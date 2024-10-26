Установлены требования к калорийности питания военных, - Минобороны

Установлены требования к калорийности основных продуктов, поставляемых для нужд ВСУ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, решение является результатом проверок воинских частей, во время которых были выявлены недостатки, в частности относительно случаев поставки продуктов с заниженной калорийностью.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что в условиях войны физические и психологические нагрузки на военнослужащих чрезвычайно высоки, поэтому особенно важно, чтобы продукты питания полностью удовлетворяли потребности защитников по питательности и энергетической ценности.

"Установление четких требований к энергетической ценности продуктов - это не просто вопрос стандартов, а гарантия того, что наши защитники получат необходимое для поддержания боевой готовности и здоровья", - добавил он.

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Также в Минобороны отметили, что закупочное агентство Минобороны ГОТ начнет использовать эти требования как приложение к государственным контрактам (договорам) на закупку пищевых продуктов, которые вступят в силу с начала 2025 года.

Стоит заметить, что ранее энергетическую ценность определял сам поставщик на этапе заключения контракта с ГОТом.

Новые стандарты закреплены в документе "Требования к энергетической ценности некоторых пищевых продуктов по Каталогу продуктов питания, показатели которых определены государственными стандартами".

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