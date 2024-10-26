Встановлено вимоги до калорійності харчування військових, - Міноборони

Встановлено вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рішення є результатом перевірок військових частин, під час яких були виявлені недоліки, зокрема щодо випадків постачання продуктів із заниженою калорійністю.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що в умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими, тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби захисників за поживністю та енергетичною цінністю.

"Встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів – це не просто питання стандартів, а гарантія того, що наші захисники отримають необхідне для підтримання бойової готовності та здоров’я", – додав він.

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Також в Міноборони зазначили, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних контрактів (договорів) на закупівлю харчових продуктів, які набудуть чинності з початку 2025 року.

Варто зауважити, що раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з ДОТом.

Нові стандарти закріплені в документі "Вимоги до енергетичної цінності деяких харчових продуктів за Каталогом продуктів харчування, показники яких визначені державними стандартами".

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