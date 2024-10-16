ДОТ припинив роботу з компанією, що постачала неякісні консерви в ЗСУ
ДОТ припинив роботу із компанією Трейд Граніт Інвест у Донецькій області через постачання неякісних консервів військовим. Також компанії заборонено брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу.
"Державний оператор тилу припиняє роботу з постачальником Трейд Граніт Інвест у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців. Строк застосування санкцій може бути переглянутий у разі вжиття постачальником заходів, що підтверджують його доброчесність та спроможність належно виконувати договірні зобов'язання", - зазначили там.
Причина - використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку.
Після вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами, що ставить під сумнів, зокрема безпосередньо, якість самої продукції. Станом на сьогодні зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження.
Що передувало?
Нагадаємо, що львівське видання NGL.media опублікувало розслідування, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку компанії "Трейд граніт".
За даними журналістів, ймовірно, компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Або ж у в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.
Міністерство оборони України звернулося до Служби безпеки України з проханням перевірити можливу фальсифікацію документів постачальником продуктів для ЗСУ.
Докладніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.
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Тьху *****!
Что то мне подсказывает что брешет командир части.
Потому что в инете есть позов командира части А3466 до Министерства обороны 2018 года.
Где он жалуеться на догану.
4 жовтня 2018 року № 826/12934/17
до Міністерства оборони України визнати протиправним та скасувати наказ Міністра оборони України № 172 КП від 11.09.2017 в частині притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення попередження про неповну службову відповідальність.
Короче детектив какой то...
Народ воюет и гибнет, а профессиональные полковники судятся с министерством обороны.