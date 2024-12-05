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Зурабишвили поблагодарила Зеленского за санкции против части властей Грузии

Зурабішвілі подякувала Зеленському за запровадження санкцій проти низки політиків Грузії

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Владимира Зеленского за введение санкций против ряда грузинских политиков.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я не могла бы сказать лучше. Спасибо, Владимир! Россия пытается вернуть себе контроль над Черным морем!" - отметила лидер Грузии, обнародовав обращение Зеленского.

Зурабішвілі подякувала Зеленському за запровадження санкцій проти низки політиків Грузії

Санкции Украины против части власти Грузии

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против части властей Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на введение Украиной санкций против части грузинских властей, заявив, что такой шаг является свидетельством "сложного положения украинской власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели визовые санкции в отношении российских чиновников, которые причастны к депортации украинских детей

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

Также читайте: Кобахидзе: Готов "хоть сегодня" начать переговоры о вступлении в ЕС, если Грузии предложат

Автор: 

Грузия (4499) Зеленский Владимир (20260) Зурабишвили Саломе (99) санкции (11263)


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досить часто спілкуюсь с картвелами. чудові і розумні люди. відчуття що їх уряд спеціально приїхав з расії ...катують бідного Саакашвілі, вони мають йому ноги мити і юшку пить.. вибачте
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05.12.2024 15:33 Ответить
ПАтужні санкції...
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05.12.2024 15:49 Ответить
Оо, таке смарагдовий любить
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05.12.2024 16:14 Ответить
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05.12.2024 16:29 Ответить
Символічні санкції від ішака."Герой"! А проти кацапстану санкції на третьому році війни.
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05.12.2024 18:38 Ответить
 
 