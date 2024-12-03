Винні мають бути покарані,- Зеленський про дослідження щодо викрадення Росією українських дітей

Україна працює над тим, щоб українські діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині викрадення були покарані.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи дослідження Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії щодо депортації українських дітей, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще один ґрунтовний доказ російських воєнних злочинів проти України й українців – дослідження Yale HRL. Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала Росія з лютого 2022 року, а також місця їхнього перебування та маршрути депортації",- заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що 148 дітей уже є в російських базах даних із розміщення дітей, 42 з них усиновлені, взяті під опіку або мають призначеного російського опікуна. Ще 166 дітей розміщено в російських сім’ях.

"Звіт показує всьому світу, на що йде Росія, щоб стерти українську ідентичність. Наскільки системною є її політика в цьому напрямі", - наголосив глава держави.

Президент додав, що Україна постійно працює над тим, щоб викрадені Росією діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині були покарані.

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"Це складний виклик, але ми робимо все необхідне, і ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній країні, організації, лідеру – політичному та громадському. Тільки разом можемо відновити справедливість, яку Росія порушила в такому масштабі, захистити майбутнє українських дітей і повернути їх додому", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у звіті Школи громадського здоров'я Єльського університету (Yale HRL) йдеться про те, що літаки та фонди російського диктатора Володимира Путіна використовували в програмі вивезення дітей з окупованих РФ територій України для "позбавлення їх української ідентичності та передачі в російські сім'ї".

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