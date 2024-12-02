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Новини Війна
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Галицькі десантники взяли в полон 11 російських окупантів у бою на Курщині. ВIДЕО

Під час бою на Курщині військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили в полон 11 російських солдатів.

Про це у телеграм-каналі повідомили військовослужбовці 80-ї ОДШБР, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє командування бригади, серед полонених - колишні ув’язнені, які підписали контракт з 11 десантно-штурмовою бригадою армії РФ.

"Одному з підрозділів поставили завдання захопити населений пункт, підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення. Погано підготовлених та слабо оснащених колишніх увʼязнених кинули гинути, як гарматне мʼясо, а їхнє командування втекло щойно почався бій. Противник, зустрівшись з нашими десантниками, вирішив здатись, чим зберіг своє життя", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість росіян, які потрапляють у полон, - колишні ув’язнені, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

полонені (2254) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Курськ (1093)


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Топ коментарі
+11
Добре , що взяли в полон кацапську мразоту,
тільки зеків ніхто обмінювати не стане , а нам їх прийдеться
утримувати в чудових умовах 🙁

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02.12.2024 11:20
+8
Кацапське біосміття.
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02.12.2024 11:48
+7
Як співає Акордич : ...." я узкій, я іду у пакєт..... я узкій права вибора нєт, я узкій".....
Дивіться на ю-тубі "Клавесін Акордича".
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02.12.2024 11:16
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Як співає Акордич : ...." я узкій, я іду у пакєт..... я узкій права вибора нєт, я узкій".....
Дивіться на ю-тубі "Клавесін Акордича".
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02.12.2024 11:16 Відповісти
Добре , що взяли в полон кацапську мразоту,
тільки зеків ніхто обмінювати не стане , а нам їх прийдеться
утримувати в чудових умовах 🙁

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02.12.2024 11:20 Відповісти
... в РДК дорога відкрита!
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02.12.2024 11:27 Відповісти
Чи пройдуть вони перевірку в РДК ? Там всіх підряд не беруть.
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02.12.2024 16:19 Відповісти
йде засирання мізків що замороження найбільш боєздатних військ на Курщині було не задля здачі Донбасу...
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02.12.2024 11:34 Відповісти
міняють вони і зеків, вже міняли, неодноразово! подивись відео Карпенко та Золкіна...
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02.12.2024 11:37 Відповісти
Вони хоча з мішками були
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02.12.2024 11:32 Відповісти
А то як до дому потраплять
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02.12.2024 11:33 Відповісти
А їх там в полон не беруть(
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02.12.2024 11:37 Відповісти
Попав в полон на курщині , шалена мастурбація на дідов і пабеду принесла неочікувані результати
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02.12.2024 11:41 Відповісти
Кацапське біосміття.
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02.12.2024 11:48 Відповісти
арахамія, ти??
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02.12.2024 12:02 Відповісти
розстріляли ж?
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02.12.2024 12:11 Відповісти
Як гарно підари співають в полоні, що нє віноватиє, що їх заставили. А що вони б творили з цивільними, якби захватили населений пункт?
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02.12.2024 12:25 Відповісти
Курська область завжди тяжіла до Галичини. Кожна область України має взяти шефство над якоюсь областю бувшої росіі.
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02.12.2024 12:27 Відповісти
потрібно розвтвати свою рідненьку землю - а касапська нехай буде буфером в бур'янах
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02.12.2024 12:32 Відповісти
Поцікався, скільки нашої рідненької землі за останні сто років стало кацапаською. За останні 10 років вже майже пів України вже кацапська земля.
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02.12.2024 12:48 Відповісти
ти видно на кацапії в школі недо-математику вчив разом з наїбуліной
з 2014 разом з кримом - анексовано до 18% - це прикро
однак 18% це в ТРИ менше чим 50%
І однозначно Україна поверне втрачене.
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02.12.2024 13:12 Відповісти
У кацапських школах вчать, що ВСЯ Україна, це кацапська земля. А в нас навіть думати заборонено, що на рассіі є окуповані українські землі. 18 це дійсно не 50, але є тенденція...і приклад з історії. Подивимося, чи вчить когось чомусь історія...
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02.12.2024 15:30 Відповісти
А Болівар у нас зараз хто?
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02.12.2024 16:53 Відповісти
*** .. отпустите накуй их, они ни вчем не винные, **** один пи*Deш , эти твари убивали грабили насиловали хватит хавать этот бред , наших сыновей обнуляют ****...
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02.12.2024 12:43 Відповісти
А що там з Донбасом???До якого дня потрібно його здати??? По швидкому пересуванню рашен-окупашен по Донецький області константуємо те, шо украплення відсутні або саму лісополоси...Якщо орки збудуваои за зиму украплення а Запоріжській області непогані..То у нас за рік ніяких небуло і орки ідуть впевнено наміченого пукта Б.. і ніхто вже не згадує так сильно про втрачені території...Головне курщина. Мабуть залишать 20 км курщини на обмін на харьківщину...
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02.12.2024 12:45 Відповісти
В конце видео был слышен крик их главного по петушарне.🐔
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02.12.2024 12:51 Відповісти
Зеків простіше буде "перекувати", їм все одно кого вбивати за будь які гроші.РДК має поповняться
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02.12.2024 13:11 Відповісти
Чого не розстріляли *********?
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02.12.2024 14:44 Відповісти
Це як про Му-Му... Песик випірнув і питає на клятій мові:"За что?"
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02.12.2024 15:31 Відповісти
 
 