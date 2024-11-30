Окупанти мають значні просування у Кураховому, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники продовжують тиск на Курахове Донецької області з декількох напрямків. Фіксується значне просування окупантів у самому місті.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти продовжують тиснути на півночі Курахового, рухаючись вздовж Курахівського водосховища в напрямку Старих Тернів. Окремі одиниці ворожої піхоти помічаються вже на підступах села. За інформацією аналітиків, населений пункт Берестки повністю перейшов під контроль окупантів.

"Дуже шкода, що в даному районі продовжуються подання неправдивих відомостей "на верх" щодо утримання позицій. Тривають важкі бої за Сонцівку, де є постійні прориви кацапів, але всі в одну сторону, за допомогою ефективної роботи СОУ в селі",- пише DeepState.

Також аналітики повідомляють, що значні просування ворог має у самому місті Курахове. Рашисти тиснуть зі сходу та намагаються закріпитися в районі багатоповерхівок на вулиці Побєди та проспекту Прокоф'єва, що є фактично центром Курахового.

"Піхота потроху просочується в квартали міста, поширюючи контроль, але попереду на виродків чекає важка ділянка у вигляді промзони, яку вони почали рівняти з землею. Прорив зі сторони Старих Тернів дуже ускладнить утримання промзони, адже противник зможе підібратися з двох сторін, перекривши повністю логістику", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, повідомляється, що тривають бої по відтинку Єлизаветівка-Романівка-Ганнівка-Успенівка, де піхота та техніка росіян тисне з усіх боків. Активно окупанти почали тиснути зі сторони Трудового на Успенівку, намагаючись досягти основної цілі в цьому районі - закрити "кишеню". Не вщухають спроби штурму з Дальнього.

"Не полишає русня можливостей покращити тактичне положення на південному фасі Курахового по відтинку Ясна Поляна-Максимівка, рухаючись в сторону траси Н15", - додає DeepState.

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