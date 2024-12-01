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Новини Війна
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Щонайменше 1 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ піде на підтримку ОПК України, - Зеленський

Зеленський про підтримку ОПК

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше 1 мільярд євро із доходів від заморожених російських активів буде спрямовано на підтримку української оборонної промисловості

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив після зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою, який перебуває в Києві з візитом.

Як зазначається, президент подякував усім партнерам, які інвестували в проєкти з виробництва сучасної зброї.

"Важливо збільшувати закупівлю зброї в українських виробників, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів. Більша частина коштів від другого траншу цих доходів із європейської частини внеску – тобто щонайменше мільярд євро – буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості", – сказав президент.

Також читайте: Україна наступного року отримає $22 млрд від заморожених активів РФ, - Марченко

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що окремі фінансові механізми щодо використання доходів від заморожених активів РФ запрацюють у січні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) ОПК (216) заморожені активи (560)


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Топ коментарі
+5
Щось спрацювало?

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01.12.2024 17:45
+5
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01.12.2024 17:48
+4
ваві хтось сказав що бюджет пуйла на 2025р на війну 32%ВВП і це більше 135 лярдів USD! то ж 1 лярд, яким воно вихваляється - ніщо, тим паче що він буде розкрадений за мить потужними менеджерами дерьмака
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01.12.2024 17:49
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Сьодні шо - бенефіс пана презерводента?
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01.12.2024 17:42 Відповісти
Ще цікаво було б дізнатись, що він думає про флізелінові шпалери, філателію та засоби від потіння.
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01.12.2024 17:46 Відповісти
я б спитав ще про його думку стосовно впливу нумізматики на розумові здібності дитини
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01.12.2024 17:50 Відповісти
Дайте йому ''сєльодкі '' бажано з молоком!
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01.12.2024 17:45 Відповісти
Щось спрацювало?

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01.12.2024 17:45 Відповісти
Ну... рейтинг Найвеличнишого ще більше НУЛЯ - чим не результат?
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01.12.2024 17:49 Відповісти
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01.12.2024 17:48 Відповісти
ваві хтось сказав що бюджет пуйла на 2025р на війну 32%ВВП і це більше 135 лярдів USD! то ж 1 лярд, яким воно вихваляється - ніщо, тим паче що він буде розкрадений за мить потужними менеджерами дерьмака
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01.12.2024 17:49 Відповісти
Мільярд непрацюючих мін.
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01.12.2024 17:49 Відповісти
І половину ми РОЗКРАДЕМО!
А іншу половину ПРОЕ**МО!
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01.12.2024 17:51 Відповісти
підуть на браковані міни
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01.12.2024 17:53 Відповісти
На переробку мін - 1 мільярд євро, щоб вони падали не в 2 метрах, а в 7. І так далі, аж поки не буде досягнуто 5-7км. дальності.
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01.12.2024 17:55 Відповісти
Понос головного мозгу.
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01.12.2024 18:08 Відповісти
Хтось вже вимкніть нарешті цей хрипатий генератор пустопорожньої брехні!!!
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01.12.2024 18:10 Відповісти
По моєму Зе тому і проти військ союзників, бо капають мільярди.
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01.12.2024 18:20 Відповісти
Ні на ОПК, а на ОПу ...
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01.12.2024 18:23 Відповісти
Друзі, така думка. Скільки б користі було від цього мільярду аби ними розпоряджались бригади напряму без втручання МО ? Я краще куплю м'ясо на базарі у господаря ніж у магазині з фабрики з 20%-ми водичкі.
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01.12.2024 18:36 Відповісти
На нові зіпсовані на виробництві міни чи на БПЛА по потрійної ціни?
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01.12.2024 19:12 Відповісти
Ця шобла вкраде весь мiльярд!
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01.12.2024 19:18 Відповісти
Навіщо його цілий день цитувати розумного він нічого не скаже ,а тим часом ворог вже чотири місяці просуваєтся на Донбасі ,чи для "найвеличнішого" то не проблема.
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01.12.2024 19:54 Відповісти
Може владі доцільно було б відправити 1 міліард на підтримку прокурорів-інвалідів і суддів хабарників з довічним утриманням платниками податків.
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01.12.2024 20:48 Відповісти
 
 