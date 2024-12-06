МИД о задержании украинца на протестах в Тбилиси: Посольство Украины проверяет информацию

Посольство Украины в Грузии проверяет информацию о вероятном задержании гражданина Украины во время антиправительственного протеста в Тбилиси в четверг, 5 декабря.

Об этом во время пресс-конференции заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что касается Грузии, задержания нашего гражданина. Действительно мы видели сообщение провластного грузинского телеканала. Сейчас посольство Украины в Грузии находится в контакте и общается с адвокатами и журналистами телеканала, чтобы проверить эту информацию", - сказал Тихий.

По его словам, украинское посольство направило официальные запросы в МВД Грузии с просьбой проверить эту информацию и установить личность задержанного.

"Речь идет о проверке гражданства этого лица. Когда будем иметь больше информации, отдельно вам сообщим", - добавил представитель МИД.

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Напомним, 5 декабря грузинский телеканал сообщил, что полиция задержала гражданина Украины на антиправительственном протесте в Тбилиси.