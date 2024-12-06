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Новости Война
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Бойцы 60-й ОМБр отбивают атаку оккупантов вблизи села Терны на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады с помощью дронов отбили пехотный штурм вблизи села Терны в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Мощные кадры от 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, которая отразила очередную атаку российских войск вблизи села Терны Донецкой области. Бригада борется героически, ежедневно отражая несколько штурмов противника в течение дня. Пока 60-я бригада удерживает Терны, наши войска могут эффективно оборонять Серебрянский лес", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Мы хотим честного мира для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) уничтожение (6864) дроны (3869) бой (158) Терны (6)


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Топ комментарии
+7
Кра Со Та!!!
На це можна дивитися ....для настрою на цілий день!
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06.12.2024 13:31
+5
Красунчики!
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06.12.2024 13:45
+5
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06.12.2024 17:01
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Кра Со Та!!!
На це можна дивитися ....для настрою на цілий день!
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06.12.2024 13:31 Ответить
Правильное видео: каждый орк, ступивший с оружием на землю Украины, заслуживает индивидуального дронового обслуживания.
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07.12.2024 09:52 Ответить
Красунчики!
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06.12.2024 13:45 Ответить
Мені сподобалось як воно горить.........
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06.12.2024 13:47 Ответить
Бойцы скота!)))
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06.12.2024 13:51 Ответить
Действительно, операторы войск бпла работают по оркам как-то буднично и привычно, как работники на скотобойне...
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07.12.2024 09:55 Ответить
Наші Воїни Герої 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.12.2024 14:36 Ответить
По плану. Згідно з графіком...
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06.12.2024 16:22 Ответить
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06.12.2024 17:01 Ответить
іди до нас - на кускі різірвемо...
iди до нас
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06.12.2024 17:02 Ответить
Добре синки.гепаєте РАШО--П*ЯНЬ !!! ЩИРА ПОДЯКА ВАМ від всього народу .згорьованого. нашого...
Щоправда--лишайте їм ЖО...--най скачуть.ХОРОВОДОМ. під кремлівську . НОВОРІЧНУ " йолку"-- на втіху гундяй-карлуші!
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06.12.2024 18:13 Ответить
Треба нашим найкращим операторам бпла ввести класність "снайпер", як у льотчиків, і відповідно нехилу грошову доплату до неї
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06.12.2024 19:51 Ответить
На последних кадрах - улыбка руССкого мира
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06.12.2024 23:25 Ответить
 
 