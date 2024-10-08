РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости
5 362 11

Поставка несъедобных консервов в ВСУ: проверкой должна заниматься Госпотребслужба, - Минобороны

У Міноборони відреагували на матеріал ЗМІ про поставку неякісних консервів до ЗСУ

Качество консервных изделий, поставляемых ВСУ, проверяет Госпродпотребслужба.

Об этом сообщил Госоператор тыла в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Контроль качества консервов, поставляемых ВСУ, осуществляется на этапе производства. Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины (структурное подразделение Госпродпотребслужбы) отбирает контрольные образцы из партии, отправляет на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат. Также, отметим, что нами не были зафиксированы поставки без наличия вышеупомянутого сертификата", - говорится в сообщении.

Читайте также: Госоператор тыла поставит улучшенные спальники для ВСУ, - Минобороны

Там отметили, что сейчас процесс контроля соответствия объемов партий сертификатам качества не является автоматизированным. Соответствующие сертификаты предоставляются военным частям при приемке товара.

ДОТ планирует оцифровать процесс подтверждения наличия сертификатов качества в ИТ-системе управления обеспечением ВСУ - DOT-Chain, чтобы усилить контроль за качеством продукции.

"Планируется, что к расходной накладной в ИТ-системе поставщик будет указывать номер сертификата качества, что позволит отслеживать, действительно ли эта партия соответствует требованиям качества. Те поставщики, которые не добавили сертификат к расходной накладной, или имеющийся уже исчерпал утвержденные к поставке объемы, не смогут сформировать пакет документов и отгрузить товар", - пишет издание.

Также читайте: Новая модель обеспечения питанием ВСУ как пилотный проект заработает в 2025 году, - Минобороны

Ранее львовское издание NGL.media сообщило, что одна из лабораторий министерства фактически позволила поставлять на фронт некачественную тушенку.

По данным журналистов, вероятно, компания-поставщик вместе с производителем врут о положительном заключении лаборатории Минобороны. Или же в в/ч А3466 сфальсифицировали результаты исследований.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше свежих фруктов и новые требования к качеству муки, макарон, консерв и колбасы: в Минобороны прокомментировали изменения в питании военнослужащих

Автор: 

Минобороны (9551) еда (357) ВСУ (6863) Государственный оператор тыла (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Цих би мародерів самих на тушонку пустити.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:30 Ответить
+6
У МО потрібно терміново ще одне міністерство - по перевірці консерв (начальник -не менше бригадний генерал, полковник не справиться із такою відповідальністю )
показать весь комментарий
08.10.2024 15:33 Ответить
+3
Дійсно! До чого тут золотояйцеві міноборонці?? Це ж не вони консерви роблять,вони на них заробляють! А це зовсім інша справа, Державна таємниця!!
показать весь комментарий
08.10.2024 15:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цих би мародерів самих на тушонку пустити.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:30 Ответить
Ви хочете наших армійців потравити??))
показать весь комментарий
08.10.2024 15:37 Ответить
на мівіні можна харчуватися - як бАданов і Зе
показать весь комментарий
08.10.2024 16:02 Ответить
У МО потрібно терміново ще одне міністерство - по перевірці консерв (начальник -не менше бригадний генерал, полковник не справиться із такою відповідальністю )
показать весь комментарий
08.10.2024 15:33 Ответить
Дійсно! До чого тут золотояйцеві міноборонці?? Це ж не вони консерви роблять,вони на них заробляють! А це зовсім інша справа, Державна таємниця!!
показать весь комментарий
08.10.2024 15:36 Ответить
ніхто не знає
хто чим повинен займатися
крім крадіжок та хабарництва
показать весь комментарий
08.10.2024 15:43 Ответить
Тими консервами та тих виробників та постачальників нагодувати!
показать весь комментарий
08.10.2024 16:01 Ответить
Я от не розумію..з тими самими консервами - все просто. Перед закупівлею пару банок з'їли, у Держспоживслужбі аналіз змісту банки зробили - і купуй!! Он та ж сама Вінницька тушонка - дуже смачна. Завжди беру на НЗ. Або власне виробництво мереж супермаркетів..теж смачно..і м'ясні і рибні, паштети, каші..було б бажання зробити по совісті, а не бабла скиздити..
показать весь комментарий
08.10.2024 16:56 Ответить
До речі , на фото верхня банка свинини тушкованої , консерва класна , м'ясо шматками , трохи жиру , желе , можна купувати .
показать весь комментарий
08.10.2024 17:02 Ответить
Я вважаю, це - прорив! Впевнений, що це все Порошенко. Або Порошенко. Чекаю звинувачення від потужної та енергійної влади з залученням ДБР, НАБУ, САП, Генпрокуратури, Нацполіції.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:10 Ответить
... треба обов'язково нагодувати цими консервами патужних із охвісу ОП ,депутатів і міністрів, які причетні до цієї афери .
показать весь комментарий
08.10.2024 18:42 Ответить
 
 