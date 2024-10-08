Поставка несъедобных консервов в ВСУ: проверкой должна заниматься Госпотребслужба, - Минобороны
Качество консервных изделий, поставляемых ВСУ, проверяет Госпродпотребслужба.
Об этом сообщил Госоператор тыла в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
"Контроль качества консервов, поставляемых ВСУ, осуществляется на этапе производства. Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины (структурное подразделение Госпродпотребслужбы) отбирает контрольные образцы из партии, отправляет на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат. Также, отметим, что нами не были зафиксированы поставки без наличия вышеупомянутого сертификата", - говорится в сообщении.
Там отметили, что сейчас процесс контроля соответствия объемов партий сертификатам качества не является автоматизированным. Соответствующие сертификаты предоставляются военным частям при приемке товара.
ДОТ планирует оцифровать процесс подтверждения наличия сертификатов качества в ИТ-системе управления обеспечением ВСУ - DOT-Chain, чтобы усилить контроль за качеством продукции.
"Планируется, что к расходной накладной в ИТ-системе поставщик будет указывать номер сертификата качества, что позволит отслеживать, действительно ли эта партия соответствует требованиям качества. Те поставщики, которые не добавили сертификат к расходной накладной, или имеющийся уже исчерпал утвержденные к поставке объемы, не смогут сформировать пакет документов и отгрузить товар", - пишет издание.
Ранее львовское издание NGL.media сообщило, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку.
По данным журналистов, вероятно, компания-поставщик вместе с производителем врут о положительном заключении лаборатории Минобороны. Или же в в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.
Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто чим повинен займатися
крім крадіжок та хабарництва