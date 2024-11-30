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Новости Война
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Оккупанты имеют значительные продвижения в Курахово, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продолжают давление на Курахово Донецкой области с нескольких направлений. Фиксируется значительное продвижение оккупантов в самом городе.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты продолжают давить на севере Курахово, продвигаясь вдоль Кураховского водохранилища в направлении Старых Тернов. Отдельные единицы вражеской пехоты замечаются уже на подступах села. По информации аналитиков, населенный пункт Берестки полностью перешел под контроль оккупантов.

ситуація навколо Курахового

"Очень жаль, что в данном районе продолжаются представления ложных сведений "на верх" по удержанию позиций. Продолжаются тяжелые бои за Сонцевку, где есть постоянные прорывы кацапов, но все в одну сторону, с помощью эффективной работы СОУ в селе",- пишет DeepState.

Также аналитики сообщают, что значительные продвижения враг имеет в самом городе Курахово. Рашисты давят с востока и пытаются закрепиться в районе многоэтажек на улице Победы и проспекта Прокофьева, что является фактически центром Курахово.

"Пехота понемногу просачивается в кварталы города, распространяя контроль, но впереди уродов ждет тяжелый участок в виде промзоны, которую они начали ровнять с землей. Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, так как противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ оккупировали Желтое, Пустынку и Раздольное и продвинулись в Курахово и возле ряда населенных пунктов, - DeepState

Кроме этого, сообщается, что продолжаются бои на участке Елизаветовка-Романовка-Ганновка-Успеновка, где пехота и техника россиян давит со всех сторон. Активно оккупанты начали давить со стороны Трудового на Успеновку, пытаясь достичь основной цели в этом районе - закрыть "карман". Не утихают попытки штурма с Дальнего.

"Не оставляет русня возможностей улучшить тактическое положение на южном фасе Курахово по отрезку Ясная Поляна-Максимовка, двигаясь в сторону трассы Н15", - добавляет DeepState.

Читайте также: Штурмовые действия в районе Часова Яра усилились, враг бросил сразу и десантные, и механизированные части, - 24-я ОМБр

Автор: 

Донецкая область (9511) боевые действия (3939) Курахово (122)


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Топ комментарии
+11
Новини ріжуть серце.
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30.11.2024 23:53
+10
Так, визнаю.
Кожний народ заслуговує свою владу.
Бо який народ, така і влада.
Принаймні це незручна правда. Але це правда.
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01.12.2024 00:06
+7
Потрібно не допускати оточення - всі міста кацапи беруть як під копірку
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30.11.2024 23:56
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фігасі Чмоня озвірів.. Шо проісходит?
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30.11.2024 23:46 Ответить
оманський договорняк в дії
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30.11.2024 23:50 Ответить
*****! - потрібно відходити - щоб уникнути оточення
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30.11.2024 23:46 Ответить
а можна одну клєшню орків взяти в оточення? Ні? А чого?
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30.11.2024 23:52 Ответить
Потрібно не допускати оточення - всі міста кацапи беруть як під копірку
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30.11.2024 23:56 Ответить
Ні, не можна. Бо армією і державою керують клоуни та українофоби на чолі з верховною мавпою.
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30.11.2024 23:58 Ответить
а вам не здається що влада це портрет чогось?
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01.12.2024 00:01 Ответить
Так, визнаю.
Кожний народ заслуговує свою владу.
Бо який народ, така і влада.
Принаймні це незручна правда. Але це правда.
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01.12.2024 00:06 Ответить
Де мільйонна армія, про яку казав Зеленський?
А її не має на фронті.
Більшість армії сидить в тилу і на фронт не ногою, бо відкупились від фронту.
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30.11.2024 23:49 Ответить
Знищення України можна виправдати чим завгодно...
Кабами, СЗЧ, ітд.
Але в тому що досі не має протидії Кабам винний тупорилий генералітет, який сидить в теплих кабінетах в Києві і нічого міняти не хоче і не може на фронті.
Тупорилий корупційний совковий генералітет навіть думати вже не здатний, ніякої думки у них не має... як протидіяти Кабам, як взагалі щось поміняти, щоб не відступати постійно.
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01.12.2024 00:19 Ответить
Новини ріжуть серце.
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30.11.2024 23:53 Ответить
І це ще бої за Харків не почалися...
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01.12.2024 07:11 Ответить
Слава ЗЄрмакам та пілководцю їхньому Сирському!!!

Потужно!!! Треба ще планів напланувати...
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01.12.2024 00:00 Ответить
План один і він виконується іудою вчасно та неухильно.
Це план здачі України пуйлу і повна капітуляція.
І народ це бачить і мовчить. Значить заслуговує на поразку.
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01.12.2024 00:10 Ответить
Верховний іуда рулить.
Його основне завдання це повне знищення України по договорняку з пуйлом.
І це завдання він виконує неухильно , навіть з перевиконання плану здачі територій України пуйлу.
І всі щасливі від цього, бо навіть не пікають та не задають питань іуді, чому він так робить і ненавидить Україну?
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01.12.2024 00:04 Ответить
Щодня здичавілі щось захвачують.
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01.12.2024 00:05 Ответить
На цьому тижні зеленский мав зустріч з сирским. Обговорювали оборону Сходу та контрнаступ на Сході. Лікувальні ліки затягують. Вже ніхто не вірить у те шо можна зупинити рашистів. Заливати бетоном правий берег Дніпра та виводити туди тих військових котрі ще вірять та можуть оборонятись, а не гинути в окопчиках по коліно від зеленского.
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01.12.2024 02:33 Ответить
Потужно Боневтік здає Україну і стійко тримається за булаву.
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01.12.2024 07:58 Ответить
 
 