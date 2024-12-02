Галицькі десантники взяли в полон 11 російських окупантів у бою на Курщині. ВIДЕО

Під час бою на Курщині військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили в полон 11 російських солдатів.

Про це у телеграм-каналі повідомили військовослужбовці 80-ї ОДШБР, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє командування бригади, серед полонених - колишні ув’язнені, які підписали контракт з 11 десантно-штурмовою бригадою армії РФ.

"Одному з підрозділів поставили завдання захопити населений пункт, підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення. Погано підготовлених та слабо оснащених колишніх увʼязнених кинули гинути, як гарматне мʼясо, а їхнє командування втекло щойно почався бій. Противник, зустрівшись з нашими десантниками, вирішив здатись, чим зберіг своє життя", - йдеться у повідомленні.

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