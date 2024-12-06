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Новини Протести в Грузії
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МЗС про затримання українця на протестах в Тбілісі: Посольство України перевіряє інформацію

МЗС України відреагувало на повідомлення про затримання українця на протестах в Грузії

Посольство України в Грузії перевіряє інформацію щодо ймовірного затримання громадянина України під час антиурядового протесту в Тбілісі у четвер, 5 грудня.

Про це під час пресконференції заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Що стосується Грузії, затримання нашого громадянина. Дійсно ми бачили повідомлення провладного грузинського телеканалу. Зараз посольство України в Грузії перебуває в контакті та спілкується з адвокатами та журналістами телеканалу, щоб перевірити цю інформацію", - сказав Тихий.

За його словами, українське посольство направило офіційні запити до МВС Грузії з проханням перевірити цю інформацію та встановити особу затриманого.

"Йдеться про перевірку громадянства цієї особи. Коли будемо мати більше інформації, окремо вам повідомимо", - додав речник МЗС.

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Нагадаємо, 5 грудня грузинський телеканал повідомив, що поліція затримала громадянина України на антиурядовому протесті в Тбілісі.

Автор: 

Грузія (1844) МЗС (4121) посольство України (284) протест (2397) українці (2538)


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06.12.2024 18:13 Відповісти
створення дармоїдами видимості роботи
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06.12.2024 18:20 Відповісти
речник ставленика дЄрмака пробує звязати пару слів, але віри йому немає як Сибігзі та як і дЄрмаку Козирю ....
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06.12.2024 18:27 Відповісти
А когда- то был отличный журналист
И даже казался честным
Деньги,особенно большие ,иногда творят чудеса
И превращают ЧЕСТНОГО ЖУРНАЛИСТА
В *****
Такова селяви
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06.12.2024 18:48 Відповісти
Смотрела вчера прямую трансляцию из Тбилиси
В чате было совсем немного грузин
Зато было огромное число москалей
Эти твари смеялись над грузинами называли последними словами
А потом в чате появились украинцы
Нас было много
И мы ЗАДАВИЛИ МОСКАЛЕЙ
Я с таким удовольствием писала - ПУТИН - *****!!!!!
Через каждые 10 секунд
Москалям вчера в чате мало не показалось
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06.12.2024 18:46 Відповісти
"Героя" - герою!
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06.12.2024 19:44 Відповісти
 
 