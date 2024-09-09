УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5687 відвідувачів онлайн
Новини
2 009 18
Міноборони (7025) закупівлі (3217) Державний оператор тилу (106)

Нова модель забезпечення харчуванням ЗСУ, як пілотний проєкт запрацює у 2025 році, - Міноборони

Міноборони за місяць не допустило постачання майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для ЗСУ

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" презентувала нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ, яка запрацює як пілотний проєкт в кількох областях України в 2025 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Головне завдання нового підходу – забезпечити кращу якість продукції, що постачається ЗСУ, та підвищити ефективність самого процесу забезпечення.

"З лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно: та, за якою ДОТ працює зараз, та нова пілотна модель. Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання. Трансформації в моделі харчування для військових мають підвищити ефективність постачання і водночас забезпечити дотримання високих стандартів якості продуктів", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Пілот діятиме протягом року та покриватиме такі регіони, як м. Київ та Київську, Вінницьку, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську області.

Також читайте: Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів для ЗСУ

Основні зміни стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості.

  • Постачальник отримуватиме компенсацію вартості товару та плату за послуги (склад і транспорт) з урахуванням SLA – угоди про рівень послуг. Буде визначена та зафіксована гранична вартість каталогу

  • За більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких будуть контрактувати постачальники. За рештою категорій постачальники самостійно визначатимуть виробників-субпідрядників. ДОТ своєю чергою може заблокувати їх за невідповідність якості та за порушення норм доброчесності

  • Уся продукція буде проходити через розподільчий центр і лише потім відправлятися на військові частини. Це додатковий етап контролю якості, до якого будуть долучені фахівці ДОТ

  • ДОТ застосовуватиме "чорний список" до постачальників та виробників – новий інструмент недопущення в майбутніх періодах участі в процесі забезпечення харчування ЗСУ тих суб’єктів, які вже мали до того порушення договірних зобов’язань.

Також читайте: Суд арештував 4,7 млн євро, вилучені в автомобілі постачальника харчів для Міноборони

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Коли читаєш про нову програму, або проект Зельоних, то знаєш тільки одне - значить будуть красть!
показати весь коментар
09.09.2024 19:39
+5
Ага, те що запровадив ''Порох'' яке було наближене до стандартів ''нато'' похєрили, а тепер стромляють ''скумбрію по вісім'' від зелених запроданців!
показати весь коментар
09.09.2024 19:37
+4
показати весь коментар
09.09.2024 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пілотний - це коли у глиняної особистий пілот буде? а то чого по чартерам скакать...
показати весь коментар
09.09.2024 19:05 Відповісти
Літак вже не зупиниш...)
показати весь коментар
09.09.2024 19:38 Відповісти
Звісно, літак така штука, що не має стоп-крана. Але літак можно конфіскувати, і це надійне гальмо.
показати весь коментар
09.09.2024 19:42 Відповісти
Звучить непогано.
показати весь коментар
09.09.2024 19:09 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2024 19:16 Відповісти
А оце вже звиздець...цікаво за які кошти..?!
показати весь коментар
09.09.2024 19:39 Відповісти
Уже давно , але не всі камери розпізнають обличчя . Мабуть купу грошей витратять на спеціальні камери , а не на дрони .
показати весь коментар
10.09.2024 09:54 Відповісти
В пілотному проекті часом немає таких вантажівок?
https://www.unian.ua/incidents/u-mikolayevi-u-dtp-potrapila-fura-iz-zamorozhenimi-sobachimi-tushami-foto-12741801.html
показати весь коментар
09.09.2024 19:19 Відповісти
Ага, те що запровадив ''Порох'' яке було наближене до стандартів ''нато'' похєрили, а тепер стромляють ''скумбрію по вісім'' від зелених запроданців!
показати весь коментар
09.09.2024 19:37 Відповісти
Ахах... Каждые полгода новый рацион... Что-то тут не так
показати весь коментар
09.09.2024 19:39 Відповісти
Коли читаєш про нову програму, або проект Зельоних, то знаєш тільки одне - значить будуть красть!
показати весь коментар
09.09.2024 19:39 Відповісти
И даже знаешь кто конкретно будет красть и сколько ибо известно, де убыло, то у кого-то чего-то прибыло.
показати весь коментар
09.09.2024 19:54 Відповісти
А до того часу військові мають їсти оте що їм Глиняна постачає..?!
Як нові акцизи на пальне чи податки- то бігом...а як людське харчування військовим- то потім...ото мля владу маєм...
показати весь коментар
09.09.2024 19:41 Відповісти
Огласите сколько украдено на этом народных денег, пожалуйста.
показати весь коментар
09.09.2024 19:49 Відповісти
Загляньте до багажника автівки бухгалтера,
там лише місячна виручка......
показати весь коментар
10.09.2024 05:13 Відповісти
Замісник міністра оборони, учень бувшого яйцекрадія ,безвідповідального Різника?
показати весь коментар
09.09.2024 20:12 Відповісти
Всі реіорми вже давно працюючі і відпрацьовані роками, Зелена банда похєріла після 2019 року
показати весь коментар
10.09.2024 03:23 Відповісти
П'ята влада , по стандартам НАТО почала годувати військових , прийшли зелені , все скасували . А зараз у них проекти пілотні . Навіщо було руйнувати , бо то був проект Порошенко ? Ці зелені як кацапи , все зруйнують, і нічого не створять.
показати весь коментар
10.09.2024 09:58 Відповісти
 
 