В Україні діють 56 сертифікованих операторів протимінної діяльності, - Міноборони

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні значно зросла кількість операторів протимінної діяльності. Станом на 24 лютого 2022 року їх було лише кілька, а сьогодні їхня кількість зросла до 56.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України Олександра Сергія та начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковника Руслана Берегулі з керівником Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування Послом Тобіасом Прівітеллі.

Як зазначається, українська сторона подякувала Тобіасу Прівітеллі за допомогу в розмінуванні територій після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

За словами Берегулі, завдяки підтримці іноземних партнерів сучасними технологіями та інвестиціями, Україна змогла значно пришвидшити розмінування територій, що постраждали від вторгнення РФ.

"Наш досвід у підготовці саперів та їхній сертифікації вже є унікальним. Завдяки цьому потенціалу після завершення бойових дій ми зможемо швидше робити безпечними забруднені території", - додав він.

Своєю чергою, Прівітеллі підтвердив намір Женевського міжнародного центру продовжувати роботу з пошуку та залучення міжнародних донорів, допомагати у стандартизації протимінної роботи.

Як наголосив заступник міністра оборони України Сергій, співпраця України із Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування зменшить ризики для населення від вибухонебезпечних предметів та сприятиме відновленню постраждалих регіонів.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували вже 5308 квадратних кілометрів української території.