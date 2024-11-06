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Мясо птицы, рыба и молочная продукция: Минобороны ужесточило требования к ряду пищевых продуктов для ВСУ

Міноборони посилило вимоги до їжі в ЗСУ

Министерство обороны Украины ужесточило требования к качеству ряда пищевых продуктов, которые поставляются Вооруженным силам Украины. В частности это касается мяса птицы, а также рыбы и молочной продукции.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время проверок в воинских частях ВСУ поставки пищевых продуктов были выявлены отдельные случаи, когда поставщики доставляют замороженную курятину с избыточной долей влаги. В ответ на это Минобороны установило требования по массовой доле влаги, которая остается после размораживания замороженного мяса птицы, а также массовой доли глазури в замороженной рыбе.

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Кроме того, министерство запретило поставки ВСУ молочной и кисломолочной продукции, изготовленной не из коровьего или овечьего молока.

Отмечается, что соответствующие изменения в "Описания продуктов по Каталогу продуктов питания" утвердил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

"Мы стремимся обеспечить наших военнослужащих не только достаточным количеством пищевых продуктов, но и гарантировать их качество и безопасность. Совершенствование требований к питанию - это важный шаг на пути к повышению стандартов обеспечения наших военных", - отметил Клименков.

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Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны установило требования к калорийности основных продуктов, которые поставляются для нужд ВСУ.

Автор: 

Минобороны (9455) еда (355) ВСУ (6738)


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Відносно води та глазурі,та молокопродуктів ,без молока взагалі,треба вимоги посилити не лише в армії,а загалом в країні !!))
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06.11.2024 18:31 Ответить
«- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.
Голубчик, это вздор!
Чего вздор?
Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
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06.11.2024 18:52 Ответить
потужно посилила
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06.11.2024 19:10 Ответить
 
 