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Новая модель обеспечения питанием ВСУ как пилотный проект заработает в 2025 году, - Минобороны

Міноборони за місяць не допустило постачання майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для ЗСУ

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" представило новую модель обеспечения питанием ВСУ, которая заработает как пилотный проект в нескольких областях Украины в 2025 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Главная задача нового подхода - обеспечить лучшее качество продукции, поставляемой ВСУ, и повысить эффективность самого процесса обеспечения.

"С февраля 2025 года будут действовать две модели параллельно: та, по которой ГОТ работает сейчас, и новая пилотная модель. Такой подход применяется для обеспечения устойчивости системы и непрерывности процесса снабжения. Трансформации в модели питания для военных должны повысить эффективность поставок и одновременно обеспечить соблюдение высоких стандартов качества продуктов", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Пилот будет действовать в течение года и покрывать такие регионы, как г. Киев и Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Черкасскую, Кировоградскую области.

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Основные изменения касаются финансовой модели взаимодействия с поставщиком, товарной модели и процесса контроля качества.

  • Поставщик будет получать компенсацию стоимости товара и плату за услуги (склад и транспорт) с учетом SLA - соглашения об уровне услуг. Будет определена и зафиксирована предельная стоимость каталога.

  • По большинству видов продукции (75%) через открытые закупочные площадки ГОТ будет выбирать производителей, которых будут контрактовать поставщики. По остальным категориям поставщики самостоятельно будут определять производителей-субподрядчиков. ГОТ в свою очередь может заблокировать их за несоответствие качества и за нарушение норм добропорядочности.

  • Вся продукция будет проходить через распределительный центр и только потом отправляться на воинские части. Это дополнительный этап контроля качества, к которому будут привлечены специалисты ГОТ.

  • ГОТ будет применять "черный список" к поставщикам и производителям - новый инструмент недопущения в будущих периодах участия в процессе обеспечения питания ВСУ тех субъектов, которые уже имели до этого нарушения договорных обязательств.

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Топ комментарии
+6
Коли читаєш про нову програму, або проект Зельоних, то знаєш тільки одне - значить будуть красть!
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09.09.2024 19:39
+5
Ага, те що запровадив ''Порох'' яке було наближене до стандартів ''нато'' похєрили, а тепер стромляють ''скумбрію по вісім'' від зелених запроданців!
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09.09.2024 19:37
+4
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09.09.2024 19:16
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пілотний - це коли у глиняної особистий пілот буде? а то чого по чартерам скакать...
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09.09.2024 19:05 Ответить
Літак вже не зупиниш...)
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09.09.2024 19:38 Ответить
Звісно, літак така штука, що не має стоп-крана. Але літак можно конфіскувати, і це надійне гальмо.
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09.09.2024 19:42 Ответить
Звучить непогано.
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09.09.2024 19:09 Ответить
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09.09.2024 19:16 Ответить
А оце вже звиздець...цікаво за які кошти..?!
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09.09.2024 19:39 Ответить
Уже давно , але не всі камери розпізнають обличчя . Мабуть купу грошей витратять на спеціальні камери , а не на дрони .
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10.09.2024 09:54 Ответить
В пілотному проекті часом немає таких вантажівок?
https://www.unian.ua/incidents/u-mikolayevi-u-dtp-potrapila-fura-iz-zamorozhenimi-sobachimi-tushami-foto-12741801.html
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09.09.2024 19:19 Ответить
Ага, те що запровадив ''Порох'' яке було наближене до стандартів ''нато'' похєрили, а тепер стромляють ''скумбрію по вісім'' від зелених запроданців!
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09.09.2024 19:37 Ответить
Ахах... Каждые полгода новый рацион... Что-то тут не так
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09.09.2024 19:39 Ответить
Коли читаєш про нову програму, або проект Зельоних, то знаєш тільки одне - значить будуть красть!
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09.09.2024 19:39 Ответить
И даже знаешь кто конкретно будет красть и сколько ибо известно, де убыло, то у кого-то чего-то прибыло.
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09.09.2024 19:54 Ответить
А до того часу військові мають їсти оте що їм Глиняна постачає..?!
Як нові акцизи на пальне чи податки- то бігом...а як людське харчування військовим- то потім...ото мля владу маєм...
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09.09.2024 19:41 Ответить
Огласите сколько украдено на этом народных денег, пожалуйста.
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09.09.2024 19:49 Ответить
Загляньте до багажника автівки бухгалтера,
там лише місячна виручка......
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10.09.2024 05:13 Ответить
Замісник міністра оборони, учень бувшого яйцекрадія ,безвідповідального Різника?
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09.09.2024 20:12 Ответить
Всі реіорми вже давно працюючі і відпрацьовані роками, Зелена банда похєріла після 2019 року
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10.09.2024 03:23 Ответить
П'ята влада , по стандартам НАТО почала годувати військових , прийшли зелені , все скасували . А зараз у них проекти пілотні . Навіщо було руйнувати , бо то був проект Порошенко ? Ці зелені як кацапи , все зруйнують, і нічого не створять.
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10.09.2024 09:58 Ответить
 
 