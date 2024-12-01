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Окремі фінансові механізми щодо використання доходів від заморожених активів РФ запрацюють у січні, - Зеленський

Зеленський про заморожені активи РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політично вже забезпечено, щоб кошти із заморожених активів РФ почали реально допомагати Україні, і вже в січні мають розпочати роботу окремі фінансові механізми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою, який перебуває в Києві з візитом.

"Політично вже все забезпечено, щоб кошти з російських активів почали реально допомагати Україні, тож у січні мають розпочати роботу окремі фінансові механізми, і це принципово для України - російські активи мають працювати для захисту від російської агресії", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що "регулярні транші на наступний рік суттєво підтримають фінансову стабільність в Україні".

Також читайте: Країни G7 завершують роботу щодо надання Україні $50 млрд за рахунок російських активів, - Блінкен

Нагадаємо, у червні учасники саміту G7 в Італії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Йшлося про надання Україні $50 млрд до кінця цього року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) заморожені активи (560)


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світлофори,1000 ..... ну все на необхідності першочергові витрачаєте.
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01.12.2024 17:08 Відповісти
мають розпочати роботу окремі фінансові механізми

- Уверяю вас, доктор Броуди, доктор Джонс. Над ковчегом работают соответствующие специалисты высокой квалификации.
- Кто?
- Соответствующие специалисты. Высокой квалификации.

(хф "Индиана Джонс, в Поисках Затерянного Ковчега")
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01.12.2024 17:14 Відповісти
Хто це знову щось хрюкнула?
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01.12.2024 17:19 Відповісти
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01.12.2024 17:19 Відповісти
Сволота хуцпова
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01.12.2024 17:38 Відповісти
Вже механізми розкрадання запрацюють з новою силою
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01.12.2024 17:39 Відповісти
Теоретично: кацапськими грошима буде фінансуватися бюджет України, і це добре. Але пика Блазня чомусь все псує....
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01.12.2024 17:43 Відповісти
ці гроші просруть бездарно, так як це вже було з виробництвом мін. ця влада не здатна була підготувати країну до війни, а зараз окрім гучних маніфестів на 3му році війни нічого не здатна довести до кінця. корупцію вони очолюють, країну мобілізувати нездатні, перетворили захист країни в повину. довіра до цих людей нуль.
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01.12.2024 18:02 Відповісти
Якого року ? Чи це вже буде при іншому президенті ?
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01.12.2024 18:38 Відповісти
 
 