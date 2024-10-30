25% військових ЗСУ підтримують запровадження кошерних, халяльних та рослинних сухпайків, - опитування Міноборони

У застосунку Армія+ завершилось опитування військовослужбовців Збройних сил України щодо рівня задоволеності сухпайками, зокрема добовими польовими наборами продуктів №15 (звичайними та посиленими з підігрівом).

про це інформує заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Протягом двох тижнів в опитуванні взяли участь 9 128 респондентів, усі – чинні військовослужбовці. ДОТ прагне зробити раціони більш різноманітними та адаптованими до потреб військових. Армія+ дозволила швидко зібрати зворотний зв'язок від військовослужбовців та проаналізувати його для поліпшення якості харчування", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування стосувалося якості харчових наборів, зручності та якості пакування, а також врахування релігійних, етичних та медичних потреб. Результати продемонстрували, що понад половина військовослужбовців високо оцінюють якість сухпайків: 51% поставили оцінки п’ять та чотири за п’ятибальною шкалою.

Зі свого боку заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підкреслив: "Результати опитування показали, що приблизно 25% респондентів потребують інклюзивного харчування. Це підкреслює нашу відповідальність створити індивідуальні рішення, що враховують релігійні, етичні та особисті потреби кожного військового. Над цим ми вже активно працюємо і невдовзі зможемо продемонструвати результат".

Асортимент сухпайків буде розширено

Міністерство оборони України та Державний оператор тилу (ДОТ) врахують результати цього опитування в роботі над оновленням і розширенням асортименту харчових наборів. Уже затверджено технічні специфікації для халяльних раціонів і напрацьовуються оновлення для рослинних і кошерних сухпайків. Ці набори відповідатимуть релігійним, медичним та етичним потребам.

Особливу увагу приділено побажанням військових щодо страв, які вони хотіли б бачити в наборах. Високий попит мають традиційні українські страви – каші, борщ та м’ясні страви. Також респонденти зазначали про потребу в різноманітності, зокрема супах, овочевих стравах і десертах.

Крім того, результати опитування допоможуть покращити якість чинних наборів. Пропозиції й зауваження військових будуть враховані при оновленні технічних специфікацій та під час планування закупівель на 2025 рік.