Бойцы 60-й ОМБр отбивают атаку оккупантов вблизи села Терны на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады с помощью дронов отбили пехотный штурм вблизи села Терны в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Мощные кадры от 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, которая отразила очередную атаку российских войск вблизи села Терны Донецкой области. Бригада борется героически, ежедневно отражая несколько штурмов противника в течение дня. Пока 60-я бригада удерживает Терны, наши войска могут эффективно оборонять Серебрянский лес", - отмечает в комментарии автор публикации.

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