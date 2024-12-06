Бійці 60-ї ОМБр відбивають атаку окупантів поблизу села Терни на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади за допомогою дронів відбили піхотний штурм поблизу села Терни на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Потужні кадри від 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, яка відбила чергову атаку російських військ поблизу села Терни Донецької області. Бригада бореться героїчно, щодня відбиваючи кілька штурмів супротивника протягом дня. Поки 60-та бригада утримує Терни, наші війська мають змогу ефективно обороняти Серебрянський ліс", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+7 Viktor Lukiianchuk
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+5 Yury Onofrichuk #395902
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+5 Чайка Київ
показати весь коментар06.12.2024 17:01
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