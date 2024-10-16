ДОТ припинив роботу з компанією, що постачала неякісні консерви в ЗСУ

ДОТ припинив роботу із компанією Трейд Граніт Інвест у Донецькій області через постачання неякісних консервів військовим. Також компанії заборонено брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу.

"Державний оператор тилу припиняє роботу з постачальником Трейд Граніт Інвест у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців. Строк застосування санкцій може бути переглянутий у разі вжиття постачальником заходів, що підтверджують його доброчесність та спроможність належно виконувати договірні зобов'язання", - зазначили там.

Причина - використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку.

Після вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами, що ставить під сумнів, зокрема безпосередньо, якість самої продукції. Станом на сьогодні зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження.

Також читайте: ДОТ пропонує перетворити закупівлі дронів на "електронний супермаркет", де бригади будуть покупцями

Що передувало?

Нагадаємо, що львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".

За даними журналістів, ймовірно, компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Або ж у в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.

Міністерство оборони України звернулося до Служби безпеки України з проханням перевірити можливу фальсифікацію документів постачальником продуктів для ЗСУ.

Докладніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте: Міноборони перевіряє інформацію про постачання неїстівних консервів для ЗСУ, - ДОТ