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Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні для ремонту озброєння. ФОТО

Міноборони кодифікувало та допустило до постачання рухомі модулі технічного обслуговування українського виробництва, які призначені для ремонту озброєння та військової техніки у польових умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Реммайстерні виконані у варіантах для ремонту негабаритних зразків ОВТ - на базі пікапа-позашляховика, та на шасі вантажівки - для виконання ремонтних робіт більшого масштабу на великих, складних вузлах та важких агрегатах габаритної бойової техніки та озброєння.

"Рухомі реммайстерні ОВТ укомплектовані необхідним обладнанням для здійснення технічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки, завантаження і розвантаження агрегатів вагою до 5 тонн, проведення контролю характеристик основних елементів, регулювання вузлів, агрегатів, механізмів та приводів управління. У польових умовах на базі реммайстерень фахівці-ремонтники можуть здійснювати діагностування та усунення несправностей електрообладнання, розбірно-складальні роботи", - наголошують у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони презентувало нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ. Які зміни передбачені?

ремонтні майстерні
ремонтні майстерні
ремонтні майстерні

Які роботи можна виконувати?

Рухомі реммайстерні українського виробництва обладнані для виконання широкого спектру слюсарних та металообробних робіт. Є необхідне устаткування для шиномонтажу, паяльних робіт, заправки балонів високого тиску, зарядки та обслуговування акумуляторних батарей, тощо. Усі цикли робіт організовані у комфортних для особового складу умовах та із необхідним для цього сучасними інструментами і обладнанням.

Читайте також: Міноборони допустило до постачання у ЗСУ евакуаційний транспортер FOXTAC. ФОТО

Мобільні реммайстерні ОВТ українського виробництва дозволяють виконувати більшість робіт у польових умовах, не витрачаючи часу і ресурсів на відправлення техніки для ремонту у тил та її повернення зі стаціонарних пунктів ремонту та обслуговування. За допомогою рухомих майстерень озброєння ремонтуватиметься і обслуговуватиметься у рази швидше.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що унікальну польову кухню-трансформер допущено до постачання у ЗСУ.

Автор: 

Міноборони (7401) ремонт (2308)


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Топ коментарі
+9
Зробити рвхомі майстерні , це була ідея Порошенка і він відправляв
на фронт майстерні для ремонту техніки 👍🏼👍🏼👍🏼
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14.09.2024 12:58
+5
https://t.me/budem_bambit/3858 Цей віджатий в касапів на курщині танк буде відремонтований в "порохоботському" ПАРМі; бо нема сенсу для його дрібного ремонту транспортувати в Україну на відповідний танковий завод.
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14.09.2024 13:19
+4
Це не стільки Порошенківські ПАРМи, як Бірюковські. Юра Бірюков освоїв їх виробництво на виробничому підприємстві ГО "Справа Громад". І почав він цю роботу ще наприкінці 22-го року... тобто, півтора року Міноборони дуплилось, щоб надати офіційно дозвіл на використанні ПАРМів...
До речі, а за дозвіл експлуатації лазне-пральні комплексів тої же Справи громад Міноборони ще не роздуплилось?
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14.09.2024 13:05
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Зробити рвхомі майстерні , це була ідея Порошенка і він відправляв
на фронт майстерні для ремонту техніки 👍🏼👍🏼👍🏼
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14.09.2024 12:58 Відповісти
Цій ідеї вже 10 років. Я донатив на таке ще в 2015 році.

