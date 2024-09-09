Нова модель забезпечення харчуванням ЗСУ, як пілотний проєкт запрацює у 2025 році, - Міноборони

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" презентувала нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ, яка запрацює як пілотний проєкт в кількох областях України в 2025 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Головне завдання нового підходу – забезпечити кращу якість продукції, що постачається ЗСУ, та підвищити ефективність самого процесу забезпечення.

"З лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно: та, за якою ДОТ працює зараз, та нова пілотна модель. Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання. Трансформації в моделі харчування для військових мають підвищити ефективність постачання і водночас забезпечити дотримання високих стандартів якості продуктів", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Пілот діятиме протягом року та покриватиме такі регіони, як м. Київ та Київську, Вінницьку, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську області.

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Основні зміни стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості.

Постачальник отримуватиме компенсацію вартості товару та плату за послуги (склад і транспорт) з урахуванням SLA – угоди про рівень послуг. Буде визначена та зафіксована гранична вартість каталогу

За більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких будуть контрактувати постачальники. За рештою категорій постачальники самостійно визначатимуть виробників-субпідрядників. ДОТ своєю чергою може заблокувати їх за невідповідність якості та за порушення норм доброчесності

Уся продукція буде проходити через розподільчий центр і лише потім відправлятися на військові частини. Це додатковий етап контролю якості, до якого будуть долучені фахівці ДОТ

ДОТ застосовуватиме "чорний список" до постачальників та виробників – новий інструмент недопущення в майбутніх періодах участі в процесі забезпечення харчування ЗСУ тих суб’єктів, які вже мали до того порушення договірних зобов’язань.

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