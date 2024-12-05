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Новости Протесты в Грузии
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Украинца задержали и обыскали во время протестов в Тбилиси, - грузинские СМИ

Громадянина України затримали під час протестів у Тбілісі

Вечером 5 декабря полиция задержала гражданина Украины на антиправительственном протесте в Тбилиси.

Об этом сообщает Rustavi2, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что полиция задержала и обыскала украинца.

"Правоохранители объяснили задержанному, что он находится под стражей в открытом уголовном производстве по организации группового насилия, руководства, участия в нем и совершения преступного деяния по публичному приглашению", — сообщает издание.

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Отмечается, что украинца доставили в отделение полиции. По информации телеканала, у него во время обыска нашли перцовый баллончик и мобильный телефон.

Грузинские полицейские заявили, что задерживают мужчину в рамках уголовного дела, связанного с организацией группового насилия, за которое грозит до 9 лет лишения свободы.

В Министерстве иностранных дел сообщили "Европейской правде", что выясняют информацию о задержании украинца.

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Напомним, в Тбилиси восьмой день подряд продолжаются антиправительственные протесты.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

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Автор: 

Грузия (4499) задержание (6675) протест (5857) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+5
Знайдуть наколоті апельсини чи одразу візитку Яроша?
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05.12.2024 21:28
+5
Йому що в Україні пригод мало, що він у Грузію поліз? Чи це такий принцип життя, якщо не з'їм, то надкушу?
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05.12.2024 21:35
+2
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05.12.2024 21:42
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Мабуть хотів "Боржомі" попити
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05.12.2024 21:28 Ответить
А може ухилянт?
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05.12.2024 21:58 Ответить
Знайдуть наколоті апельсини чи одразу візитку Яроша?
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05.12.2024 21:28 Ответить
Йому що в Україні пригод мало, що він у Грузію поліз? Чи це такий принцип життя, якщо не з'їм, то надкушу?
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05.12.2024 21:35 Ответить
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05.12.2024 21:42 Ответить
Син Порошенко в Армії служив. А ви служили в Армії? Чого сидимо, чого чекаємо? Чому досі не в ТЦК?
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05.12.2024 22:33 Ответить
Головне щоб не обшукали москаля, а то ху...ло скоротить підтримку шосток
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05.12.2024 22:02 Ответить
Есть видео где на протестах "понаехавшие" москали призывают свергнуть грузинскую власть. Это выглядит немного безумно.
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06.12.2024 08:48 Ответить
 
 