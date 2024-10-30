РУС
25% военных ВСУ поддерживают введение кошерных, халяльных и растительных сухпайков, - опрос Минобороны

Оновлення й розширення асортименту сухпайків для військових

В приложении "Армия+" завершился опрос военнослужащих Вооруженных сил Украины относительно уровня удовлетворенности сухпайками, в частности суточными полевыми наборами продуктов №15 (обычными и усиленными с подогревом).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"В течение двух недель в опросе приняли участие 9 128 респондентов, все - действующие военнослужащие. ГОТ стремится сделать рационы более разнообразными и адаптированными к потребностям военных. "Армия+" позволила быстро собрать обратную связь от военнослужащих и проанализировать ее для улучшения качества питания", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Опрос касался качества пищевых наборов, удобства и качества упаковки, а также учета религиозных, этических и медицинских потребностей. Результаты продемонстрировали, что более половины военнослужащих высоко оценивают качество сухпайков: 51% поставили оценки пять и четыре по пятибалльной шкале.

Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков подчеркнул: "Результаты опроса показали, что примерно 25% респондентов нуждаются в инклюзивном питании. Это подчеркивает нашу ответственность создать индивидуальные решения, учитывающие религиозные, этические и личные потребности каждого военного. Над этим мы уже активно работаем и вскоре сможем продемонстрировать результат".

Ассортимент сухпайков будет расширен

Министерство обороны Украины и Государственный оператор тыла (ГОТ) учтут результаты этого опроса в работе над обновлением и расширением ассортимента пищевых наборов. Уже утверждены технические спецификации для халяльных рационов и нарабатываются обновления для растительных и кошерных сухпайков. Эти наборы будут соответствовать религиозным, медицинским и этическим потребностям.

Особое внимание уделено пожеланиям военных относительно блюд, которые они хотели бы видеть в наборах. Высоким спросом пользуются традиционные украинские блюда - каши, борщ и мясные блюда. Также респонденты отмечали потребность в разнообразии, в частности супах, овощных блюдах и десертах.

Кроме того, результаты опроса помогут улучшить качество действующих наборов. Предложения и замечания военных будут учтены при обновлении технических спецификаций и при планировании закупок на 2025 год.

Топ комментарии
+6
Вимоги сьогодення,гулє...
А армійський воділа сьогодні має чемно перепитувати зольдатів у кузові: "Це нічого, що я до вас спиною сиджу?"
30.10.2024 20:11 Ответить
+5
А когда будут еду настоящих "лидеров" выдавать? "Мивину" со вкусом скумбрии...
30.10.2024 20:07 Ответить
+5
угу, давайте вгепаємо ща надцять мільярдів на ці хотєлки. а зброя то таке... не на часі.
30.10.2024 20:15 Ответить
А когда будут еду настоящих "лидеров" выдавать? "Мивину" со вкусом скумбрии...
30.10.2024 20:07 Ответить
Сухпайки, дійсно, файні.
30.10.2024 20:08 Ответить
Вимоги сьогодення,гулє...
А армійський воділа сьогодні має чемно перепитувати зольдатів у кузові: "Це нічого, що я до вас спиною сиджу?"
30.10.2024 20:11 Ответить
Знову зрада??
30.10.2024 20:49 Ответить
угу, давайте вгепаємо ща надцять мільярдів на ці хотєлки. а зброя то таке... не на часі.
30.10.2024 20:15 Ответить
Стєсняюсь спрасіть , а галавнокамадрующій яку єду їсть , кашерную ілі халявную ?
30.10.2024 20:22 Ответить
Наволочі, ви фортифікації почніть кошерні і хальльні робити. Виродки.
30.10.2024 20:54 Ответить
У нас столько иудеев в армии, прямо цахал 2 какой-то
30.10.2024 21:00 Ответить
Зимой в холодину в окопах растительный сухпай? Не, ну логично, чо.
А в чём разница между халальным и кошерным? Объясните Фоме Неверующему, плз.
30.10.2024 21:02 Ответить
Халяльное - для мусульман.
Кошерное - для евреев.
30.10.2024 21:20 Ответить
Ааа, спасибо
30.10.2024 21:30 Ответить
А для українців що?
30.10.2024 21:36 Ответить
Для українців пакетик з листівкою "Ми зробили вас ще раз! Дякуємо за мудрий вибір в 2019 році."
30.10.2024 21:54 Ответить
Для Українців -

30.10.2024 23:02 Ответить
Цікаво кто проводив опитування коли і в кого?
30.10.2024 21:38 Ответить
Визначення пріорітетів просто вражає.
30.10.2024 21:53 Ответить
Нагодуйте наполеона кошерною сухою мівіною...може поки буде жувати не буде дебільних відосиків
30.10.2024 22:31 Ответить
Ссуки,злити виробників зброї- будь ласка, халяльна чи ні їжа-це першочергове. Безмозглі амеби? Не думаю,це консерва. Чим абсурдніше та гірше- тим краще.
30.10.2024 22:58 Ответить
оце сидить такий кошерний поц в тро на закарпатті, і голосує за халяльну їжу... ще й піну-коладу туди ж треба... воно то ж моливо тра, але чи наразі? впишуть знов в умови тендера якусь хню, шоб ще пару готелів купити...
31.10.2024 06:04 Ответить
Краще б замість звичайного молока давали безлактозне, бо у більшої половини військовослужбовців непереносимість лактози і те молоко що їм дають іде на смітник.
31.10.2024 07:53 Ответить
"Лучше пусть 100 солдат сидят в окопе и думают о победе чем сидит 101 и думает о каше с маслом!"
31.10.2024 09:42 Ответить
 
 