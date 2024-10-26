Встановлено вимоги до калорійності харчування військових, - Міноборони
Встановлено вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, рішення є результатом перевірок військових частин, під час яких були виявлені недоліки, зокрема щодо випадків постачання продуктів із заниженою калорійністю.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що в умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими, тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби захисників за поживністю та енергетичною цінністю.
"Встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів – це не просто питання стандартів, а гарантія того, що наші захисники отримають необхідне для підтримання бойової готовності та здоров’я", – додав він.
Також в Міноборони зазначили, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних контрактів (договорів) на закупівлю харчових продуктів, які набудуть чинності з початку 2025 року.
Варто зауважити, що раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з ДОТом.
Нові стандарти закріплені в документі "Вимоги до енергетичної цінності деяких харчових продуктів за Каталогом продуктів харчування, показники яких визначені державними стандартами".
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