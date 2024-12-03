1700 цивільних залишається на лівому березі Осколу в Куп’янському районі

у Куп’янському районі на лівому березі Осколу залишається приблизно 1700 людей.

Про це заявив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він зазначив, що населення району потерпає від обстрілів, росіяни застосовують усі наявні види озброєння, особливо дошкуляють FPV-дрони.

"Всі переміщуємося по Куп’янську дуже швидко, зайвий раз на вулиці не знаходимося, бо це дійсно вкрай небезпечно. Ворог постійно присутній у повітрі. З певних зон дрони постійно залітають, особливо небезпечно у Куп’янську", - наголосив Канашевич.

За його інформацією, у Куп’янському районі на лівому березі Осколу залишається приблизно 1700 людей.

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"За останні тижні три бачимо суттєве зниження цифри по евакуйованих. Якщо у жовтні в нас було 150-200 людей на добу, то минулої суботи було 13 людей. Щодня інформуємо людей, вмовляємо. Але бачимо, що ті, хто прийняв рішення для себе, вже виїхали", - додав він.

На правому березі Осколу залишаються приблизно 7100-7200 жителів Куп’янщини.

"Але це теж наближені до лінії фронту населені пункти. Взяти той же Новомлинськ. Ще 10-12 днів тому ситуація там була відносно спокійна, не було штурмових дій, а лише обстріли. Але враховуючи те, що ворог намагається прорватися на правий берег і вище, і нижче Дворічної, говоримо населенню, що треба евакуюватися", - керівник РВА.

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