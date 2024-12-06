МЗС про затримання українця на протестах в Тбілісі: Посольство України перевіряє інформацію
Посольство України в Грузії перевіряє інформацію щодо ймовірного затримання громадянина України під час антиурядового протесту в Тбілісі у четвер, 5 грудня.
Про це під час пресконференції заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Що стосується Грузії, затримання нашого громадянина. Дійсно ми бачили повідомлення провладного грузинського телеканалу. Зараз посольство України в Грузії перебуває в контакті та спілкується з адвокатами та журналістами телеканалу, щоб перевірити цю інформацію", - сказав Тихий.
За його словами, українське посольство направило офіційні запити до МВС Грузії з проханням перевірити цю інформацію та встановити особу затриманого.
"Йдеться про перевірку громадянства цієї особи. Коли будемо мати більше інформації, окремо вам повідомимо", - додав речник МЗС.
Нагадаємо, 5 грудня грузинський телеканал повідомив, що поліція затримала громадянина України на антиурядовому протесті в Тбілісі.
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дЄрмакуКозирю ....
И даже казался честным
Деньги,особенно большие ,иногда творят чудеса
И превращают ЧЕСТНОГО ЖУРНАЛИСТА
В *****
Такова селяви
В чате было совсем немного грузин
Зато было огромное число москалей
Эти твари смеялись над грузинами называли последними словами
А потом в чате появились украинцы
Нас было много
И мы ЗАДАВИЛИ МОСКАЛЕЙ
Я с таким удовольствием писала - ПУТИН - *****!!!!!
Через каждые 10 секунд
Москалям вчера в чате мало не показалось