Оккупанты имеют значительные продвижения в Курахово, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продолжают давление на Курахово Донецкой области с нескольких направлений. Фиксируется значительное продвижение оккупантов в самом городе.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты продолжают давить на севере Курахово, продвигаясь вдоль Кураховского водохранилища в направлении Старых Тернов. Отдельные единицы вражеской пехоты замечаются уже на подступах села. По информации аналитиков, населенный пункт Берестки полностью перешел под контроль оккупантов.

"Очень жаль, что в данном районе продолжаются представления ложных сведений "на верх" по удержанию позиций. Продолжаются тяжелые бои за Сонцевку, где есть постоянные прорывы кацапов, но все в одну сторону, с помощью эффективной работы СОУ в селе",- пишет DeepState.

Также аналитики сообщают, что значительные продвижения враг имеет в самом городе Курахово. Рашисты давят с востока и пытаются закрепиться в районе многоэтажек на улице Победы и проспекта Прокофьева, что является фактически центром Курахово.

"Пехота понемногу просачивается в кварталы города, распространяя контроль, но впереди уродов ждет тяжелый участок в виде промзоны, которую они начали ровнять с землей. Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, так как противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, сообщается, что продолжаются бои на участке Елизаветовка-Романовка-Ганновка-Успеновка, где пехота и техника россиян давит со всех сторон. Активно оккупанты начали давить со стороны Трудового на Успеновку, пытаясь достичь основной цели в этом районе - закрыть "карман". Не утихают попытки штурма с Дальнего.

"Не оставляет русня возможностей улучшить тактическое положение на южном фасе Курахово по отрезку Ясная Поляна-Максимовка, двигаясь в сторону трассы Н15", - добавляет DeepState.

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