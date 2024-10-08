УКР
Поставка неїстівних консервів у ЗСУ: перевіркою має займатися Держпродспоживслужба, - Міноборони

У Міноборони відреагували на матеріал ЗМІ про поставку неякісних консервів до ЗСУ

Якість консервних виробів, що постачають ЗСУ, перевіряє Держпродспоживслужба.

Про це повідомив Держоператор тилу в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Контроль якості консервів, що постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва. Управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини (структурний підрозділ Держпродспоживслужби) відбирає контрольні зразки з партії, відправляє на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку про придатність до споживання, видає сертифікат. Також, зазначимо, що нами не були зафіксовані поставки без наявності вищезазначеного сертифікату", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Оператор тилу" купить 300 тисяч нових спальників для військових на 1,4 мільярда

Там зазначили, що наразі процес контролю відповідності обсягів партій сертифікатам якості не є автоматизованим. Відповідні сертифікати надаються військовим частинам при прийомці товару.

ДОТ планує цифровізувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ – DOT-Chain, щоб посилити контролю за якістю продукції.

"Планується, що до видаткової накладної в ІТ-системі постачальник зазначатиме номер сертифіката якості, що дозволить відслідковувати, чи дійсно ця партія відповідає вимогам якості. Ті постачальники, які не додали сертифікат до видаткової накладної, чи наявний вже вичерпав затверджені до постачання обсяги, не матимуть змоги сформувати пакет документів та відвантажити товар", - пише видання.

Читайте: В Україні діють 56 сертифікованих операторів протимінної діяльності, - Міноборони

Раніше львівське видання NGL.media повідомило, що одна з лабораторій міністерства фактично дозволила постачати на фронт неякісну тушонку.

За даними журналістів, ймовірно, компанія-постачальник разом з виробником брешуть про позитивний висновок лабораторії Міноборони. Або ж у в/ч А3466 сфальсифікували результати досліджень.

Докладніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошерні та халяльні набори: Міноборони оголосило про розробку нових сухпайків

Міноборони (7642) їжа (433) ЗСУ (7863) ДОТ (171)
Топ коментарі
+9
Цих би мародерів самих на тушонку пустити.
показати весь коментар
08.10.2024 15:30 Відповісти
+6
У МО потрібно терміново ще одне міністерство - по перевірці консерв (начальник -не менше бригадний генерал, полковник не справиться із такою відповідальністю )
показати весь коментар
08.10.2024 15:33 Відповісти
+3
Дійсно! До чого тут золотояйцеві міноборонці?? Це ж не вони консерви роблять,вони на них заробляють! А це зовсім інша справа, Державна таємниця!!
показати весь коментар
08.10.2024 15:36 Відповісти
Ви хочете наших армійців потравити??))
показати весь коментар
08.10.2024 15:37 Відповісти
на мівіні можна харчуватися - як бАданов і Зе
показати весь коментар
08.10.2024 16:02 Відповісти
ніхто не знає
хто чим повинен займатися
крім крадіжок та хабарництва
показати весь коментар
08.10.2024 15:43 Відповісти
Тими консервами та тих виробників та постачальників нагодувати!
показати весь коментар
08.10.2024 16:01 Відповісти
Я от не розумію..з тими самими консервами - все просто. Перед закупівлею пару банок з'їли, у Держспоживслужбі аналіз змісту банки зробили - і купуй!! Он та ж сама Вінницька тушонка - дуже смачна. Завжди беру на НЗ. Або власне виробництво мереж супермаркетів..теж смачно..і м'ясні і рибні, паштети, каші..було б бажання зробити по совісті, а не бабла скиздити..
показати весь коментар
08.10.2024 16:56 Відповісти
До речі , на фото верхня банка свинини тушкованої , консерва класна , м'ясо шматками , трохи жиру , желе , можна купувати .
показати весь коментар
08.10.2024 17:02 Відповісти
Я вважаю, це - прорив! Впевнений, що це все Порошенко. Або Порошенко. Чекаю звинувачення від потужної та енергійної влади з залученням ДБР, НАБУ, САП, Генпрокуратури, Нацполіції.
показати весь коментар
08.10.2024 17:10 Відповісти
... треба обов'язково нагодувати цими консервами патужних із охвісу ОП ,депутатів і міністрів, які причетні до цієї афери .
показати весь коментар
08.10.2024 18:42 Відповісти
 
 