Бійці полонили чотирьох російських морпіхів на Курщині: "Спасибо Ежику и Симбе за то, что вывезли нас невредимыми". ВIДЕО
Бійці 252-го батальйону на Курщині захопили у полон чотирьох російських морпіхів із 40-ї бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі бійці опублікували відео з "трофейними" росіянами. Один із росіян на записі висловлює вдячність бійцям з позивними Йожик і Сімба за те, що вивезли їх цілими і неушкодженими.
"Наловили кацапських морпіхів на Курському напрямку", - зазначають бійці у коментарі до запису.
Топ коментарі
+15 Amber
показати весь коментар02.12.2024 15:36
+12 Kornet
показати весь коментар02.12.2024 15:20
+11 Amber
показати весь коментар02.12.2024 15:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо нашим Воїнам 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Обычное провинциальное хрючло, вылупившееся из общежитий-свинарников.