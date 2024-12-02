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Новини
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Витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу е/е зростуть на 13 млрд грн, – Федерація роботодавців України

енергетика,електроенергія,енергосектор

Підвищення тарифу на передачу електричної енергії загрожує стабільній роботі промислових підприємств та може призвести до скорочення виробництва і падіння податкових надходжень до державного бюджету.

На цьому наголосила Федерація роботодавців України у зверненні до Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

13 листопада НКРЕКП ухвалила проєкт постанови, який передбачає зростання з 2025 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 26%, з 528,57 до 665,26 грн/МВт*год.

"Через російську агресію нищиться інфраструктура, логістичні вузли, обладнання та цілі виробничі комплекси українських підприємств. В таких складних умовах стабільність роботи промисловості надважлива в контексті поточного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань, допомоги населенню та подальших планів з відновлення руйнувань, які зазнала наша держава", – наголосила ФРУ.

Додаткові витрати українських підприємств у разі підвищення тарифу зростуть більш ніж на 13 млрд. грн, зазначила Федерація роботодавців. За оцінкою фахівців організації, таке рішення на тлі війни та гострого дефіциту енергоресурсів матиме негативний вплив на конкурентоздатність продукції української промисловості на внутрішньому ринку та закордоном.

Серед інших наслідків ФРУ також назвала падіння виробництва, в т.ч. на стратегічно важливих для оборонного сектору підприємствах, значне зниження податкових та валютних надходжень в умовах дефіциту бюджету та масові скорочення працівників.

У листі на адресу НКРЕКП ФРУ пропонує оптимізувати структуру тарифу на передачу на 2025 р. таким чином, щоб вартість послуги не перевищувала 530 грн/МВт.год. Зазначається, що для цього варто переглянути попередні розрахунки, які лягли в основу нового тарифу, які, на думку ФРУ є необґрунтованими.

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До прикладу, пропонується не збільшувати витрати на покриття технологічних втрат в мережах, а провести аудит, щоб навпаки скоротити їх. Крім того, пропонується відмовитись від включення до тарифу 4,2 млрд грн на повернення заборгованості НЕК "Укренерго" та 4,4 млрд грн на виплату відсотків по ним. "Реструктуризація тіла кредитів та часткова капіталізація відсотків по ним дасть змогу відтермінувати платежі на період після закінчення воєнного стану", – зазначили в ФРУ. Федерація також вважає, що розрахунки "Укренерго" з операторами систем передачі країн ENTSO-E за передачу електроенергії мають відбуватися не за рахунок тарифу, а за рахунок коштів виручених за продаж доступу до міждержавних перетинів.

лист Федерації роботодавців
лист Федерації роботодавців

У свою чергу Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) назвав ініціативу з підвищення тарифу на 26% необґрунтованою і загрозливою для української економіки.

"У поточних умовах війни додаткове фінансове навантаження у понад 13 млрд грн разом із іншими несприятливими чинниками можуть мати важкі наслідки для української економіки, включно з припиненням діяльності багатьох підприємств, які є основою для підтримки Збройних сил України, населення та майбутнього відновлення країни", – зазначила ICC Ukraine у зверненні до НКРЕКП.

ICC Ukraine послалася на експертний аналіз структури тарифу на передачу електроенергії, який засвідчив існування суттєвого потенціалу для оптимізації витрат HEK "Укренерго" замість спроб покрити витрати через підвищення тарифу.

Автор: 

тарифи (2012) Федерація роботодавців (67) електроенергія (6180) НКРЕКП (1813)


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Топ коментарі
+4
ахметову кушать надо
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02.12.2024 18:59
+3
Бізнес не втратить ані копійки. Свої витрати перекладе на споживача.
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02.12.2024 19:35
+2
діти будуть менше їсти але папа бухати не перестане
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02.12.2024 19:03
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ахметову кушать надо
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02.12.2024 18:59 Відповісти
100%. Донбас втрачаємо, разом з частиною його бізнесу. Треба срочно компенсувати йому
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02.12.2024 19:18 Відповісти
Та йому кушать то нада. Але ж треба і дрота міняти і трансформатори і опори і все-все що кацапня срана знищує.
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02.12.2024 19:19 Відповісти
У нас всю весну і літо нахібась міняли справні стовби і цілі дроти. Мабуть на фронті дронів вистачає і нікуди дівати гроші в державі.
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02.12.2024 19:26 Відповісти
в тільки його приватний бізнес страждає ?.. до речі все це було вкрадено у україхнцівсвого часу

грицько ти слабоагрументовано підлизуєш ахметову..тобі бабла не дадуть
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02.12.2024 21:22 Відповісти
діти будуть менше їсти але папа бухати не перестане
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02.12.2024 19:03 Відповісти
Менше будуть донатити на ЗСУ, а то бач ті не здаються ніяк.
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02.12.2024 19:15 Відповісти
Інформація про 13 млрд для простих людей це ні про що. Скажіть на скільки відсотків виростуть витрати. Тоді кожен для себе сам вирахує наскільки в нього впадуть доходи.
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02.12.2024 19:17 Відповісти
13 млрд на 13 млн жителей - с каждного по 1000 каждый месяц. Тысяча Зеленского. Но каждый месяц.
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02.12.2024 19:20 Відповісти
Не знаю. Я плачу 300 - 350 грн в місяць. Десь 50 квт денного тарифу і 60 нічного 50% (бойлер грію тільки вночі) Так шо 1000 ніяк не виходить. Живемо у двох. Нам вистачає нагрітого бойлера за ніч, зранку сходити в душ та помити посуд протягом дня. Ну у кого маленькі дітки то зрозуміло шо більше. У сина десь виходить вдвічі більше бо дитина мала і прибамбасів побутових всяких більше ніж у мене.
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02.12.2024 19:25 Відповісти
Не поняв У мене близько 300 квт щомісяця і за передачу виходить теж десь 300-350 грн. Чи то може від регіону залежить?
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02.12.2024 19:29 Відповісти
За яку ще передачу? 4,32 денний тариф та 2,16 грн за нічний. 4,32х50=216 + 60х2,16=129,6 сума = 345,6 грн на місяць. Ну коли як коли менше коли трохи більше.
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02.12.2024 19:47 Відповісти
Звиняйте ,переплутав електрику з газом. Електрика в мене виходить за тисячу, бува до півтори. Каюсь, тупанув
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02.12.2024 20:01 Відповісти
Нічого, буває...
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02.12.2024 20:48 Відповісти
Математик однако. 13 млрд разделить на 13 млн = 1000. Платить будет в любом случае народ Украины. Безнес повысит цены.
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02.12.2024 19:30 Відповісти
Та чим тільки агенти Кацапії не ******** бізнес, а ще хтось працює! Що тільки не придумовують, а результату, який наказаний Пуйлом, добитись складно.
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02.12.2024 19:28 Відповісти
Бізнес не втратить ані копійки. Свої витрати перекладе на споживача.
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02.12.2024 19:35 Відповісти
Це що анонс чергового туру зуйла по світу?
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02.12.2024 19:54 Відповісти
Вони її що вручну по кабелях качають?
Повлазили усіляки прокладки на готове і на порожньому місці бабло заробляють.
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02.12.2024 19:56 Відповісти
Все одно заплатить кінцевий споживач. Ми зробили це разом!
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02.12.2024 21:23 Відповісти
 
 