Але плюс порошка в тому, що він цю справу поставив на "промислові" рейки. Шляхом закупівлі стандартизованих партій вантажівок DAF та стандартизованому оснащенню таких майстерень. Що дозволяє ці майстерні підтримувати матеріалами та замінами обладнання не "штучно", а партіями (що здешевшує все), а також легше ремонтувати самі вантажівки.
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14.09.2024 13:45 Відповісти
Це не стільки Порошенківські ПАРМи, як Бірюковські. Юра Бірюков освоїв їх виробництво на виробничому підприємстві ГО "Справа Громад". І почав він цю роботу ще наприкінці 22-го року... тобто, півтора року Міноборони дуплилось, щоб надати офіційно дозвіл на використанні ПАРМів...
До речі, а за дозвіл експлуатації лазне-пральні комплексів тої же Справи громад Міноборони ще не роздуплилось?
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14.09.2024 13:05 Відповісти
МО швидко роздупляється, коли можна націнку зробити 300%
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14.09.2024 13:17 Відповісти
Юра Бірюков був радником Порошенко. Він був як раз радником президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка з серпня 2014 року по травень 2019.
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14.09.2024 13:34 Відповісти
Це зрозуміло. І зрозуміло, що порошок піариться на цьому нестримно. Але така вже буденність - ти можеш буди яким завгодно активістом і інженером, але поки не прийде бізнесмен з грошима та діловою хваткою (який тобі зможе і партії з десятків/сотень вантажівок пригнати, і обладнання партіями однакове закупляти, і вирішувати питання промислової бази) - хєра зо два ти сотнями такі майстерні навіть за роки зможеш випускати.

Тож кажемо - порошок, але знаємо, що насправді там сотні людей задіяні.
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14.09.2024 13:48 Відповісти
Невдячна людина "Орест Гарай".
Сам же пише що без Порошенко, не було би масово (тобто не у одного підрозділу з'явилися дані майстерні, а у багатьох) майстерень даних, але ж "лайна" треба "кинути" "Орест Гарай", в сторону Порошенко, і тому старається хоч якось дескридитувати, хоч словом "порошок", хоч сентенцією "піариться", хоч тим що пробує протиставити Порошенко і сотні людей, які (сотні людей) завдяки фінансуванню Порошенко, змогли зробити гарну справу для ЗСУ, тобто робота разом для допомоги ЗСУ, але "Орест Гарай", пише не про синергію співпраці Порошенко і сотень людей, завдяки чому (синергії) було поставлено купу майстерень для ЗСУ, а намагається "вкусити за ногу" Порошенко.
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14.09.2024 18:41 Відповісти
Вибач-вибач, що зачепив твого духовного і релігійного лідера.

Для мене порошок - звичайний найманий менеджер, який спочатку (19901-2013) крав як кінчена мразота, потім тупив на посаді (1914-2019), на яку суспільство його наймало (і я теж за нього голосував), створивши свій БПП (збіговисько мразот кінчених, які з-за власної пихи та ницості просрали КУПУ можливостей для України), а тепер випускає ролики на яких серед десятків мобільних майстерень я бачу тільки ... пику пороха. І дуже рідко бачу команду тих людей, які реально створюють ці майстерні.

Тож я вдячний пороху. Але я теж доначу на ці майстерні для ГО Справа Громад. І мені б хотілося не тільки пику пороха бачити, скільки б він там не витрачав "своїх" (не забуваємо - порох це олігарх з "веселих 90х", тобто всі статки в нього в основі - награбовані). МОЇ там теж є.
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14.09.2024 20:50 Відповісти
Не вибачу, не вибачу що "Орест Гарай" показує себе невдячною людиною.
Про те що Порошенко нібито мій "духовний і релігійний лідер", я розумію "Орест Гарай", не приємно "Орест Гарай", коли невдячній людині "Орест Гарай" правду повідомляється.
"Орест Гарай" зі словами "і я теж за нього голосував", але перед цим "Орест Гарай" написав "який спочатку (19901-2013) крав як кінчена мразота" вигляд має м'яко кажучи не переконливий.
"Тщатєльнєє нада, тщатєльнєє гатовітца" "Орест Гарай".
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15.09.2024 02:12 Відповісти
Те, що я за нього голосував в 2014 і в 2019 році не означає, що він від цього перестав бути "кінченою мразотою з 90х", яка вкрала в народу України мільярди. Чи вам, релігійний фанатик, невідоме поняття "менше зло"? На жаль - порошок останні 10 років - реально "МЕНШЕ ЗЛО" для України. Але тим не менше - порошок продовжує бути олігархом. Це факт беззаперечний. І поки що ситуація в політикумі України така, що на чергових виборах президента, якщо порошок балотуватиметься - я знов за нього проголосую. Але голосувати за його кінчену "європейську солідарність" - ні, я не настільки ідіот.
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15.09.2024 10:27 Відповісти
Визнаю, що погарячкував, назвавши "невдячна людина" "Орест Гарай", бо невідомо звідки і хто такий "Орест Гарай", з даного моменту "Орест Гарай", це "Орест Гарай", а далі, по ходу спілкування, стане більш зрозумілим "who is mister" "Орест Гарай".

