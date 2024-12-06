Посол Зварич про відмови в оформленні паспортів юнакам, які виїхали за кордон до 18 років: триває вирішення цього питання спільно з Міноборони

Посол України в Чехії Василь Зварич прокометував проблему відмов в оформленні паспортів юнакам, які виїхали за кордон до 18 років і тепер хочуть отримати документи.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посол зауважив, що наразі триває вирішення цього питання спільно з Міністерством оборони України, однак нині щоби отримати документ, чоловікам потрібно оновити дані в ТЦК. Оскільки Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном не працюють, поки що зробити це можна лише в Україні.

"Я знаю про цю проблему і знаю, що Міністерство оборони України зараз її аналізує ретельно і, очевидно, будуть прийняті відповідні рішення стосовно такої категорії громадян. Станом на зараз немає іншого виходу, як просто дотримуватися чинного законодавства й оновлювати свої дані в ТЦК. У разі виникнення якихось проблем, знову ж таки, завжди існує "гаряча лінія" Міністерства оборони, куди можна зателефонувати і попросити пораду, в який спосіб це краще зробити і де", - заявив Зварич.

Також посол додав, що українське посольство і консульство в Чехії приймають заявки на оформлення паспортів, "перевіряючи наявність оновлених даних у "Резерв+", й готові допомагати громадянам України це зробити відповідно до законодавства".

Читайте також: "Укрпошта" доставлятиме українські паспорти за кордон

Що передувало?

Нагадаємо, раніше видання "Судово-юридична газета" повідомило, що паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників "Оберіг", у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України й закордонного паспорта.

Зокрема йдеться про тих, хто виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення, бувши неповнолітнім, і не встиг фізично стати на облік у ТЦК.

Омбудсмен Лубінець заявив, що 18-річні громадяни України можуть отримати паспорт за кордоном тільки за наявності військово-облікового документа.

Читайте також: 18-річні хлопці за кордоном можуть отримати паспорт тільки за наявності військово-облікового документа, - Лубінець