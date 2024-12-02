Бійці полонили чотирьох російських морпіхів на Курщині: "Спасибо Ежику и Симбе за то, что вывезли нас невредимыми". ВIДЕО

Бійці 252-го батальйону на Курщині захопили у полон чотирьох російських морпіхів із 40-ї бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі бійці опублікували відео з "трофейними" росіянами. Один із росіян на записі висловлює вдячність бійцям з позивними Йожик і Сімба за те, що вивезли їх цілими і неушкодженими.

"Наловили кацапських морпіхів на Курському напрямку", - зазначають бійці у коментарі до запису.

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