Хоча першу "нотку", "Орест Гарай" вже показав, у вигляді нібито "боротьби "Орест Гарай", із "самим собою", що нібито "Орест Гарай", нібито "знаючи", що Порошенко, нібито "(19901-2013) крав як кінчена мразота," "Орест Гарай", нібито "наступаючи собі на горло", таки нібито "проголосував" за Порошенко, "спочатку в 2014 році, а потім в 2019 році" = "їжака плакали, кололися, але продовжували лізти на кактус" = тобто, по суті, "Орест Гарай" , вибрав амплуа "садо-мазохіста-страждальця", який по його ролі, "ненавидить того за кого нібито голосує, і в 2014 і в 2019 році, але йде на вибори, і ненавидячи голосує, за ненависного кондидата". Тобто поки що, прийму образ "Орест Гарай", яким сам себе, для чогось хоче характеризувати "Орест Гарай", як "Орест Гарай" = " політичний садо-мазохіст-страждалець".

Питання по суті висловлених тверджень " політичним садо-мазохістом-страждальцем" "Орест Гарай" :

1) "(19901-2013) крав як кінчена мразота" :

а) Стосовно "(19901-2013) крав", є факти у "Орест Гарай", окрім "всі знають" і тому подібного ?
б) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" , сентенція "крав як кінчена мразота", приклади може навести ?

2) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "тупив на посаді (1914-2019)" ?
3) що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", сентенція, що нібито "БПП", "просрали КУПУ можливостей для України" ?
4) Стосовно сентенції " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "продовжує бути олігархом.", що означає в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", термін "олігарх" ?
5) Стосовно сентенції " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", "кінчену "європейську солідарність" ", що в розумінні " політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", є "кінченісь", відносно "європейської солідарності" ?
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15.09.2024 13:17 Відповісти
В тебе якийсь психічний розлад на релігійній темі, реально. Звернись до психіатра. Тобі дуже потрібно.
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15.09.2024 14:57 Відповісти
"Здувся" " політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" ...
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15.09.2024 15:33 Відповісти
З релігійними фанатиками сперечатись немає сенсу. Ви ж схиблені - ще покусаєш. А як показує практика - у вас же з-за якихось там установок в секті - гігієна зазвичай ще й відсутня. Коротше, тхне від вас...
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15.09.2024 16:29 Відповісти
Як показує практика, то "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", коли задаєш йому питання по суті, "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", "зливається" від конкретики, а хоче щоб "політичному садо-мазохісту-страждальцю" "Орест Гарай", "вірили на слово", закидам "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", по яким
(закидам"політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" )
я вище задав декілька питань ( ).


То може саме "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", і є з тих хто має

(чомусь, а може не чомусь, а "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" і є сектант якийсь, раз керується в дискусії, не фактами, а голослівними твердженнями. Чи може "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" з секти "пустослови", і тому "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай", вважає за норму пустословити самому, а всі чомусь мають вірити пустословству "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" ?)

