Если Украина и РФ начнут мирные переговоры, они смогут воспользоваться возможностями и инструментами ОБСЕ - новый генсек Синирлиоглу

Новый генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу надеется, что если начнется процесс мирных переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны, то обе стороны будут использовать возможности и инструменты ОБСЕ.

Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам 31-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Валетте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

ОБСЕ - это организация всеобъемлющей безопасности, которая ставит дипломатию превыше всего. И поэтому я надеюсь, что если обе стороны начнут процесс, они смогут воспользоваться возможностями и инструментами ОБСЕ", - отметил Синирлиоглу, отвечая на вопрос о возможной роли для содействия мирному урегулированию российской войны против Украины.

По его словам, он понимает, что его новая работа будет непростой.

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"Существуют реальные и сложные вызовы, которые стоят перед всем регионом ОБСЕ, в частности война в Украине", - сказал он.

Новоназначенный генсек ОБСЕ заверил, что сделает все возможное для освобождения трех украинских сотрудников ОБСЕ - Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова, которые уже почти три года находятся в незаконном заключении в России.