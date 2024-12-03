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Винні мають бути покарані,- Зеленський про дослідження щодо викрадення Росією українських дітей

Зеленський про депортацію українських дітей

Україна працює над тим, щоб українські діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині викрадення були покарані.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи дослідження Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії щодо депортації українських дітей, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще один ґрунтовний доказ російських воєнних злочинів проти України й українців – дослідження Yale HRL. Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала Росія з лютого 2022 року, а також місця їхнього перебування та маршрути депортації",- заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що 148 дітей уже є в російських базах даних із розміщення дітей, 42 з них усиновлені, взяті під опіку або мають призначеного російського опікуна. Ще 166 дітей розміщено в російських сім’ях.

"Звіт показує всьому світу, на що йде Росія, щоб стерти українську ідентичність. Наскільки системною є її політика в цьому напрямі", - наголосив глава держави.

Президент додав, що Україна постійно працює над тим, щоб викрадені Росією діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині були покарані.

Читайте також: Вчителів у РФ навчатимуть формувати у вивезених з України дітей "російську ідентичність"

"Це складний виклик, але ми робимо все необхідне, і ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній країні, організації, лідеру – політичному та громадському. Тільки разом можемо відновити справедливість, яку Росія порушила в такому масштабі, захистити майбутнє українських дітей і повернути їх додому", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у звіті Школи громадського здоров'я Єльського університету (Yale HRL) йдеться про те, що літаки та фонди російського диктатора Володимира Путіна використовували в програмі вивезення дітей з окупованих РФ територій України для "позбавлення їх української ідентичності та передачі в російські сім'ї".

Читайте також: Підконтрольні Путіну літаки використовували для депортації українських дітей до РФ, - дослідження Yale HRL

Автор: 

депортація (720) діти (5050) Зеленський Володимир (23705) росія (64958)


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Топ коментарі
+7
Хм... А я думав, що це він про постачання бракованих мін у ЗСУ.

Але ніт. Це він про те, що і так відомо та зрозуміло і від нього не залежить аж ніяк.
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03.12.2024 22:49
+4
так...

кто в этот раз ему должен ?

винні ?
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03.12.2024 22:47
+4
а браковані міни ?.. це правда риторичне питання до зеленого покидька
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03.12.2024 23:03
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так...

кто в этот раз ему должен ?

винні ?
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03.12.2024 22:47 Відповісти
Хм... А я думав, що це він про постачання бракованих мін у ЗСУ.

Але ніт. Це він про те, що і так відомо та зрозуміло і від нього не залежить аж ніяк.
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03.12.2024 22:49 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3523283/********-pratsyuye-nad-tym-schob-povernuty-diteyi-yakyh-vykrala-rf-zelenskyyi#:~:text=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%2C%2D%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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03.12.2024 22:58 Відповісти
Винні мають бути покарані,- зеленський! (по Фрейду)!
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03.12.2024 23:01 Відповісти
а браковані міни ?.. це правда риторичне питання до зеленого покидька
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03.12.2024 23:03 Відповісти
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03.12.2024 23:34 Відповісти
Вже досижує. Мабуть вибори на травень-це реальність.
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04.12.2024 04:54 Відповісти
вообще выборы надо сначала в вр проводить ...
и прежде проведения надо показать документ о том, почему выборы не проведены в сроки по закону
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04.12.2024 08:04 Відповісти
ЗЕЛЯ НАМ ПОТРІБНА ВАЖКА ЗБРОЯ !!!
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04.12.2024 07:31 Відповісти
ЩОБ УСІ БОЯЛИСЬ ТА НЕ НАСМІХАЛИСЬ !!!
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04.12.2024 07:32 Відповісти
дайте йому дзеркало. Воно взагалі хотіло усю країну москалям здати.
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04.12.2024 07:56 Відповісти
кто зная о предстоящей агрессии разминировал
юг Украины ?
кто запретил эвакуацию детдомов ?
************ верещук передаёт привет детям
которых она и её боссы подарили россии
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04.12.2024 08:02 Відповісти
 
 