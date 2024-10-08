Поставка неїстівних консервів у ЗСУ: перевіркою має займатися Держпродспоживслужба, - Міноборони
Якість консервних виробів, що постачають ЗСУ, перевіряє Держпродспоживслужба.
Про це повідомив Держоператор тилу в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.
"Контроль якості консервів, що постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва. Управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини (структурний підрозділ Держпродспоживслужби) відбирає контрольні зразки з партії, відправляє на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку про придатність до споживання, видає сертифікат. Також, зазначимо, що нами не були зафіксовані поставки без наявності вищезазначеного сертифікату", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що наразі процес контролю відповідності обсягів партій сертифікатам якості не є автоматизованим. Відповідні сертифікати надаються військовим частинам при прийомці товару.
ДОТ планує цифровізувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ – DOT-Chain, щоб посилити контролю за якістю продукції.
"Планується, що до видаткової накладної в ІТ-системі постачальник зазначатиме номер сертифіката якості, що дозволить відслідковувати, чи дійсно ця партія відповідає вимогам якості. Ті постачальники, які не додали сертифікат до видаткової накладної, чи наявний вже вичерпав затверджені до постачання обсяги, не матимуть змоги сформувати пакет документів та відвантажити товар", - пише видання.
Раніше львівське видання NGL.media повідомило, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку.
За даними журналістів, ймовірно, компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Або ж у в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.
Докладніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хто чим повинен займатися
крім крадіжок та хабарництва