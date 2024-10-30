25% военных ВСУ поддерживают введение кошерных, халяльных и растительных сухпайков, - опрос Минобороны

В приложении "Армия+" завершился опрос военнослужащих Вооруженных сил Украины относительно уровня удовлетворенности сухпайками, в частности суточными полевыми наборами продуктов №15 (обычными и усиленными с подогревом).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"В течение двух недель в опросе приняли участие 9 128 респондентов, все - действующие военнослужащие. ГОТ стремится сделать рационы более разнообразными и адаптированными к потребностям военных. "Армия+" позволила быстро собрать обратную связь от военнослужащих и проанализировать ее для улучшения качества питания", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Опрос касался качества пищевых наборов, удобства и качества упаковки, а также учета религиозных, этических и медицинских потребностей. Результаты продемонстрировали, что более половины военнослужащих высоко оценивают качество сухпайков: 51% поставили оценки пять и четыре по пятибалльной шкале.

Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков подчеркнул: "Результаты опроса показали, что примерно 25% респондентов нуждаются в инклюзивном питании. Это подчеркивает нашу ответственность создать индивидуальные решения, учитывающие религиозные, этические и личные потребности каждого военного. Над этим мы уже активно работаем и вскоре сможем продемонстрировать результат".

Ассортимент сухпайков будет расширен

Министерство обороны Украины и Государственный оператор тыла (ГОТ) учтут результаты этого опроса в работе над обновлением и расширением ассортимента пищевых наборов. Уже утверждены технические спецификации для халяльных рационов и нарабатываются обновления для растительных и кошерных сухпайков. Эти наборы будут соответствовать религиозным, медицинским и этическим потребностям.

Особое внимание уделено пожеланиям военных относительно блюд, которые они хотели бы видеть в наборах. Высоким спросом пользуются традиционные украинские блюда - каши, борщ и мясные блюда. Также респонденты отмечали потребность в разнообразии, в частности супах, овощных блюдах и десертах.

Кроме того, результаты опроса помогут улучшить качество действующих наборов. Предложения и замечания военных будут учтены при обновлении технических спецификаций и при планировании закупок на 2025 год.