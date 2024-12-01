Окремі фінансові механізми щодо використання доходів від заморожених активів РФ запрацюють у січні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політично вже забезпечено, щоб кошти із заморожених активів РФ почали реально допомагати Україні, і вже в січні мають розпочати роботу окремі фінансові механізми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою, який перебуває в Києві з візитом.

"Політично вже все забезпечено, щоб кошти з російських активів почали реально допомагати Україні, тож у січні мають розпочати роботу окремі фінансові механізми, і це принципово для України - російські активи мають працювати для захисту від російської агресії", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що "регулярні транші на наступний рік суттєво підтримають фінансову стабільність в Україні".

Також читайте: Країни G7 завершують роботу щодо надання Україні $50 млрд за рахунок російських активів, - Блінкен

Нагадаємо, у червні учасники саміту G7 в Італії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Йшлося про надання Україні $50 млрд до кінця цього року.