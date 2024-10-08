В Украине действует 56 сертифицированных операторов противоминной деятельности, - Минобороны

После полномасштабного вторжения РФ в Украине значительно возросло количество операторов противоминной деятельности. По состоянию на 24 февраля 2022 года их было всего несколько, а сегодня их количество возросло до 56.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом шла речь во время встречи заместителя министра обороны Украины Александра Сергия и начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковника Руслана Берегули с руководителем Женевского международного центра гуманитарного разминирования Послом Тобиасом Привителли.

Как отмечается, украинская сторона поблагодарила Тобиаса Привителли за помощь в разминировании территорий после начала широкомасштабного вторжения России.

По словам Берегули, благодаря поддержке иностранных партнеров современными технологиями и инвестициями, Украина смогла значительно ускорить разминирование территорий, пострадавших от вторжения РФ.

Также читайте: Более 5 тысяч км² разминировано в Украине с начала полномасштабной войны, - Минобороны

"Наш опыт в подготовке саперов и их сертификации уже является уникальным. Благодаря этому потенциалу после завершения боевых действий мы сможем быстрее делать безопасными загрязненные территории", - добавил он.

В свою очередь, Привителли подтвердил намерение Женевского международного центра продолжать работу по поиску и привлечению международных доноров, помогать в стандартизации противоминной работы.

Как отметил заместитель министра обороны Украины Сергий, сотрудничество Украины с Женевским международным центром гуманитарного разминирования уменьшит риски для населения от взрывоопасных предметов и будет способствовать восстановлению пострадавших регионов.

Читайте также: Правобережье Херсонщины могут полностью разминировать до конца 2025 года, 53% уже очищены, - ОВА

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали уже 5308 квадратных километров украинской территории.