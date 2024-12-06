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Посол Зварич про відмови в оформленні паспортів юнакам, які виїхали за кордон до 18 років: триває вирішення цього питання спільно з Міноборони

Посол Василь Зварич про оформлення документів за кордоном

Посол України в Чехії Василь Зварич прокометував проблему відмов в оформленні паспортів юнакам, які виїхали за кордон до 18 років і тепер хочуть отримати документи.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посол зауважив, що наразі триває вирішення цього питання спільно з Міністерством оборони України, однак нині щоби отримати документ, чоловікам потрібно оновити дані в ТЦК. Оскільки Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном не працюють, поки що зробити це можна лише в Україні.

"Я знаю про цю проблему і знаю, що Міністерство оборони України зараз її аналізує ретельно і, очевидно, будуть прийняті відповідні рішення стосовно такої категорії громадян. Станом на зараз немає іншого виходу, як просто дотримуватися чинного законодавства й оновлювати свої дані в ТЦК. У разі виникнення якихось проблем, знову ж таки, завжди існує "гаряча лінія" Міністерства оборони, куди можна зателефонувати і попросити пораду, в який спосіб це краще зробити і де", - заявив Зварич.

Також посол додав, що українське посольство і консульство в Чехії приймають заявки на оформлення паспортів, "перевіряючи наявність оновлених даних у "Резерв+", й готові допомагати громадянам України це зробити відповідно до законодавства".

Читайте також: "Укрпошта" доставлятиме українські паспорти за кордон

Що передувало?

Нагадаємо, раніше видання "Судово-юридична газета" повідомило, що паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників "Оберіг", у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України й закордонного паспорта.

Зокрема йдеться про тих, хто виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення, бувши неповнолітнім, і не встиг фізично стати на облік у ТЦК.

Омбудсмен Лубінець заявив, що 18-річні громадяни України можуть отримати паспорт за кордоном тільки за наявності військово-облікового документа.

Читайте також: 18-річні хлопці за кордоном можуть отримати паспорт тільки за наявності військово-облікового документа, - Лубінець

Автор: 

документ (414) паспорт (1153) Чехія (1612) мобілізація (3053) Зварич Василь (38)


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Топ коментарі
+10
Не дістати вам тих хлопчиків, сидіть на дупі рівненько!
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06.12.2024 18:55
+10
Робиться все, щоб в країну мрій зєлєнскава ніхто не мав бажання повертатись. На їх місце потім завезуть кацапів, як після Голодоморів. Через покоління асиміляції залишаться одні малороси, мишебратья і русскачєлюстниє
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06.12.2024 19:00
+9
Дивно: в Україні не треба юнакам ходити в ТЦК для отримання військового облікового документу, бо він (при реєстрації) автоматично згенерується в "Резерв+". А для тих, хто за кордоном такої функції немає? Чи ті, хто через "травневі шашлики" змушений був виїхати з країни - то громадяни другого сорту? Це вже ініціативи МінОбЄ*У чи ще просто дєрьмаківщина?
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06.12.2024 19:02
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Не дістати вам тих хлопчиків, сидіть на дупі рівненько!
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06.12.2024 18:55 Відповісти
Робиться все, щоб в країну мрій зєлєнскава ніхто не мав бажання повертатись. На їх місце потім завезуть кацапів, як після Голодоморів. Через покоління асиміляції залишаться одні малороси, мишебратья і русскачєлюстниє
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06.12.2024 19:00 Відповісти
На їх? На їх це про кого йде розмова? Про 18-21 річних дилд які не хочуть і за паспорт відвідати батьківщину , при тому що їх навіть до звичайної армії не беруть? Ну і нащо вони потрібні таки громадяни Україні? Сидить вже де сидите і чекайте москаля там, може й відтиля втекти поталанить.
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06.12.2024 19:13 Відповісти
Прикольно, коли чувак, який гріє сраку в штатах, агітує всіх 18-річних повернутись в "країну мрій", знаючи, що вони вже не виїдуть назад... Геніальний план, нічого не скажеш
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06.12.2024 19:26 Відповісти
Я нікого не агітую робити нічого. Навпаки, рекомендував чекати москаля там де гріють сраку вони, і тікати звідтиля як тільки запахне смаженим.
Я просто ставлю питання навіщо такі громадяни потрібні Україні? Щоб раз на рік 5 евро прислали на дрони ці більшістю російськомовні " студенти"? Так це й без паспорта робити можна.
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06.12.2024 19:43 Відповісти
ПНХ!
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06.12.2024 21:09 Відповісти
Дивно: в Україні не треба юнакам ходити в ТЦК для отримання військового облікового документу, бо він (при реєстрації) автоматично згенерується в "Резерв+". А для тих, хто за кордоном такої функції немає? Чи ті, хто через "травневі шашлики" змушений був виїхати з країни - то громадяни другого сорту? Це вже ініціативи МінОбЄ*У чи ще просто дєрьмаківщина?
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06.12.2024 19:02 Відповісти
Шикарна реклама:
1. Якщо ти закордоном, тобі ніяких послуг/паспортів.
2. Якщо ти в Україні, тебе поставлять на облік, оштрафують, накладуть арешт на майно і це все, навіть не виходячи з хати!
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06.12.2024 19:28 Відповісти
був у мене в нульові, один парашний знайомий. біженець. з мемнолегендарного омська ))) шо він там намолов в азюльантраґі тих років, коли газовонафтова параша була для європи "больше чєм брат!", та він мабуть і сам балдєл, але азюль таки отримав, подав на громадянство. і тут вийшов прикол. з його балачок, потрібні були доки про відмову від парашного громадянства. а пачпорт з двоголовою куркою, за час обробки азюлю, просрочився )) поїхав він за відмовою від великодержавності в посольство. там його привселюдно, правда словесно, одпандьорили при всих по повній, що знають, як він азюль отримав, скіко та якого шайзє на найвеличніші болота при цьому вилив )) карочі, вони можуть відмовити в великодержавності, тільки з діючим пачпортом. а для отримання його , потрібно буде їхати в зад, легендарного омська, з його не менше легендарним метро ))) і там його отримати))) це був прикол!!! він через завсклад, завснаб,... і решту блату, взнав, що цурюк з параші його вже не випустять (шо й без "зав-", а тупо по діфолту ясно) і він просто там тупо зникне, навіть зі своїм азюлянтським пачпортом ))) з 18 літніми та отримання ними паперів ну Виключно в Україні - ну аналогічна ж муйня. а хто ж їх потім випутить, потім, після? 18 річних в вільну європу? )))))
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06.12.2024 19:26 Відповісти
А треба щоб срака теплою була в автобусі чи що? Для "європейців" які без українського паспорту жити не можуть є Тиса, Дунай, Київське водосховище, Чорне море, гори, ліс , є навіть ЛБС, йди , спіймають підеш ще раз
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06.12.2024 20:27 Відповісти
Ще один брехливий негідник…
»діпломать» …
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06.12.2024 19:42 Відповісти
Зелені продовжують порушувати Конституцію.
Опинетесь ви на гілляці...
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06.12.2024 20:19 Відповісти
отвращение к єтой стране формируется уже с детства...
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06.12.2024 21:01 Відповісти
Наші чинуші вишукані довбні .
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06.12.2024 21:25 Відповісти
Зварич-гарна родина!!! У деяких Зваричів сіяли -посівали долларпми в кабінеті.
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07.12.2024 02:09 Відповісти
 
 