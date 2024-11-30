Окупанти мають значні просування у Кураховому, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники продовжують тиск на Курахове Донецької області з декількох напрямків. Фіксується значне просування окупантів у самому місті.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що окупанти продовжують тиснути на півночі Курахового, рухаючись вздовж Курахівського водосховища в напрямку Старих Тернів. Окремі одиниці ворожої піхоти помічаються вже на підступах села. За інформацією аналітиків, населений пункт Берестки повністю перейшов під контроль окупантів.
"Дуже шкода, що в даному районі продовжуються подання неправдивих відомостей "на верх" щодо утримання позицій. Тривають важкі бої за Сонцівку, де є постійні прориви кацапів, але всі в одну сторону, за допомогою ефективної роботи СОУ в селі",- пише DeepState.
Також аналітики повідомляють, що значні просування ворог має у самому місті Курахове. Рашисти тиснуть зі сходу та намагаються закріпитися в районі багатоповерхівок на вулиці Побєди та проспекту Прокоф'єва, що є фактично центром Курахового.
"Піхота потроху просочується в квартали міста, поширюючи контроль, але попереду на виродків чекає важка ділянка у вигляді промзони, яку вони почали рівняти з землею. Прорив зі сторони Старих Тернів дуже ускладнить утримання промзони, адже противник зможе підібратися з двох сторін, перекривши повністю логістику", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, повідомляється, що тривають бої по відтинку Єлизаветівка-Романівка-Ганнівка-Успенівка, де піхота та техніка росіян тисне з усіх боків. Активно окупанти почали тиснути зі сторони Трудового на Успенівку, намагаючись досягти основної цілі в цьому районі - закрити "кишеню". Не вщухають спроби штурму з Дальнього.
"Не полишає русня можливостей покращити тактичне положення на південному фасі Курахового по відтинку Ясна Поляна-Максимівка, рухаючись в сторону траси Н15", - додає DeepState.
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Кожний народ заслуговує свою владу.
Бо який народ, така і влада.
Принаймні це незручна правда. Але це правда.
А її не має на фронті.
Більшість армії сидить в тилу і на фронт не ногою, бо відкупились від фронту.
Кабами, СЗЧ, ітд.
Але в тому що досі не має протидії Кабам винний тупорилий генералітет, який сидить в теплих кабінетах в Києві і нічого міняти не хоче і не може на фронті.
Тупорилий корупційний совковий генералітет навіть думати вже не здатний, ніякої думки у них не має... як протидіяти Кабам, як взагалі щось поміняти, щоб не відступати постійно.
Потужно!!! Треба ще планів напланувати...
Це план здачі України пуйлу і повна капітуляція.
І народ це бачить і мовчить. Значить заслуговує на поразку.
Його основне завдання це повне знищення України по договорняку з пуйлом.
І це завдання він виконує неухильно , навіть з перевиконання плану здачі територій України пуйлу.
І всі щасливі від цього, бо навіть не пікають та не задають питань іуді, чому він так робить і ненавидить Україну?