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Встановлено вимоги до калорійності харчування військових, - Міноборони

Встановлено вимоги до калорійності їжі військових

Встановлено вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рішення є результатом перевірок військових частин, під час яких були виявлені недоліки, зокрема щодо випадків постачання продуктів із заниженою калорійністю.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що в умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими, тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби захисників за поживністю та енергетичною цінністю.

"Встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів – це не просто питання стандартів, а гарантія того, що наші захисники отримають необхідне для підтримання бойової готовності та здоров’я", – додав він.

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Також в Міноборони зазначили, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних контрактів (договорів) на закупівлю харчових продуктів, які набудуть чинності з початку 2025 року.

Варто зауважити, що раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з ДОТом.

Нові стандарти закріплені в документі "Вимоги до енергетичної цінності деяких харчових продуктів за Каталогом продуктів харчування, показники яких визначені державними стандартами".

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Автор: 

Міноборони (7487) військовослужбовці (4812) їжа (432)


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Топ коментарі
+7
з Твітера:
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26.10.2024 14:05 Відповісти
+6
Продовольче забезпечення - золота жила для відмивання коштів корупціонерів.
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26.10.2024 13:59 Відповісти
+6
і ще:
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26.10.2024 14:09 Відповісти
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Продовольче забезпечення - золота жила для відмивання коштів корупціонерів.
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26.10.2024 13:59 Відповісти
з Твітера:
показати весь коментар
26.10.2024 14:05 Відповісти
далі:
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26.10.2024 14:07 Відповісти
і ще:
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26.10.2024 14:09 Відповісти
у зе!шобли істерика!
включені всі, облизувачі, шоб хоч якось натягнути щось на щось!
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26.10.2024 14:40 Відповісти
калорійність це чудово. це енергетична складова. але ще важливіщі речі саме для здоровья людини це поживна цінність -мікроелементи, вітаміни, мінерали, амінокіслоти, антіоксиданти і таке інше. цукор, наприклад має високу енергетичну цінність - калорійність, але низьку поживну
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26.10.2024 14:51 Відповісти
скоро введут вимоги до Е-стабилизаторов, всяких добавок и количество соли на 1грамм. Умеровцы резвится короче на крови
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26.10.2024 14:52 Відповісти
ага, ща зроблять так шоб горіло...
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26.10.2024 15:10 Відповісти
Здається 2 роки тому проводили тести по поживності сухпайків тоді Україна зайняла друге місце після Естонії . В чому проблема ? Для чого весь цей шум ? Проблема лише в доставці на передок. І взагалі голодний український солдат то нонсенс .
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26.10.2024 16:21 Відповісти
.... треба обов'язково нагодувати всіх аферистів, консервами сумнівної якості , які причетні до постачання ЗСУ.
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26.10.2024 19:06 Відповісти
 
 