Мясо птицы, рыба и молочная продукция: Минобороны ужесточило требования к ряду пищевых продуктов для ВСУ
Министерство обороны Украины ужесточило требования к качеству ряда пищевых продуктов, которые поставляются Вооруженным силам Украины. В частности это касается мяса птицы, а также рыбы и молочной продукции.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время проверок в воинских частях ВСУ поставки пищевых продуктов были выявлены отдельные случаи, когда поставщики доставляют замороженную курятину с избыточной долей влаги. В ответ на это Минобороны установило требования по массовой доле влаги, которая остается после размораживания замороженного мяса птицы, а также массовой доли глазури в замороженной рыбе.
Кроме того, министерство запретило поставки ВСУ молочной и кисломолочной продукции, изготовленной не из коровьего или овечьего молока.
Отмечается, что соответствующие изменения в "Описания продуктов по Каталогу продуктов питания" утвердил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
"Мы стремимся обеспечить наших военнослужащих не только достаточным количеством пищевых продуктов, но и гарантировать их качество и безопасность. Совершенствование требований к питанию - это важный шаг на пути к повышению стандартов обеспечения наших военных", - отметил Клименков.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны установило требования к калорийности основных продуктов, которые поставляются для нужд ВСУ.
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