Украинца задержали и обыскали во время протестов в Тбилиси, - грузинские СМИ
Вечером 5 декабря полиция задержала гражданина Украины на антиправительственном протесте в Тбилиси.
Об этом сообщает Rustavi2, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что полиция задержала и обыскала украинца.
"Правоохранители объяснили задержанному, что он находится под стражей в открытом уголовном производстве по организации группового насилия, руководства, участия в нем и совершения преступного деяния по публичному приглашению", — сообщает издание.
Отмечается, что украинца доставили в отделение полиции. По информации телеканала, у него во время обыска нашли перцовый баллончик и мобильный телефон.
Грузинские полицейские заявили, что задерживают мужчину в рамках уголовного дела, связанного с организацией группового насилия, за которое грозит до 9 лет лишения свободы.
В Министерстве иностранных дел сообщили "Европейской правде", что выясняют информацию о задержании украинца.
Напомним, в Тбилиси восьмой день подряд продолжаются антиправительственные протесты.
Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.
В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.
В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.
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