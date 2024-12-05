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Премьер Грузии Кобахидзе о введении санкций Украиной: свидетельство сложного положения украинской власти

кобахідзе про санкції України

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на введение Украиной санкций против части грузинских властей, заявив, что такой шаг является свидетельством "сложного положения украинской власти".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на грузинское издание ipn, об этом Кобахидзе заявил на пресс-конференции.

"Сегодня положение украинского правительства еще тяжелее, это решение является отголоском этой сложной ситуации", - сказал Кобахидзе относительно санкций, введенных Украиной.

Он отметил, что в решении ввести санкции против грузинских чиновников украинская власть не была независимой. По его словам, "кое-кто" пытается максимально усложнить ситуацию для новой администрации в США относительно грузинского региона, и ухудшение отношений власти Украины и Грузии является одной из частей этого плана.

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Кроме того, Кобахидзе заявил, правительство Грузии остается "в режиме односторонней дружбы с Украиной", потому что Грузии "дорога дружественная страна и украинский народ".

"Какое бы решение не приняла украинская власть, мы остаемся верными этой стране и ее народу. Мы солидарны с этой страной и этими людьми", - добавил Кобахидзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сценария украинского Майдана в Грузии не будет, - премьер-министр Кобахидзе

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против части властей Грузии.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

Автор: 

Грузия (4499) санкции (11263) Кобахидзе Ираклий (24)


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Топ комментарии
+22
кацапський проститут цей премєр Грузії
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05.12.2024 14:34
+19
У самого крісло палає, а він туди ж, куди й *****.
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05.12.2024 14:41
+15
Уявляю, яке неймовірно складне становище має американська влада
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05.12.2024 14:28
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Уявляю, яке неймовірно складне становище має американська влада
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05.12.2024 14:28 Ответить
+💯!

щойно хотів написати про сложності американців та європєйцев

а кому сейчас лєгко ? ))
крім гризунам на чолі Сакартвело....

.
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05.12.2024 15:22 Ответить
Складне становище в замордованого Саакашвілі.
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05.12.2024 15:25 Ответить
Да, это ему не омаров трескать в пятизвездочном отеле Греции за деньги украинцев.
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05.12.2024 16:24 Ответить
А ти за чиі гроші показуєш тут свою недолугість?
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05.12.2024 16:44 Ответить
Так званий саакашвилі, розвішуя локшину на вуха пенсіонерам, сприяв приходу до влади зеленої чуми. Мені його не шкода.
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05.12.2024 17:37 Ответить
Багато гідних людей тоді помилилися с зеленським. І Саакашвілі тому не вийняток. А на прихильність до нього в той час безперечно зіграв його особистий конфлікт з Порошенко
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05.12.2024 19:13 Ответить
Всі без винятку нормальні люди знали, що не можна обирати національним лідером ворожого кловуна.
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05.12.2024 19:18 Ответить
Так, згоден повністью. Я теж так вважав і вважаю, але в житті трапляються іноді неприємні несподіванки. У мене наприклад є друзі з якими товаришував багато-багато років і вважав іх адекватними і розумними.... Але в 2019 році ім як хтось ін'єкції в голову поробив. Хтось вже покаявся і жалкує про свою помилку, а є і такі що і зараз за цю зелену нечисть дупу рвуть, навіть і війна іх нічому не навчила.....
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05.12.2024 19:29 Ответить
Странный народ . Даже те , кто сейчас на майдане , зарабатывал на рашистком туризме . А сейчас прозрели ? Жизнь не учит ?
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05.12.2024 14:29 Ответить
«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.» (с)
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05.12.2024 14:37 Ответить
кацапський проститут цей премєр Грузії
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05.12.2024 14:34 Ответить
Шо це за Мауглі? Де Кіплінг? Так, санкції застосоввані проти урядовців! Шо ти сюди усих грузинів ліпешь?!
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05.12.2024 14:35 Ответить
У самого крісло палає, а він туди ж, куди й *****.
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05.12.2024 14:41 Ответить
Головне частіше повторювати, що …все по плану… Хоча якщо подивитися з позиції Творця, то дійсно, так і є…
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05.12.2024 14:50 Ответить
А в Грузіі все зашибісь ?
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05.12.2024 14:49 Ответить
Там дивним чином так склалось, що хлинули великі кацапськи гроші, і зараз вони в шоколаді, ВВП росте і все чики-пуки. Но чим все це закінчиться, і коли, сказати важко.
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05.12.2024 14:55 Ответить
які гроші ?

Молдавія обійшла Грузію по зарплатах

.
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05.12.2024 15:24 Ответить
Ріст ВВП в 22році 11%, в 23му 8%, в 24 рік вже 10%. Кацапи переводять в Грузію бізнеси, скуповують нерухомість, схеми сірого імпорту працюють, для маленької країни це великі гроші. Такого в них ніколи не було. До чого тут зарплати Молдови?
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05.12.2024 18:59 Ответить
Нічим хорошим для грузин це точно не закінчиться!
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05.12.2024 18:38 Ответить
Kurt Wootz
@vinnicanin
На цей ******* вже неможливо сприймати.
Україну на міжнародній арені представляють фріки:
-В ООН помічникиня Єрмака - Дарія Заравіна.
-В НАТО - російська ескорниця- Раміна.
- в США- блазень з Мамахохотала шоу.
- а ОБСЄ - весільний тамада.
73%- як вам спиться?
Не пре від сорому?
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05.12.2024 14:51 Ответить
Моні Кабелуччі🇺🇦🐦
@Moni_Kabelucci
На фото: переговорна делегація України щодо вступу в НАТО.

Оцініть по фото реальне бажання держави Україна вступу в НАТО,
а також шанси на вступ по шкалі 0-10.
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05.12.2024 14:55 Ответить
пан Рютте, здається, оцінив і пальцем показує напрямок руху патужної делегації

.
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05.12.2024 15:27 Ответить
Ідіоти з естрадних балаганів ні в яке НАТО ніколи нашу країну не приведуть.
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05.12.2024 16:30 Ответить
Народ Грузіі повністью підтримує Україну і проти рашки!
Так званий уряд іванішвили, рашінського мілліардера, вже неодразово підпримував рашку в діях проти Украіни. Повністью згоден зеленью проти санкцій ниніьошьоі влади Грузіі
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05.12.2024 14:52 Ответить
Ось і видно чьїх ти халоп будєш)ууу,сущєглобий халоп)
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05.12.2024 14:55 Ответить
давно треба було ввести санкції, ще тоді коли це лайно залякувало грузинів, "якщо не будете нас слухатися Х-уйло знесе грузинські міста, як він зніс на цих біг-бордах українські, тому слухайтесь мене (і Х-уйла)"
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05.12.2024 15:12 Ответить
ЕС це пропозиція, від якої не можна відмовитися.

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05.12.2024 15:43 Ответить
Іди нах, кацапсіна!
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05.12.2024 18:39 Ответить
А яким чином одне може бути пов"язане з іншим? Не хоче пояснити цей свій ,,глибоко філософський" висновок?
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05.12.2024 16:47 Ответить
А шо конкретно входить в санкції от ЗЄльонського?Україна перестане закуповувати Боржомі та красноє кахєтінскоє???
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05.12.2024 16:57 Ответить
Ого, яка реакція! Одразу відреагували кацапські шльондри! Значить, добряче допекло!
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05.12.2024 18:41 Ответить
 
 