вірити, будь чому, що в дискусії буде висловлюватись, подібно до висловлювань "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", тобто висловлюванням, подібним висловлюванням "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай", без підкріплення слів "політичного садо-мазохіста-страждальця" "Орест Гарай" фактами ?
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15.09.2024 18:00 Відповісти
Яке ж ти схиблене...
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15.09.2024 18:36 Відповісти
Досить "політичний садо-мазохіст-страждалець" "Орест Гарай" вже ганьбитись.
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15.09.2024 20:00 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3858 Цей віджатий в касапів на курщині танк буде відремонтований в "порохоботському" ПАРМі; бо нема сенсу для його дрібного ремонту транспортувати в Україну на відповідний танковий завод.
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14.09.2024 13:19 Відповісти
Ой спасібо шо допустили, а то без вашого допуску вони не могли нічого ремонтувати. Але краще б ви не допуск зробили, а самі майстерні. Можна не такі гламурні, а хочаби якісь, головне щоб дієві. Волонтери заїбалися за вас все робити, нешановна уїбанська держава! Зробили три майстерні і піарять це як побєду. У пацанам побиті авто нічим вивезти з передка.
****, війна повним ходом, люди гинуть, а штабні ****** досихпір живуть в умовах мирного часу і всяку бумажну ***** задвигають
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14.09.2024 14:47 Відповісти
"нешановна уїбанська держава!"
====
Мабуть "Роман ef61508f", хотів написати не слово "держава", а "теперішні очільники держави" наприклад

( яких
(теперішніх очільників держави Україна)
так от сталось, що в 2019 році, обрали ~=45%
(73 % від тих хто прийшов на вибори, бо багато хто не прийшов через деморалізацію, від масованої інформаційної кампанії чорного піару, інформація з якого пізніше не підтвердилась, але вибори вже відбулись, час пішов.)
громадян України , які мали право голосу на тих виборах. Скоріше всього, більшість з тих ~=45 %, пізніше зрозуміли, що все не зовсім так, як було в "слоганах" на "білбордах" і загалом в інформаційному просторі на багатьох каналах, але вони вже зробили вибір, час пішов.)

?

Бо держава, це в тому числі і "Роман ef61508f", якщо "Роман ef61508f" є громадянин України

(тобто в такому випадку, є представником держави Україна)

, а тим більше, якщо ще і має право голосу на виборах в Україні

(тобто може впливати на те, якою буде держава Україна в майбутньому , в залежності від вибору "Роман ef61508f" , шляхом голосування.)

, і під час виборів, робить вибір, шляхом голосування за того, чи іншого кандидата

(тобто на виборах, шляхом голосування за якогось кандидата,"Роман ef61508f" робить вибір, хто
(будь то кандидат в президенти України, кандидат в депутати Верховної Ради України, чи кандидат в депутати місцевого самоврядування.)
, і як
(у відповідності до передвиборчої програми.)
, буде від імені "Роман ef61508f", здійснювати
(у відповідності до повноважень прописаних в "Основному Законі"(Конституція України), президент України, депутат ВерховноїРади України, депутат місцевого самоврядування )
управління державою Україна.)

.
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14.09.2024 20:16 Відповісти
Це якийсь *******. Совдепія як пліснява проникла у всі шпарини МО, навіть в мозок чиновників. Типу досягнення демонструють, а на вигляд це машини для розкрадання і відмивання бюджетних коштів. **** - генератор, компресор, лещата і столи з шухлядами для інструменту. Що там можна відремонтувати? Нє, на одному фото є сверлильний станочок, на вигляд китайський, дірок до 10, може 14 мм можна насверлити, але точність отворів буде така собі, може перших три. Вангую, що ключі в шухлядах теж китайські, блискучі, але одноразові. Без професійних токарних, сверлильних і фрезерних верстатів це виглядає, як гараж автолюбителя на пенсії, який вже не їздить на своїй Волзі, а тільки весь час її ремонтує. Куди сховали табуретку з нарізаним сальцем, часником і огірочками на газеті?!
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15.09.2024 13:50 Відповісти
І в яку сумму обійшлась ця кодифікайія з допуском для виробника? В зелених папірцях, звичайно.
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16.09.2024 21:31 Відповісти
 
 