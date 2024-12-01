Щонайменше 1 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ піде на підтримку ОПК України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше 1 мільярд євро із доходів від заморожених російських активів буде спрямовано на підтримку української оборонної промисловості

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив після зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою, який перебуває в Києві з візитом.

Як зазначається, президент подякував усім партнерам, які інвестували в проєкти з виробництва сучасної зброї.

"Важливо збільшувати закупівлю зброї в українських виробників, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів. Більша частина коштів від другого траншу цих доходів із європейської частини внеску – тобто щонайменше мільярд євро – буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості", – сказав президент.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що окремі фінансові механізми щодо використання доходів від заморожених активів РФ запрацюють у січні.