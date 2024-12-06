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Новини Війна
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Якщо Україна та РФ розпочнуть мирні переговори, вони зможуть скористатися можливостями та інструментами ОБСЄ, - новий генсек Сінірліоглу

Новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу

Новий генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу сподівається, що якщо почнеться процес мирних переговорів між Україною та Росією щодо припинення війни, то обидві сторони будуть використовувати можливості та інструменти ОБСЄ.

Про це він заявив на пресконференції за результатами 31-го щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Валетті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

ОБСЄ – це організація всеосяжної безпеки, яка ставить дипломатію понад усе. І тому я сподіваюся, що якщо обидві сторони розпочнуть процес, вони зможуть скористатися можливостями та інструментами ОБСЄ", - наголосив Сінірліоглу, відповідаючи на запитання щодо можливої ролі для сприяння мирному врегулюванню російської війни проти України.

За його словами, він розуміє, що його нова робота буде непростою.

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"Існують реальні та складні виклики, які стоять перед усім регіоном ОБСЄ, зокрема війна в Україні", - сказав він.

Новопризначений генсек ОБСЄ запевнив, що зробить усе можливе для звільнення трьох українських співробітників ОБСЄ – Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова, які вже майже три роки перебувають у незаконному ув'язненні в Росії.

Автор: 

ОБСЄ (3504) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+14
Ферідун Сінірліоглу - ПНХ...!
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06.12.2024 17:37
+13
гніди -обоссянці на своїх джипах возили динирівців щоб тіх не обнулили
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06.12.2024 17:50
+10
Пєрдун Сінірліоглу? Сімволічнєнько!
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06.12.2024 17:38
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Ферідун Сінірліоглу - ПНХ...!
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06.12.2024 17:37 Відповісти
Пєрдун Сінірліоглу? Сімволічнєнько!
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06.12.2024 17:38 Відповісти
Ферідун Сінірліоглу

Огоссди...
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06.12.2024 17:38 Відповісти
Ого ОБСЄ показало що воно не дієве
Хіба лишили москалям купа машин після вторгнення
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06.12.2024 17:38 Відповісти
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06.12.2024 17:43 Відповісти
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06.12.2024 17:44 Відповісти
Ну то виводьте московські війська з теріторії України ...використовуючі свої інструменти ...лещетами затисніть х* йлу кольйоні ...
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06.12.2024 17:48 Відповісти
Новопризначений генсек ОБСЄ запевнив, що зробить усе можливе для звільнення трьох українських співробітників ОБСЄ - Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова, які вже майже три роки перебувають у незаконному ув'язненні в Росії.

 Они даже своих сотрудников не могут вытащить которых рашисты взяли в заложники. А вы тут размечтались...
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06.12.2024 18:02 Відповісти
гніди -обоссянці на своїх джипах возили динирівців щоб тіх не обнулили
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06.12.2024 17:50 Відповісти
Єдиний "інструмент" у використанні якого помічене ОБСЄ-фаллоімітатор! Україні не треба- залиште собі!
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06.12.2024 17:51 Відповісти
У 2016 році наша влада разом з пуйлом схвалила місію ОБСЄ, яка має забезпечити безпеку проведення виборів на Донбасі. Нічого хорошого з того не вийшло. А лише гірше...
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06.12.2024 17:52 Відповісти
*уйло кладе ''болт'' на все що йому не довподоби! І на вашу бе-се-є теж!
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06.12.2024 17:53 Відповісти
Сініроглу може надати інструменти ОБСЄ своєму проктологу .
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06.12.2024 17:56 Відповісти
ОБСЄ-як і нинішнє ООН прорашистська шарага, яка після 2014 року збирала відомості про розміщення ЗСУ.передавала координати рашистам і незабаром по дислокації українських захисників вівся рашистами прицільний вогонь...накуй ,разом з рашистами з України ,щоб ноги не було.
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06.12.2024 17:57 Відповісти
Шо ж там за інструменти такі? Паяльнікі?
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06.12.2024 18:02 Відповісти
Бачили у 2014 ті "інструменти". Спасибі, йдіть нахй з такими "інструментами".
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06.12.2024 18:24 Відповісти
Яка організація, такий і генсек!
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06.12.2024 19:45 Відповісти
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06.12.2024 20:39 Відповісти
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06.12.2024 20:40 Відповісти
Він що, також вдарений із-за кутка мішком?!
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06.12.2024 20:59 Відповісти
ОБСЄ? Це ті, які ніколи нічого не бачать те не чують? Пом'ятаємо про таких.
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06.12.2024 21:31 Відповісти
ОБСЄ, ООН, Червоний хрест, Амнесті інтернешінл і вся інша ******* яка існує на гроші рашки ІДУТЬ ***** !
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06.12.2024 21:44 Відповісти
 
 