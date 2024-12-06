МЗС про затримання українця на протестах в Тбілісі: Посольство України перевіряє інформацію

Посольство України в Грузії перевіряє інформацію щодо ймовірного затримання громадянина України під час антиурядового протесту в Тбілісі у четвер, 5 грудня.

Про це під час пресконференції заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Що стосується Грузії, затримання нашого громадянина. Дійсно ми бачили повідомлення провладного грузинського телеканалу. Зараз посольство України в Грузії перебуває в контакті та спілкується з адвокатами та журналістами телеканалу, щоб перевірити цю інформацію", - сказав Тихий.

За його словами, українське посольство направило офіційні запити до МВС Грузії з проханням перевірити цю інформацію та встановити особу затриманого.

"Йдеться про перевірку громадянства цієї особи. Коли будемо мати більше інформації, окремо вам повідомимо", - додав речник МЗС.

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Нагадаємо, 5 грудня грузинський телеканал повідомив, що поліція затримала громадянина України на антиурядовому протесті в Тбілісі.