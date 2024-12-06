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Новини Війна
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Бійці 60-ї ОМБр відбивають атаку окупантів поблизу села Терни на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади за допомогою дронів відбили піхотний штурм поблизу села Терни на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Потужні кадри від 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, яка відбила чергову атаку російських військ поблизу села Терни Донецької області. Бригада бореться героїчно, щодня відбиваючи кілька штурмів супротивника протягом дня. Поки 60-та бригада утримує Терни, наші війська мають змогу ефективно обороняти Серебрянський ліс", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн виходить із окопу, здійснює контрольні постріли по трьом штурмовикам армії РФ та трофеїть їхню зброю. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) дрони (4689) бій (162) Терни (6)


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Топ коментарі
+7
Кра Со Та!!!
На це можна дивитися ....для настрою на цілий день!
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06.12.2024 13:31
+5
Красунчики!
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06.12.2024 13:45
+5
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06.12.2024 17:01
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Кра Со Та!!!
На це можна дивитися ....для настрою на цілий день!
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06.12.2024 13:31 Відповісти
Правильное видео: каждый орк, ступивший с оружием на землю Украины, заслуживает индивидуального дронового обслуживания.
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07.12.2024 09:52 Відповісти
Красунчики!
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06.12.2024 13:45 Відповісти
Мені сподобалось як воно горить.........
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06.12.2024 13:47 Відповісти
Бойцы скота!)))
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06.12.2024 13:51 Відповісти
Действительно, операторы войск бпла работают по оркам как-то буднично и привычно, как работники на скотобойне...
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07.12.2024 09:55 Відповісти
Наші Воїни Герої 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.12.2024 14:36 Відповісти
По плану. Згідно з графіком...
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06.12.2024 16:22 Відповісти
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06.12.2024 17:01 Відповісти
іди до нас - на кускі різірвемо...
iди до нас
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06.12.2024 17:02 Відповісти
Добре синки.гепаєте РАШО--П*ЯНЬ !!! ЩИРА ПОДЯКА ВАМ від всього народу .згорьованого. нашого...
Щоправда--лишайте їм ЖО...--най скачуть.ХОРОВОДОМ. під кремлівську . НОВОРІЧНУ " йолку"-- на втіху гундяй-карлуші!
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06.12.2024 18:13 Відповісти
Треба нашим найкращим операторам бпла ввести класність "снайпер", як у льотчиків, і відповідно нехилу грошову доплату до неї
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06.12.2024 19:51 Відповісти
На последних кадрах - улыбка руССкого мира
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06.12.2024 23:25 Відповісти
 
 