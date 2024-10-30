УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10927 відвідувачів онлайн
Новини
4 724 25

25% військових ЗСУ підтримують запровадження кошерних, халяльних та рослинних сухпайків, - опитування Міноборони

Оновлення й розширення асортименту сухпайків для військових

У застосунку Армія+ завершилось опитування військовослужбовців Збройних сил України щодо рівня задоволеності сухпайками, зокрема добовими польовими наборами продуктів №15 (звичайними та посиленими з підігрівом).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Протягом двох тижнів в опитуванні взяли участь 9 128 респондентів, усі – чинні військовослужбовці. ДОТ прагне зробити раціони більш різноманітними та адаптованими до потреб військових. Армія+ дозволила швидко зібрати зворотний зв'язок від військовослужбовців та проаналізувати його для поліпшення якості харчування", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Читайте: Встановлено вимоги до калорійності харчування військових, - Міноборони

Опитування стосувалося якості харчових наборів, зручності та якості пакування, а також врахування релігійних, етичних та медичних потреб. Результати продемонстрували, що понад половина військовослужбовців високо оцінюють якість сухпайків: 51% поставили оцінки п’ять та чотири за п’ятибальною шкалою.

Зі свого боку заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підкреслив: "Результати опитування показали, що приблизно 25% респондентів потребують інклюзивного харчування. Це підкреслює нашу відповідальність створити індивідуальні рішення, що враховують релігійні, етичні та особисті потреби кожного військового. Над цим ми вже активно працюємо і невдовзі зможемо продемонструвати результат".

Також дивіться: Унікальну польову кухню-трансформер допущено до постачання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Асортимент сухпайків буде розширено

Міністерство оборони України та Державний оператор тилу (ДОТ) врахують результати цього опитування в роботі над оновленням і розширенням асортименту харчових наборів. Уже затверджено технічні специфікації для халяльних раціонів і напрацьовуються оновлення для рослинних і кошерних сухпайків. Ці набори відповідатимуть релігійним, медичним та етичним потребам.

Особливу увагу приділено побажанням військових щодо страв, які вони хотіли б бачити в наборах. Високий попит мають традиційні українські страви – каші, борщ та м’ясні страви. Також респонденти зазначали про потребу в різноманітності, зокрема супах, овочевих стравах і десертах.

Крім того, результати опитування допоможуть покращити якість чинних наборів. Пропозиції й зауваження військових будуть враховані при оновленні технічних специфікацій та під час планування закупівель на 2025 рік.

Автор: 

Міноборони (7681) їжа (437) ЗСУ (7940)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Вимоги сьогодення,гулє...
А армійський воділа сьогодні має чемно перепитувати зольдатів у кузові: "Це нічого, що я до вас спиною сиджу?"
показати весь коментар
30.10.2024 20:11 Відповісти
+5
А когда будут еду настоящих "лидеров" выдавать? "Мивину" со вкусом скумбрии...
показати весь коментар
30.10.2024 20:07 Відповісти
+5
угу, давайте вгепаємо ща надцять мільярдів на ці хотєлки. а зброя то таке... не на часі.
показати весь коментар
30.10.2024 20:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А когда будут еду настоящих "лидеров" выдавать? "Мивину" со вкусом скумбрии...
показати весь коментар
30.10.2024 20:07 Відповісти
Сухпайки, дійсно, файні.
показати весь коментар
30.10.2024 20:08 Відповісти
Вимоги сьогодення,гулє...
А армійський воділа сьогодні має чемно перепитувати зольдатів у кузові: "Це нічого, що я до вас спиною сиджу?"
показати весь коментар
30.10.2024 20:11 Відповісти
Знову зрада??
показати весь коментар
30.10.2024 20:49 Відповісти
угу, давайте вгепаємо ща надцять мільярдів на ці хотєлки. а зброя то таке... не на часі.
показати весь коментар
30.10.2024 20:15 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть , а галавнокамадрующій яку єду їсть , кашерную ілі халявную ?
показати весь коментар
30.10.2024 20:22 Відповісти
Наволочі, ви фортифікації почніть кошерні і хальльні робити. Виродки.
показати весь коментар
30.10.2024 20:54 Відповісти
У нас столько иудеев в армии, прямо цахал 2 какой-то
показати весь коментар
30.10.2024 21:00 Відповісти
Зимой в холодину в окопах растительный сухпай? Не, ну логично, чо.
А в чём разница между халальным и кошерным? Объясните Фоме Неверующему, плз.
показати весь коментар
30.10.2024 21:02 Відповісти
Халяльное - для мусульман.
Кошерное - для евреев.
показати весь коментар
30.10.2024 21:20 Відповісти
Ааа, спасибо
показати весь коментар
30.10.2024 21:30 Відповісти
А для українців що?
показати весь коментар
30.10.2024 21:36 Відповісти
Для українців пакетик з листівкою "Ми зробили вас ще раз! Дякуємо за мудрий вибір в 2019 році."
показати весь коментар
30.10.2024 21:54 Відповісти
Для Українців -

показати весь коментар
30.10.2024 23:02 Відповісти
Цікаво кто проводив опитування коли і в кого?
показати весь коментар
30.10.2024 21:38 Відповісти
Визначення пріорітетів просто вражає.
показати весь коментар
30.10.2024 21:53 Відповісти
Нагодуйте наполеона кошерною сухою мівіною...може поки буде жувати не буде дебільних відосиків
показати весь коментар
30.10.2024 22:31 Відповісти
Ссуки,злити виробників зброї- будь ласка, халяльна чи ні їжа-це першочергове. Безмозглі амеби? Не думаю,це консерва. Чим абсурдніше та гірше- тим краще.
показати весь коментар
30.10.2024 22:58 Відповісти
оце сидить такий кошерний поц в тро на закарпатті, і голосує за халяльну їжу... ще й піну-коладу туди ж треба... воно то ж моливо тра, але чи наразі? впишуть знов в умови тендера якусь хню, шоб ще пару готелів купити...
показати весь коментар
31.10.2024 06:04 Відповісти
Краще б замість звичайного молока давали безлактозне, бо у більшої половини військовослужбовців непереносимість лактози і те молоко що їм дають іде на смітник.
показати весь коментар
31.10.2024 07:53 Відповісти
"Лучше пусть 100 солдат сидят в окопе и думают о победе чем сидит 101 и думает о каше с маслом!"
показати весь коментар
31.10.2024 09:42 Відповісти
 
 