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ДОТ припинив роботу з компанією, що постачала неякісні консерви в ЗСУ

Поставка неякісної тушонки в ЗСУ: ДОТ припинив роботу з компанією

ДОТ припинив роботу із компанією Трейд Граніт Інвест у Донецькій області через постачання неякісних консервів військовим. Також компанії заборонено брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу.

"Державний оператор тилу припиняє роботу з постачальником Трейд Граніт Інвест у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців. Строк застосування санкцій може бути переглянутий у разі вжиття постачальником заходів, що підтверджують його доброчесність та спроможність належно виконувати договірні зобов'язання", - зазначили там.

Причина - використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку.

Після вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами, що ставить під сумнів, зокрема безпосередньо, якість самої продукції. Станом на сьогодні зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження.

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Що передувало?

Нагадаємо, що львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".

За даними журналістів, ймовірно, компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Або ж у в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.

Міністерство оборони України звернулося до Служби безпеки України з проханням перевірити можливу фальсифікацію документів постачальником продуктів для ЗСУ.

Докладніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте: Міноборони перевіряє інформацію про постачання неїстівних консервів для ЗСУ, - ДОТ

Автор: 

Міноборони (7461) їжа (432) ДОТ (153)


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Топ коментарі
+7
Бгггг, заборонили фірмі-одноденці-посереднику брати участь в торгах на 12 місяців... який жах! Потужно! Корупція подолана!
Тьху *****!
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16.10.2024 13:45
+6
Гроші за постачання неякісної тушонки повернули? Винні затримані, і в сізо, без права внесення застави?
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16.10.2024 13:46
+5
Як цікаво. Приичина припинення відносин не постачанняя армії відвертого лайна замість продуктів, а "використання анульованого протоколу випробувань". Блін, та коли ж ви почнете називати речі своїми іменами?
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16.10.2024 13:57
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Бгггг, заборонили фірмі-одноденці-посереднику брати участь в торгах на 12 місяців... який жах! Потужно! Корупція подолана!
Тьху *****!
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16.10.2024 13:45 Відповісти
Припинив роботу а наказати - шоб другим неповадно було
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16.10.2024 13:46 Відповісти
Гроші за постачання неякісної тушонки повернули? Винні затримані, і в сізо, без права внесення застави?
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16.10.2024 13:46 Відповісти
Як цікаво. Приичина припинення відносин не постачанняя армії відвертого лайна замість продуктів, а "використання анульованого протоколу випробувань". Блін, та коли ж ви почнете називати речі своїми іменами?
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16.10.2024 13:57 Відповісти
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16.10.2024 14:02 Відповісти
Тобто реального покарання ніхто не поніс? Це план перемоги?
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16.10.2024 14:04 Відповісти
І все? А відшкодувати, за гратами посидіти?
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16.10.2024 14:57 Відповісти
Компанию на фронт.
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16.10.2024 15:15 Відповісти
За даними журналістів, ймовірно, компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Або ж у в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень. Джерело:

Что то мне подсказывает что брешет командир части.
Потому что в инете есть позов командира части А3466 до Министерства обороны 2018 года.
Где он жалуеться на догану.

4 жовтня 2018 року № 826/12934/17

до Міністерства оборони України визнати протиправним та скасувати наказ Міністра оборони України № 172 КП від 11.09.2017 в частині притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення попередження про неповну службову відповідальність.

Короче детектив какой то...
Народ воюет и гибнет, а профессиональные полковники судятся с министерством обороны.
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16.10.2024 16:08 Відповісти
И не покорчило руки у этих барыг клепать гавнотушенку ... видать крыша надежная . И ЗНАЧИТ НАКАЗАНИЯ НЕ БУДЕТ
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16.10.2024 19:29 Відповісти
 
 