Єврокомісарка Кос заявила про непохитну та потужну підтримку України
Комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос під час візиту до Києва запевнила, що Україна може розраховувати на непохитну і потужну підтримку Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі єврокомісарки у X (Twitter).
"Для мене велика честь бути в Києві в мій перший день на посаді комісара ЄС з питань розширення з президентом Європейської ради Антоніу Кошта та високою представницею/віцепрезидентом (Єврокомісії) Каєю Каллас. Ми тут із потужним посланням: Україно, ти можеш розраховувати на непохитну та сильну підтримку Європи на своєму шляху до свободи, миру та повністю європейського майбутнього", - написала Кос.
Нагадаємо, вранці 1 грудня до Києва прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.
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Дійсно "powerful"
Ваша потужність надихає нас на боротьбу за еуро-пейські "цінності" 🤣🤣🤣
КНДР надала Росії більше допомоги, ніж Європа для України,- Боррель
Джерело: https://censor.net/ua/news/3522760/borrel-pro-obsyagy-dopomogy-********-vid-yes
хвуйло всрався со сміху
Їй би в 95 квартал!!!