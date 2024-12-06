Якщо Україна та РФ розпочнуть мирні переговори, вони зможуть скористатися можливостями та інструментами ОБСЄ, - новий генсек Сінірліоглу

Новий генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу сподівається, що якщо почнеться процес мирних переговорів між Україною та Росією щодо припинення війни, то обидві сторони будуть використовувати можливості та інструменти ОБСЄ.

Про це він заявив на пресконференції за результатами 31-го щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Валетті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

ОБСЄ – це організація всеосяжної безпеки, яка ставить дипломатію понад усе. І тому я сподіваюся, що якщо обидві сторони розпочнуть процес, вони зможуть скористатися можливостями та інструментами ОБСЄ", - наголосив Сінірліоглу, відповідаючи на запитання щодо можливої ролі для сприяння мирному врегулюванню російської війни проти України.

За його словами, він розуміє, що його нова робота буде непростою.

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"Існують реальні та складні виклики, які стоять перед усім регіоном ОБСЄ, зокрема війна в Україні", - сказав він.

Новопризначений генсек ОБСЄ запевнив, що зробить усе можливе для звільнення трьох українських співробітників ОБСЄ – Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова, які вже майже три роки перебувають у незаконному ув'язненні в Росії.