майстерні.
Тож я вдячний пороху. Але я теж доначу на ці майстерні для ГО Справа Громад. І мені б хотілося не тільки пику пороха бачити, скільки б він там не витрачав "своїх" (не забуваємо - порох це олігарх з "веселих 90х", тобто всі статки в нього в основі - награбовані). МОЇ там теж є.
Про те що Порошенко нібито мій "духовний і релігійний лідер", я розумію "Орест Гарай", не приємно "Орест Гарай", коли невдячній людині "Орест Гарай" правду повідомляється.
"Орест Гарай" зі словами "і я теж за нього голосував", але перед цим "Орест Гарай" написав "який спочатку (19901-2013) крав як кінчена мразота" вигляд має м'яко кажучи не переконливий.
"Тщатєльнєє нада, тщатєльнєє гатовітца" "Орест Гарай".
Хоча першу "нотку", "Орест Гарай" вже показав, у вигляді нібито "боротьби "Орест Гарай", із "самим собою", що нібито "Орест Гарай", нібито "знаючи", що Порошенко, нібито "(19901-2013) крав як кінчена мразота," "Орест Гарай", нібито "наступаючи собі на горло", таки нібито "проголосував" за Порошенко, "спочатку в 2014 році, а потім в 2019 році" = "їжака плакали, кололися, але продовжували лізти на кактус" = тобто, по суті, "Орест Гарай" , вибрав амплуа "садо-мазохіста-страждальця", який по його ролі, "ненавидить того за кого нібито голосує, і в 2014 і в 2019 році, але йде на вибори, і ненавидячи голосує, за ненависного кондидата". Тобто поки що, прийму образ "Орест Гарай", яким сам себе, для чогось хоче характеризувати "Орест Гарай", як "Орест Гарай" = " політичний садо-мазохіст-страждалець".
Питання по суті висловлених тверджень " політичним садо-мазохістом-страждальцем" "Орест Гарай" :
1) "(19901-2013) крав як кінчена мразота" :
а) Стосовно "(19901-2013) крав", є факти у "Орест Гарай", окрім "всі знають" і тому подібного ?
б) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" , сентенція "крав як кінчена мразота", приклади може навести ?
2) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "тупив на посаді (1914-2019)" ?
3) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", сентенція, що нібито "БПП", "просрали КУПУ можливостей для України" ?
4) Стосовно сентенції " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "продовжує бути олігархом.", що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", термін "олігарх" ?
5) Стосовно сентенції " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "кінчену "європейську солідарність" ", що в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", є "кінченісь", відносно "європейської солідарності" ?
(закидам"політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" )
я вище задав декілька питань ( ).
То може саме "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", і є з тих хто має
(чомусь, а може не чомусь, а "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" і є сектант якийсь, раз керується в дискусії, не фактами, а голослівними твердженнями. Чи може "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" з секти "пустослови", і тому "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", вважає за норму пустословити самому, а всі чомусь мають вірити пустословству "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" ?)
вірити, будь чому, що в дискусії буде висловлюватись, подібно до висловлювань "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", тобто висловлюванням, подібним висловлюванням "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", без підкріплення слів "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" фактами ?
****, війна повним ходом, люди гинуть, а штабні ****** досихпір живуть в умовах мирного часу і всяку бумажну ***** задвигають
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Мабуть "Роман ef61508f", хотів написати не слово "держава", а "теперішні очільники держави" наприклад
( яких
(теперішніх очільників держави Україна)
так от сталось, що в 2019 році, обрали ~=45%
(73 % від тих хто прийшов на вибори, бо багато хто не прийшов через деморалізацію, від масованої інформаційної кампанії чорного піару, інформація з якого пізніше не підтвердилась, але вибори вже відбулись, час пішов.)
громадян України , які мали право голосу на тих виборах. Скоріше всього, більшість з тих ~=45 %, пізніше зрозуміли, що все не зовсім так, як було в "слоганах" на "білбордах" і загалом в інформаційному просторі на багатьох каналах, але вони вже зробили вибір, час пішов.)
?
Бо держава, це в тому числі і "Роман ef61508f", якщо "Роман ef61508f" є громадянин України
(тобто в такому випадку, є представником держави Україна)
, а тим більше, якщо ще і має право голосу на виборах в Україні
(тобто може впливати на те, якою буде держава Україна в майбутньому , в залежності від вибору "Роман ef61508f" , шляхом голосування.)
, і під час виборів, робить вибір, шляхом голосування за того, чи іншого кандидата
(тобто на виборах, шляхом голосування за якогось кандидата,"Роман ef61508f" робить вибір, хто
(будь то кандидат в президенти України, кандидат в депутати Верховної Ради України, чи кандидат в депутати місцевого самоврядування.)
, і як
(у відповідності до передвиборчої програми.)
, буде від імені "Роман ef61508f", здійснювати
(у відповідності до повноважень прописаних в "Основному Законі"(Конституція України), президент України, депутат ВерховноїРади України, депутат місцевого самоврядування )
управління державою Україна.)
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