Бійці 60-ї ОМБр відбивають атаку окупантів поблизу села Терни на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади за допомогою дронів відбили піхотний штурм поблизу села Терни на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Потужні кадри від 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, яка відбила чергову атаку російських військ поблизу села Терни Донецької області. Бригада бореться героїчно, щодня відбиваючи кілька штурмів супротивника протягом дня. Поки 60-та бригада утримує Терни, наші війська мають змогу ефективно обороняти Серебрянський ліс", - зазначає у коментарі автор публікації.

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