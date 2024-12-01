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Єврокомісарка Кос заявила про непохитну та потужну підтримку України

Марта Кос заявила про потужну підтримку України

Комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос під час візиту до Києва запевнила, що Україна може розраховувати на непохитну і потужну підтримку Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі єврокомісарки у X (Twitter).

"Для мене велика честь бути в Києві в мій перший день на посаді комісара ЄС з питань розширення з президентом Європейської ради Антоніу Кошта та високою представницею/віцепрезидентом (Єврокомісії) Каєю Каллас. Ми тут із потужним посланням: Україно, ти можеш розраховувати на непохитну та сильну підтримку Європи на своєму шляху до свободи, миру та повністю європейського майбутнього", - написала Кос.

Нагадаємо, вранці 1 грудня до Києва прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

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Автор: 

підтримка (603) Євросоюз (13391)


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Топ коментарі
+8
Заразили потужністю...
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01.12.2024 13:09
+6
От власне через ту "потужність" з усіх боків ми потужно у лайні.
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01.12.2024 13:22
+5
Навіть не знаю кому вірити, вчора...
КНДР надала Росії більше допомоги, ніж Європа для України,- Боррель
Джерело: https://censor.net/ua/news/3522760/borrel-pro-obsyagy-dopomogy-********-vid-yes
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01.12.2024 13:23
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Заразили потужністю...
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01.12.2024 13:09 Відповісти
От власне через ту "потужність" з усіх боків ми потужно у лайні.
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01.12.2024 13:22 Відповісти
Спеціально сходив за посиланням, щоб перевірити...
Дійсно "powerful"
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01.12.2024 13:37 Відповісти
Слова "непохитну та потужну" вселяють надію та покращують добробут українців. Дякуємо!
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01.12.2024 13:10 Відповісти
А також зцілюють поранених і навіть інколи воскресають мертвих.
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01.12.2024 15:47 Відповісти
То може скасуєте ''червоні лінії ''.
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01.12.2024 13:13 Відповісти
Червоні вже не в тренді, коричневі.....
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01.12.2024 14:38 Відповісти
Пітужна підтримка.
Ваша потужність надихає нас на боротьбу за еуро-пейські "цінності" 🤣🤣🤣
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01.12.2024 13:15 Відповісти
Нууу, трохи не так. Ми зараз боремося за своє існування.
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01.12.2024 13:24 Відповісти
Шашлычки на следующие майские опять будут, но только опять из лохов.
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01.12.2024 13:17 Відповісти
це якась пошесть така "потужна"?
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01.12.2024 13:18 Відповісти
Де вони слів таких набрались? - "потужна"
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01.12.2024 13:19 Відповісти
''Потужну''-це який треба мати ''талант'' щоб отак спаплюжити звичайне слово
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01.12.2024 13:22 Відповісти
Навіть не знаю кому вірити, вчора...
КНДР надала Росії більше допомоги, ніж Європа для України,- Боррель
Джерело: https://censor.net/ua/news/3522760/borrel-pro-obsyagy-dopomogy-********-vid-yes
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01.12.2024 13:23 Відповісти
Поки ,,потужні" лише заяви!!!
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01.12.2024 13:24 Відповісти
Згадайте шедевр латвійського карикатуриста Гатіса Шлюка. Хіба щось змінилося?
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01.12.2024 13:44 Відповісти
Після цих заяв російські бомби перестали летіти, а орки наступати.
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01.12.2024 13:34 Відповісти
Видно їх лідор таки покусав
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01.12.2024 13:41 Відповісти
Гарно сказала. Аби тільки було ще кому допомагати з такою їхньою допомогою в минулому.
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01.12.2024 13:48 Відповісти
Патужний тепер лиш "адин , 4 рази хворобливий та на -юх неприздатний?"
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01.12.2024 13:58 Відповісти
європейська непохитна і потужна підтримка означає-"Українці ,платіть своїм життям,за нашу непохитну потужну і непохитну підтримку"
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01.12.2024 14:01 Відповісти
намає слов!!
хвуйло всрався со сміху
Їй би в 95 квартал!!!
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01.12.2024 14:15 Відповісти
 
 