РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12381 посетитель онлайн
Новости
4 870 10

Установлены требования к калорийности питания военных, - Минобороны

Встановлено вимоги до калорійності їжі військових

Установлены требования к калорийности основных продуктов, поставляемых для нужд ВСУ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, решение является результатом проверок воинских частей, во время которых были выявлены недостатки, в частности относительно случаев поставки продуктов с заниженной калорийностью.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что в условиях войны физические и психологические нагрузки на военнослужащих чрезвычайно высоки, поэтому особенно важно, чтобы продукты питания полностью удовлетворяли потребности защитников по питательности и энергетической ценности.

"Установление четких требований к энергетической ценности продуктов - это не просто вопрос стандартов, а гарантия того, что наши защитники получат необходимое для поддержания боевой готовности и здоровья", - добавил он.

Читайте: ГОТ прекратил работу с компанией, поставлявшей некачественные консервы в ВСУ

Также в Минобороны отметили, что закупочное агентство Минобороны ГОТ начнет использовать эти требования как приложение к государственным контрактам (договорам) на закупку пищевых продуктов, которые вступят в силу с начала 2025 года.

Стоит заметить, что ранее энергетическую ценность определял сам поставщик на этапе заключения контракта с ГОТом.

Новые стандарты закреплены в документе "Требования к энергетической ценности некоторых пищевых продуктов по Каталогу продуктов питания, показатели которых определены государственными стандартами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставка несъедобных консервов в ВСУ: проверкой должна заниматься Госпотребслужба, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9431) военнослужащие (6187) еда (355)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
з Твітера:
показать весь комментарий
26.10.2024 14:05 Ответить
+6
Продовольче забезпечення - золота жила для відмивання коштів корупціонерів.
показать весь комментарий
26.10.2024 13:59 Ответить
+6
і ще:
показать весь комментарий
26.10.2024 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продовольче забезпечення - золота жила для відмивання коштів корупціонерів.
показать весь комментарий
26.10.2024 13:59 Ответить
з Твітера:
показать весь комментарий
26.10.2024 14:05 Ответить
далі:
показать весь комментарий
26.10.2024 14:07 Ответить
і ще:
показать весь комментарий
26.10.2024 14:09 Ответить
у зе!шобли істерика!
включені всі, облизувачі, шоб хоч якось натягнути щось на щось!
показать весь комментарий
26.10.2024 14:40 Ответить
калорійність це чудово. це енергетична складова. але ще важливіщі речі саме для здоровья людини це поживна цінність -мікроелементи, вітаміни, мінерали, амінокіслоти, антіоксиданти і таке інше. цукор, наприклад має високу енергетичну цінність - калорійність, але низьку поживну
показать весь комментарий
26.10.2024 14:51 Ответить
скоро введут вимоги до Е-стабилизаторов, всяких добавок и количество соли на 1грамм. Умеровцы резвится короче на крови
показать весь комментарий
26.10.2024 14:52 Ответить
ага, ща зроблять так шоб горіло...
показать весь комментарий
26.10.2024 15:10 Ответить
Здається 2 роки тому проводили тести по поживності сухпайків тоді Україна зайняла друге місце після Естонії . В чому проблема ? Для чого весь цей шум ? Проблема лише в доставці на передок. І взагалі голодний український солдат то нонсенс .
показать весь комментарий
26.10.2024 16:21 Ответить
.... треба обов'язково нагодувати всіх аферистів, консервами сумнівної якості , які причетні до постачання ЗСУ.
показать весь комментарий
26.10.2024 19:06 Ответить
 
 