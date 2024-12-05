Премьер Грузии Кобахидзе о введении санкций Украиной: свидетельство сложного положения украинской власти

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на введение Украиной санкций против части грузинских властей, заявив, что такой шаг является свидетельством "сложного положения украинской власти".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на грузинское издание ipn, об этом Кобахидзе заявил на пресс-конференции.

"Сегодня положение украинского правительства еще тяжелее, это решение является отголоском этой сложной ситуации", - сказал Кобахидзе относительно санкций, введенных Украиной.

Он отметил, что в решении ввести санкции против грузинских чиновников украинская власть не была независимой. По его словам, "кое-кто" пытается максимально усложнить ситуацию для новой администрации в США относительно грузинского региона, и ухудшение отношений власти Украины и Грузии является одной из частей этого плана.

Также читайте: США могут ввести дополнительные санкции против Грузии, - Блинкен

Кроме того, Кобахидзе заявил, правительство Грузии остается "в режиме односторонней дружбы с Украиной", потому что Грузии "дорога дружественная страна и украинский народ".

"Какое бы решение не приняла украинская власть, мы остаемся верными этой стране и ее народу. Мы солидарны с этой страной и этими людьми", - добавил Кобахидзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сценария украинского Майдана в Грузии не будет, - премьер-министр Кобахидзе

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против части властей Грузии.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.