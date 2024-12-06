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Новости Протесты в Грузии
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МИД о задержании украинца на протестах в Тбилиси: Посольство Украины проверяет информацию

МЗС України відреагувало на повідомлення про затримання українця на протестах в Грузії

Посольство Украины в Грузии проверяет информацию о вероятном задержании гражданина Украины во время антиправительственного протеста в Тбилиси в четверг, 5 декабря.

Об этом во время пресс-конференции заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что касается Грузии, задержания нашего гражданина. Действительно мы видели сообщение провластного грузинского телеканала. Сейчас посольство Украины в Грузии находится в контакте и общается с адвокатами и журналистами телеканала, чтобы проверить эту информацию", - сказал Тихий.

По его словам, украинское посольство направило официальные запросы в МВД Грузии с просьбой проверить эту информацию и установить личность задержанного.

"Речь идет о проверке гражданства этого лица. Когда будем иметь больше информации, отдельно вам сообщим", - добавил представитель МИД.

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Напомним, 5 декабря грузинский телеканал сообщил, что полиция задержала гражданина Украины на антиправительственном протесте в Тбилиси.

Автор: 

Грузия (4499) МИД (6939) посольство Украины (333) протест (5857) украинцы (3861)


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Процес видування значущої події...
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06.12.2024 18:13 Ответить
створення дармоїдами видимості роботи
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06.12.2024 18:20 Ответить
речник ставленика дЄрмака пробує звязати пару слів, але віри йому немає як Сибігзі та як і дЄрмаку Козирю ....
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06.12.2024 18:27 Ответить
А когда- то был отличный журналист
И даже казался честным
Деньги,особенно большие ,иногда творят чудеса
И превращают ЧЕСТНОГО ЖУРНАЛИСТА
В *****
Такова селяви
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06.12.2024 18:48 Ответить
Смотрела вчера прямую трансляцию из Тбилиси
В чате было совсем немного грузин
Зато было огромное число москалей
Эти твари смеялись над грузинами называли последними словами
А потом в чате появились украинцы
Нас было много
И мы ЗАДАВИЛИ МОСКАЛЕЙ
Я с таким удовольствием писала - ПУТИН - *****!!!!!
Через каждые 10 секунд
Москалям вчера в чате мало не показалось
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06.12.2024 18:46 Ответить
"Героя" - герою!
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06.12.2024 19:44 Ответить
 
 