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Новини Війна
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Бійці полонили чотирьох російських морпіхів на Курщині: "Спасибо Ежику и Симбе за то, что вывезли нас невредимыми". ВIДЕО

Бійці 252-го батальйону на Курщині захопили у полон чотирьох російських морпіхів із 40-ї бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі бійці опублікували відео з "трофейними" росіянами. Один із росіян на записі висловлює вдячність бійцям з позивними Йожик і Сімба за те, що вивезли їх цілими і неушкодженими.

"Наловили кацапських морпіхів на Курському напрямку", - зазначають бійці у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта із 810 окремої бригади морської піхоти РФ валяється без голови на Курщині. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17236) полонені (2254) Курськ (1093)


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Топ коментарі
+15
Цю мразоту хоть обміняти можна на наших полонених🙁
Дякуємо нашим Воїнам 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.12.2024 15:36
+12
Якщо за це наловлене лайно Україна отримає чотирьох своїх воїнів з полону, то такий обмін можна вважати вдалим. На Ваш погляд це треба робити?
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02.12.2024 15:20
+11
Так , потрібно ловити клятих кацапів для обміну на наших😕
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02.12.2024 15:38
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Якщо за це наловлене лайно Україна отримає чотирьох своїх воїнів з полону, то такий обмін можна вважати вдалим. На Ваш погляд це треба робити?
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02.12.2024 15:20 Відповісти
Так , потрібно ловити клятих кацапів для обміну на наших😕
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02.12.2024 15:38 Відповісти
А руки так и чешутся пристрелить этих тварей …
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02.12.2024 16:20 Відповісти
то налови і стріляй, хіба ж хто проти.
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02.12.2024 22:51 Відповісти
Та ти що!? Щось не дуже кацапи поспішають їх обмінювати. Пам'ятаєш коли був останній обмін? Кацапських полонених вже достатньо, он новий табір будують.
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02.12.2024 15:57 Відповісти
Гнида 15:11, ПНХ
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02.12.2024 16:33 Відповісти
Що, німецька повія, жалієш своїх кацапських братів? Ну так чого від них заховалась? Вернись, хай тебе обслужать.
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02.12.2024 18:02 Відповісти
А теперь закройте дверь и киньте гранату, резюме просмотренного..
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02.12.2024 15:20 Відповісти
Цю мразоту хоть обміняти можна на наших полонених🙁
Дякуємо нашим Воїнам 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.12.2024 15:36 Відповісти
подавайте дані про наших полонених..
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02.12.2024 20:25 Відповісти
Это совковое быдло не стоит называть "морпехами": они никакого моря никогда в жизни не видели.

Обычное провинциальное хрючло, вылупившееся из общежитий-свинарников.
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03.12.2024 01:37 Відповісти
 
 