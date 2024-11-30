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Новини Війна
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Окупанти мають значні просування у Кураховому, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники продовжують тиск на Курахове Донецької області з декількох напрямків. Фіксується значне просування окупантів у самому місті.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти  продовжують тиснути на півночі Курахового, рухаючись вздовж Курахівського водосховища в напрямку Старих Тернів. Окремі одиниці ворожої піхоти помічаються вже на підступах села. За інформацією аналітиків, населений пункт Берестки повністю перейшов під контроль окупантів.

ситуація навколо Курахового

"Дуже шкода, що в даному районі продовжуються подання неправдивих відомостей "на верх" щодо утримання позицій. Тривають важкі бої за Сонцівку, де є постійні прориви кацапів, але всі в одну сторону, за допомогою ефективної роботи СОУ в селі",- пише DeepState.

Також аналітики повідомляють, що значні просування ворог має у самому місті Курахове. Рашисти тиснуть зі сходу та намагаються закріпитися в районі багатоповерхівок на вулиці Побєди та проспекту Прокоф'єва, що є фактично центром Курахового.

"Піхота потроху просочується в квартали міста, поширюючи контроль, але попереду на виродків чекає важка ділянка у вигляді промзони, яку вони почали рівняти з землею. Прорив зі сторони Старих Тернів дуже ускладнить утримання промзони, адже противник зможе підібратися з двох сторін, перекривши повністю логістику", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Війська РФ окупували Жовте, Пустинку і Роздольне та просунулися в Кураховому і біля низки населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Окрім цього, повідомляється, що тривають бої  по відтинку Єлизаветівка-Романівка-Ганнівка-Успенівка, де піхота та техніка росіян тисне з усіх боків. Активно окупанти почали тиснути зі сторони Трудового на Успенівку, намагаючись досягти основної цілі в цьому районі - закрити "кишеню". Не вщухають спроби штурму з Дальнього.

"Не полишає русня можливостей покращити тактичне положення на південному фасі Курахового по відтинку Ясна Поляна-Максимівка, рухаючись в сторону траси Н15", - додає DeepState.

Читайте також: 46 атак відбито на Курахівському напрямку. Ворог докладає основних зусиль біля 10 населених пунктів, - Генштаб

Автор: 

Донецька область (8423) бойові дії (3770) Курахове (122)


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Топ коментарі
+11
Новини ріжуть серце.
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30.11.2024 23:53
+10
Так, визнаю.
Кожний народ заслуговує свою владу.
Бо який народ, така і влада.
Принаймні це незручна правда. Але це правда.
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01.12.2024 00:06
+7
Потрібно не допускати оточення - всі міста кацапи беруть як під копірку
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30.11.2024 23:56
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фігасі Чмоня озвірів.. Шо проісходит?
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30.11.2024 23:46 Відповісти
оманський договорняк в дії
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30.11.2024 23:50 Відповісти
*****! - потрібно відходити - щоб уникнути оточення
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30.11.2024 23:46 Відповісти
а можна одну клєшню орків взяти в оточення? Ні? А чого?
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30.11.2024 23:52 Відповісти
Потрібно не допускати оточення - всі міста кацапи беруть як під копірку
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30.11.2024 23:56 Відповісти
Ні, не можна. Бо армією і державою керують клоуни та українофоби на чолі з верховною мавпою.
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30.11.2024 23:58 Відповісти
а вам не здається що влада це портрет чогось?
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01.12.2024 00:01 Відповісти
Так, визнаю.
Кожний народ заслуговує свою владу.
Бо який народ, така і влада.
Принаймні це незручна правда. Але це правда.
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01.12.2024 00:06 Відповісти
Де мільйонна армія, про яку казав Зеленський?
А її не має на фронті.
Більшість армії сидить в тилу і на фронт не ногою, бо відкупились від фронту.
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30.11.2024 23:49 Відповісти
Знищення України можна виправдати чим завгодно...
Кабами, СЗЧ, ітд.
Але в тому що досі не має протидії Кабам винний тупорилий генералітет, який сидить в теплих кабінетах в Києві і нічого міняти не хоче і не може на фронті.
Тупорилий корупційний совковий генералітет навіть думати вже не здатний, ніякої думки у них не має... як протидіяти Кабам, як взагалі щось поміняти, щоб не відступати постійно.
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01.12.2024 00:19 Відповісти
Новини ріжуть серце.
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30.11.2024 23:53 Відповісти
І це ще бої за Харків не почалися...
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01.12.2024 07:11 Відповісти
Слава ЗЄрмакам та пілководцю їхньому Сирському!!!

Потужно!!! Треба ще планів напланувати...
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01.12.2024 00:00 Відповісти
План один і він виконується іудою вчасно та неухильно.
Це план здачі України пуйлу і повна капітуляція.
І народ це бачить і мовчить. Значить заслуговує на поразку.
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01.12.2024 00:10 Відповісти
Верховний іуда рулить.
Його основне завдання це повне знищення України по договорняку з пуйлом.
І це завдання він виконує неухильно , навіть з перевиконання плану здачі територій України пуйлу.
І всі щасливі від цього, бо навіть не пікають та не задають питань іуді, чому він так робить і ненавидить Україну?
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01.12.2024 00:04 Відповісти
Щодня здичавілі щось захвачують.
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01.12.2024 00:05 Відповісти
На цьому тижні зеленский мав зустріч з сирским. Обговорювали оборону Сходу та контрнаступ на Сході. Лікувальні ліки затягують. Вже ніхто не вірить у те шо можна зупинити рашистів. Заливати бетоном правий берег Дніпра та виводити туди тих військових котрі ще вірять та можуть оборонятись, а не гинути в окопчиках по коліно від зеленского.
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01.12.2024 02:33 Відповісти
Потужно Боневтік здає Україну і стійко тримається за булаву.
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01.12.2024 07:58 Відповісти
 
 