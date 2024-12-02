Расходы бизнеса от повышения тарифа на передачу э/э возрастут на 13 млрд грн, – Федерация работодателей Украины
Повышение тарифа на передачу электрической энергии угрожает стабильной работе промышленных предприятий и может привести к сокращению производства и падению налоговых поступлений в государственный бюджет.
Об этом заявила Федерация работодателей Украины в обращении к Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.
13 ноября НКРЭКУ приняла проект постановления, который предусматривает рост с 2025 года тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 26%, с 528,57 до 665,26 грн/МВт*ч.
"Из-за российской агрессии уничтожается инфраструктура, логистические узлы, оборудование и целые производственные комплексы украинских предприятий. В таких сложных условиях стабильность работы промышленности сверхважна в контексте текущего обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, помощи населению и дальнейших планов по восстановлению разрушений, которые понесло наше государство", - отметила ФРУ.
Дополнительные расходы украинских предприятий в случае повышения тарифа вырастут более чем на 13 млрд грн, отметила Федерация работодателей. По оценке специалистов организации, такое решение на фоне войны и острого дефицита энергоресурсов будет иметь негативное влияние на конкурентоспособность продукции украинской промышленности на внутреннем рынке и за рубежом.
Среди других последствий ФРУ также назвала падение производства, в т.ч. на стратегически важных для оборонного сектора предприятиях, значительное снижение налоговых и валютных поступлений в условиях дефицита бюджета и массовые сокращения работников.
В письме в адрес НКРЭКУ ФРУ предлагает оптимизировать структуру тарифа на передачу на 2025 г. таким образом, чтобы стоимость услуги не превышала 530 грн/МВт.ч. Отмечается, что для этого следует пересмотреть предварительные расчеты, которые легли в основу нового тарифа, которые, по мнению ФРУ являются необоснованными.
К примеру, предлагается не увеличивать расходы на покрытие технологических потерь в сетях, а провести аудит, чтобы наоборот сократить их. Кроме того, предлагается отказаться от включения в тариф 4,2 млрд грн на возврат задолженности НЭК "Укрэнерго" и 4,4 млрд грн на выплату процентов по ним. "Реструктуризация тела кредитов и частичная капитализация процентов по ним позволит отсрочить платежи на период после окончания военного положения", - отметили в ФРУ. Федерация также считает, что расчеты "Укрэнерго" с операторами систем передачи стран ENTSO-E за передачу электроэнергии должны происходить не за счет тарифа, а за счет средств, вырученных за продажу доступа к межгосударственным сечениям.
В свою очередь Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) назвал инициативу по повышению тарифа на 26% необоснованной и угрожающей для украинской экономики.
"В текущих условиях войны дополнительная финансовая нагрузка в более 13 млрд грн вместе с другими неблагоприятными факторами могут иметь тяжелые последствия для украинской экономики, включая прекращение деятельности многих предприятий, которые являются основой для поддержки Вооруженных сил Украины, населения и будущего восстановления страны", - отметила ICC Ukraine в обращении к НКРЭКУ.
ICC Ukraine сослалась на экспертный анализ структуры тарифа на передачу электроэнергии, который показал существование существенного потенциала для оптимизации расходов HEK "Укрэнерго" вместо попыток покрыть расходы через повышение тарифа.
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грицько ти слабоагрументовано підлизуєш ахметову..тобі бабла не дадуть
Повлазили усіляки прокладки на готове і на порожньому місці бабло заробляють.