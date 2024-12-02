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Новости
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Расходы бизнеса от повышения тарифа на передачу э/э возрастут на 13 млрд грн, – Федерация работодателей Украины

енергетика,електроенергія,енергосектор

Повышение тарифа на передачу электрической энергии угрожает стабильной работе промышленных предприятий и может привести к сокращению производства и падению налоговых поступлений в государственный бюджет.

Об этом заявила Федерация работодателей Украины в обращении к Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

13 ноября НКРЭКУ приняла проект постановления, который предусматривает рост с 2025 года тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 26%, с 528,57 до 665,26 грн/МВт*ч.

"Из-за российской агрессии уничтожается инфраструктура, логистические узлы, оборудование и целые производственные комплексы украинских предприятий. В таких сложных условиях стабильность работы промышленности сверхважна в контексте текущего обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, помощи населению и дальнейших планов по восстановлению разрушений, которые понесло наше государство", - отметила ФРУ.

Дополнительные расходы украинских предприятий в случае повышения тарифа вырастут более чем на 13 млрд грн, отметила Федерация работодателей. По оценке специалистов организации, такое решение на фоне войны и острого дефицита энергоресурсов будет иметь негативное влияние на конкурентоспособность продукции украинской промышленности на внутреннем рынке и за рубежом.

Среди других последствий ФРУ также назвала падение производства, в т.ч. на стратегически важных для оборонного сектора предприятиях, значительное снижение налоговых и валютных поступлений в условиях дефицита бюджета и массовые сокращения работников.

В письме в адрес НКРЭКУ ФРУ предлагает оптимизировать структуру тарифа на передачу на 2025 г. таким образом, чтобы стоимость услуги не превышала 530 грн/МВт.ч. Отмечается, что для этого следует пересмотреть предварительные расчеты, которые легли в основу нового тарифа, которые, по мнению ФРУ являются необоснованными.

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К примеру, предлагается не увеличивать расходы на покрытие технологических потерь в сетях, а провести аудит, чтобы наоборот сократить их. Кроме того, предлагается отказаться от включения в тариф 4,2 млрд грн на возврат задолженности НЭК "Укрэнерго" и 4,4 млрд грн на выплату процентов по ним. "Реструктуризация тела кредитов и частичная капитализация процентов по ним позволит отсрочить платежи на период после окончания военного положения", - отметили в ФРУ. Федерация также считает, что расчеты "Укрэнерго" с операторами систем передачи стран ENTSO-E за передачу электроэнергии должны происходить не за счет тарифа, а за счет средств, вырученных за продажу доступа к межгосударственным сечениям.

лист Федерації роботодавців
лист Федерації роботодавців

В свою очередь Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) назвал инициативу по повышению тарифа на 26% необоснованной и угрожающей для украинской экономики.

"В текущих условиях войны дополнительная финансовая нагрузка в более 13 млрд грн вместе с другими неблагоприятными факторами могут иметь тяжелые последствия для украинской экономики, включая прекращение деятельности многих предприятий, которые являются основой для поддержки Вооруженных сил Украины, населения и будущего восстановления страны", - отметила ICC Ukraine в обращении к НКРЭКУ.

ICC Ukraine сослалась на экспертный анализ структуры тарифа на передачу электроэнергии, который показал существование существенного потенциала для оптимизации расходов HEK "Укрэнерго" вместо попыток покрыть расходы через повышение тарифа.

Автор: 

тарифы (1878) Федерация работодателей (57) Тарифы на электроэнергию (2165) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+4
ахметову кушать надо
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02.12.2024 18:59
+3
Бізнес не втратить ані копійки. Свої витрати перекладе на споживача.
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02.12.2024 19:35
+2
діти будуть менше їсти але папа бухати не перестане
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02.12.2024 19:03
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ахметову кушать надо
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02.12.2024 18:59 Ответить
100%. Донбас втрачаємо, разом з частиною його бізнесу. Треба срочно компенсувати йому
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02.12.2024 19:18 Ответить
Та йому кушать то нада. Але ж треба і дрота міняти і трансформатори і опори і все-все що кацапня срана знищує.
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02.12.2024 19:19 Ответить
У нас всю весну і літо нахібась міняли справні стовби і цілі дроти. Мабуть на фронті дронів вистачає і нікуди дівати гроші в державі.
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02.12.2024 19:26 Ответить
в тільки його приватний бізнес страждає ?.. до речі все це було вкрадено у україхнцівсвого часу

грицько ти слабоагрументовано підлизуєш ахметову..тобі бабла не дадуть
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02.12.2024 21:22 Ответить
діти будуть менше їсти але папа бухати не перестане
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02.12.2024 19:03 Ответить
Менше будуть донатити на ЗСУ, а то бач ті не здаються ніяк.
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02.12.2024 19:15 Ответить
Інформація про 13 млрд для простих людей це ні про що. Скажіть на скільки відсотків виростуть витрати. Тоді кожен для себе сам вирахує наскільки в нього впадуть доходи.
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02.12.2024 19:17 Ответить
13 млрд на 13 млн жителей - с каждного по 1000 каждый месяц. Тысяча Зеленского. Но каждый месяц.
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02.12.2024 19:20 Ответить
Не знаю. Я плачу 300 - 350 грн в місяць. Десь 50 квт денного тарифу і 60 нічного 50% (бойлер грію тільки вночі) Так шо 1000 ніяк не виходить. Живемо у двох. Нам вистачає нагрітого бойлера за ніч, зранку сходити в душ та помити посуд протягом дня. Ну у кого маленькі дітки то зрозуміло шо більше. У сина десь виходить вдвічі більше бо дитина мала і прибамбасів побутових всяких більше ніж у мене.
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02.12.2024 19:25 Ответить
Не поняв У мене близько 300 квт щомісяця і за передачу виходить теж десь 300-350 грн. Чи то може від регіону залежить?
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02.12.2024 19:29 Ответить
За яку ще передачу? 4,32 денний тариф та 2,16 грн за нічний. 4,32х50=216 + 60х2,16=129,6 сума = 345,6 грн на місяць. Ну коли як коли менше коли трохи більше.
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02.12.2024 19:47 Ответить
Звиняйте ,переплутав електрику з газом. Електрика в мене виходить за тисячу, бува до півтори. Каюсь, тупанув
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02.12.2024 20:01 Ответить
Нічого, буває...
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02.12.2024 20:48 Ответить
Математик однако. 13 млрд разделить на 13 млн = 1000. Платить будет в любом случае народ Украины. Безнес повысит цены.
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02.12.2024 19:30 Ответить
Та чим тільки агенти Кацапії не ******** бізнес, а ще хтось працює! Що тільки не придумовують, а результату, який наказаний Пуйлом, добитись складно.
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02.12.2024 19:28 Ответить
Бізнес не втратить ані копійки. Свої витрати перекладе на споживача.
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02.12.2024 19:35 Ответить
Це що анонс чергового туру зуйла по світу?
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02.12.2024 19:54 Ответить
Вони її що вручну по кабелях качають?
Повлазили усіляки прокладки на готове і на порожньому місці бабло заробляють.
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02.12.2024 19:56 Ответить
Все одно заплатить кінцевий споживач. Ми зробили це разом!
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02.12.2024 21:23 Ответить
 
 