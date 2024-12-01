Єврокомісарка Кос заявила про непохитну та потужну підтримку України

Комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос під час візиту до Києва запевнила, що Україна може розраховувати на непохитну і потужну підтримку Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі єврокомісарки у X (Twitter).

"Для мене велика честь бути в Києві в мій перший день на посаді комісара ЄС з питань розширення з президентом Європейської ради Антоніу Кошта та високою представницею/віцепрезидентом (Єврокомісії) Каєю Каллас. Ми тут із потужним посланням: Україно, ти можеш розраховувати на непохитну та сильну підтримку Європи на своєму шляху до свободи, миру та повністю європейського майбутнього", - написала Кос.

Нагадаємо, вранці 1 грудня до Києва прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

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