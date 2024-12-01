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У Північній Македонії затримали чоловіка, якого підозрюють у намірі приєднатися до армії РФ та воювати проти України

У Північній Македонії затримали чоловіка, який планував доєднатися до армії РФ

Поліція Північної Македонії затримала громадянина, якого підозрюють у намірі вступити до лав російської армії та воювати в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Північної Македонії повідомляє Associated Press.

Зазначається, що це перший випадок, коли громадянину Македонії висунули конкретні звинувачення у подібній справі.

Чоловіка, ідентифікованого за ініціалами як J.K., затримали пізно ввечері у п’ятницю, 29 листопада. Слідчий суддя постановив помістити його під домашній арешт на 30 діб.

Підозрюваного звинувачують в "участі в іноземній армії, поліції, воєнізованому або параполіцейському формуванні". 

У МВС країни поінформували, що підозрюваний контактував у мережі з особою, яка представилася як представник російської армії, який займається вербуванням солдатів за винагороду у розмірі 3000 євро. Прагнучи приєднатися до новоствореного загону російської армії, чоловік у жовтні вилетів до Москви.

Через тиждень підозрюваний повернувся назад до Північної Македонії і був допитаний після прибуття в аеропорт Скоп’є. Він розповів слідчим, що мав "підписати контракт на роботу в російській армії і прибути до тренувального табору, де його готуватимуть до участі у бойових діях в Україні".

Ввечері п’ятниці поліція повідомила про проведений обшук у будинку підозрюваного, під час якого було вилучено документацію. У разі доведення його вини, чоловіку загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомило, що Росія завербувала для участі у бойових діях проти України сотні єменців.

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Автор: 

Македонія (115) найманці рф (2053)


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01.12.2024 14:44 Відповісти
Чоловіка ідентифіковано
як хвуйла Македонського
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01.12.2024 15:47 Відповісти
Нафіга ці новини, це навіть не пісчинка в морі.
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01.12.2024 15:59 Відповісти
 
 