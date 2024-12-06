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Новости Война
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Если Украина и РФ начнут мирные переговоры, они смогут воспользоваться возможностями и инструментами ОБСЕ - новый генсек Синирлиоглу

Новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу

Новый генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу надеется, что если начнется процесс мирных переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны, то обе стороны будут использовать возможности и инструменты ОБСЕ.

Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам 31-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Валетте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

ОБСЕ - это организация всеобъемлющей безопасности, которая ставит дипломатию превыше всего. И поэтому я надеюсь, что если обе стороны начнут процесс, они смогут воспользоваться возможностями и инструментами ОБСЕ", - отметил Синирлиоглу, отвечая на вопрос о возможной роли для содействия мирному урегулированию российской войны против Украины.

По его словам, он понимает, что его новая работа будет непростой.

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"Существуют реальные и сложные вызовы, которые стоят перед всем регионом ОБСЕ, в частности война в Украине", - сказал он.

Новоназначенный генсек ОБСЕ заверил, что сделает все возможное для освобождения трех украинских сотрудников ОБСЕ - Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова, которые уже почти три года находятся в незаконном заключении в России.

Автор: 

ОБСЕ (4876) переговоры (4924)


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Топ комментарии
+14
Ферідун Сінірліоглу - ПНХ...!
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06.12.2024 17:37
+13
гніди -обоссянці на своїх джипах возили динирівців щоб тіх не обнулили
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06.12.2024 17:50
+10
Пєрдун Сінірліоглу? Сімволічнєнько!
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06.12.2024 17:38
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Ферідун Сінірліоглу - ПНХ...!
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06.12.2024 17:37 Ответить
Пєрдун Сінірліоглу? Сімволічнєнько!
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06.12.2024 17:38 Ответить
Ферідун Сінірліоглу

Огоссди...
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06.12.2024 17:38 Ответить
Ого ОБСЄ показало що воно не дієве
Хіба лишили москалям купа машин після вторгнення
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06.12.2024 17:38 Ответить
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06.12.2024 17:43 Ответить
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06.12.2024 17:44 Ответить
Ну то виводьте московські війська з теріторії України ...використовуючі свої інструменти ...лещетами затисніть х* йлу кольйоні ...
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06.12.2024 17:48 Ответить
Новопризначений генсек ОБСЄ запевнив, що зробить усе можливе для звільнення трьох українських співробітників ОБСЄ - Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова, які вже майже три роки перебувають у незаконному ув'язненні в Росії.

 Они даже своих сотрудников не могут вытащить которых рашисты взяли в заложники. А вы тут размечтались...
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06.12.2024 18:02 Ответить
гніди -обоссянці на своїх джипах возили динирівців щоб тіх не обнулили
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06.12.2024 17:50 Ответить
Єдиний "інструмент" у використанні якого помічене ОБСЄ-фаллоімітатор! Україні не треба- залиште собі!
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06.12.2024 17:51 Ответить
У 2016 році наша влада разом з пуйлом схвалила місію ОБСЄ, яка має забезпечити безпеку проведення виборів на Донбасі. Нічого хорошого з того не вийшло. А лише гірше...
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06.12.2024 17:52 Ответить
*уйло кладе ''болт'' на все що йому не довподоби! І на вашу бе-се-є теж!
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06.12.2024 17:53 Ответить
Сініроглу може надати інструменти ОБСЄ своєму проктологу .
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06.12.2024 17:56 Ответить
ОБСЄ-як і нинішнє ООН прорашистська шарага, яка після 2014 року збирала відомості про розміщення ЗСУ.передавала координати рашистам і незабаром по дислокації українських захисників вівся рашистами прицільний вогонь...накуй ,разом з рашистами з України ,щоб ноги не було.
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06.12.2024 17:57 Ответить
Шо ж там за інструменти такі? Паяльнікі?
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06.12.2024 18:02 Ответить
Бачили у 2014 ті "інструменти". Спасибі, йдіть нахй з такими "інструментами".
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06.12.2024 18:24 Ответить
Яка організація, такий і генсек!
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06.12.2024 19:45 Ответить
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06.12.2024 20:39 Ответить
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06.12.2024 20:40 Ответить
Він що, також вдарений із-за кутка мішком?!
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06.12.2024 20:59 Ответить
ОБСЄ? Це ті, які ніколи нічого не бачать те не чують? Пом'ятаємо про таких.
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06.12.2024 21:31 Ответить
ОБСЄ, ООН, Червоний хрест, Амнесті інтернешінл і вся інша ******* яка існує на гроші рашки ІДУТЬ ***** !
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06.12.2024 21:44 Ответить
 
 