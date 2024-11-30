Оккупанты имеют значительные продвижения в Курахово, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продолжают давление на Курахово Донецкой области с нескольких направлений. Фиксируется значительное продвижение оккупантов в самом городе.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупанты продолжают давить на севере Курахово, продвигаясь вдоль Кураховского водохранилища в направлении Старых Тернов. Отдельные единицы вражеской пехоты замечаются уже на подступах села. По информации аналитиков, населенный пункт Берестки полностью перешел под контроль оккупантов.
"Очень жаль, что в данном районе продолжаются представления ложных сведений "на верх" по удержанию позиций. Продолжаются тяжелые бои за Сонцевку, где есть постоянные прорывы кацапов, но все в одну сторону, с помощью эффективной работы СОУ в селе",- пишет DeepState.
Также аналитики сообщают, что значительные продвижения враг имеет в самом городе Курахово. Рашисты давят с востока и пытаются закрепиться в районе многоэтажек на улице Победы и проспекта Прокофьева, что является фактически центром Курахово.
"Пехота понемногу просачивается в кварталы города, распространяя контроль, но впереди уродов ждет тяжелый участок в виде промзоны, которую они начали ровнять с землей. Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, так как противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", - говорится в сообщении.
Кроме этого, сообщается, что продолжаются бои на участке Елизаветовка-Романовка-Ганновка-Успеновка, где пехота и техника россиян давит со всех сторон. Активно оккупанты начали давить со стороны Трудового на Успеновку, пытаясь достичь основной цели в этом районе - закрыть "карман". Не утихают попытки штурма с Дальнего.
"Не оставляет русня возможностей улучшить тактическое положение на южном фасе Курахово по отрезку Ясная Поляна-Максимовка, двигаясь в сторону трассы Н15", - добавляет DeepState.
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Кожний народ заслуговує свою владу.
Бо який народ, така і влада.
Принаймні це незручна правда. Але це правда.
А її не має на фронті.
Більшість армії сидить в тилу і на фронт не ногою, бо відкупились від фронту.
Кабами, СЗЧ, ітд.
Але в тому що досі не має протидії Кабам винний тупорилий генералітет, який сидить в теплих кабінетах в Києві і нічого міняти не хоче і не може на фронті.
Тупорилий корупційний совковий генералітет навіть думати вже не здатний, ніякої думки у них не має... як протидіяти Кабам, як взагалі щось поміняти, щоб не відступати постійно.
Потужно!!! Треба ще планів напланувати...
Це план здачі України пуйлу і повна капітуляція.
І народ це бачить і мовчить. Значить заслуговує на поразку.
Його основне завдання це повне знищення України по договорняку з пуйлом.
І це завдання він виконує неухильно , навіть з перевиконання плану здачі територій України пуйлу.
І всі щасливі від цього, бо навіть не пікають та не задають питань іуді, чому він так робить і ненавидить Україну?