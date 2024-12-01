У листопаді росіяни 26 разів атакували Харків: 1 людина загинула, постраждали 166 осіб, зокрема дитина. ІНФОГРАФІКА

Протягом листопада 2024 року російські війська 26 разів обстріляли Харків. Окупанти завдавали ударів із використанням восьми різних типів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ситуація з обстрілами у Харкові в листопаді залишається напруженою, проте є певні позитивні зміни порівняно з попереднім місяцем. Кількість сигналів повітряної тривоги зменшилася до 161 (проти 196 у жовтні), а реальних загроз було зафіксовано 36", - йдеться в повідомленні.

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Як зауважив Терехов, ворог продовжує застосовувати широкий арсенал озброєння. У листопаді по Харкову завдавали ударів із використанням восьми різних типів зброї, що свідчить про систематичну цілеспрямовану тактику терору, спрямовану на залякування мирного населення.

Так, окупанти били по місту ракетами С-400, С-300, ГРОМ-Е1, Х-59, БпЛА ("Шахед", "Молнія", "Герань") та ФАБ 250.

"На жаль, протягом листопада постраждало 166 людей, серед них одна дитина. Ще одна людина загинула", - додав він.

Також повідомляється, що загальний час повітряних тривог у Харкові в листопаді становить понад 270 годин.

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