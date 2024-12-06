РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6524 посетителя онлайн
Новости
6 662 16

Посол Зварыч об отказах в оформлении паспортов юношам, выехавшим за границу до 18 лет: продолжается решение этого вопроса совместно с Минобороны

Посол Василь Зварич про оформлення документів за кордоном

Посол Украины в Чехии Василий Зварич прокомментировал проблему отказов в оформлении паспортов юношам, которые выехали за границу до 18 лет и теперь хотят получить документы.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Посол отметил, что сейчас идет решение этого вопроса совместно с Министерством обороны Украины, однако сейчас чтобы получить документ, мужчинам нужно обновить данные в ТЦК. Поскольку Территориальные центры комплектования и социальной поддержки за рубежом не работают, пока сделать это можно только в Украине.

"Я знаю об этой проблеме и знаю, что Министерство обороны Украины сейчас ее анализирует тщательно и, очевидно, будут приняты соответствующие решения в отношении такой категории граждан. По состоянию на сейчас нет другого выхода, как просто придерживаться действующего законодательства и обновлять свои данные в ТЦК. В случае возникновения каких-то проблем, опять же, всегда существует "горячая линия" Министерства обороны, куда можно позвонить и попросить совет, каким образом это лучше сделать и где", - заявил Зварич.

Также посол добавил, что украинское посольство и консульство в Чехии принимают заявки на оформление паспортов, "проверяя наличие обновленных данных в "Резерв+", и готовы помогать гражданам Украины это сделать в соответствии с законодательством".

Читайте также: 18-летние юноши за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа, - Лубинец

Что предшествовало?

Напомним, ранее издание "Судебно-юридическая газета" сообщило, что паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберіг", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

В частности речь идет о тех, кто выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения, будучи несовершеннолетним, и не успел физически стать на учет в ТЦК.

Омбудсмен Лубинец заявил, что 18-летние граждане Украины могут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетного документа.

Читайте также: Принудительно мужчин из-за границы не будут возвращать, - посол в Чехии Зварич

Автор: 

документ (398) паспорт (1179) Чехия (1703) мобилизация (2748) Зварич Василий (35)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Не дістати вам тих хлопчиків, сидіть на дупі рівненько!
показать весь комментарий
06.12.2024 18:55
+10
Робиться все, щоб в країну мрій зєлєнскава ніхто не мав бажання повертатись. На їх місце потім завезуть кацапів, як після Голодоморів. Через покоління асиміляції залишаться одні малороси, мишебратья і русскачєлюстниє
показать весь комментарий
06.12.2024 19:00
+9
Дивно: в Україні не треба юнакам ходити в ТЦК для отримання військового облікового документу, бо він (при реєстрації) автоматично згенерується в "Резерв+". А для тих, хто за кордоном такої функції немає? Чи ті, хто через "травневі шашлики" змушений був виїхати з країни - то громадяни другого сорту? Це вже ініціативи МінОбЄ*У чи ще просто дєрьмаківщина?
показать весь комментарий
06.12.2024 19:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не дістати вам тих хлопчиків, сидіть на дупі рівненько!
показать весь комментарий
06.12.2024 18:55 Ответить
Робиться все, щоб в країну мрій зєлєнскава ніхто не мав бажання повертатись. На їх місце потім завезуть кацапів, як після Голодоморів. Через покоління асиміляції залишаться одні малороси, мишебратья і русскачєлюстниє
показать весь комментарий
06.12.2024 19:00 Ответить
На їх? На їх це про кого йде розмова? Про 18-21 річних дилд які не хочуть і за паспорт відвідати батьківщину , при тому що їх навіть до звичайної армії не беруть? Ну і нащо вони потрібні таки громадяни Україні? Сидить вже де сидите і чекайте москаля там, може й відтиля втекти поталанить.
показать весь комментарий
06.12.2024 19:13 Ответить
Прикольно, коли чувак, який гріє сраку в штатах, агітує всіх 18-річних повернутись в "країну мрій", знаючи, що вони вже не виїдуть назад... Геніальний план, нічого не скажеш
показать весь комментарий
06.12.2024 19:26 Ответить
Я нікого не агітую робити нічого. Навпаки, рекомендував чекати москаля там де гріють сраку вони, і тікати звідтиля як тільки запахне смаженим.
Я просто ставлю питання навіщо такі громадяни потрібні Україні? Щоб раз на рік 5 евро прислали на дрони ці більшістю російськомовні " студенти"? Так це й без паспорта робити можна.
показать весь комментарий
06.12.2024 19:43 Ответить
ПНХ!
показать весь комментарий
06.12.2024 21:09 Ответить
Дивно: в Україні не треба юнакам ходити в ТЦК для отримання військового облікового документу, бо він (при реєстрації) автоматично згенерується в "Резерв+". А для тих, хто за кордоном такої функції немає? Чи ті, хто через "травневі шашлики" змушений був виїхати з країни - то громадяни другого сорту? Це вже ініціативи МінОбЄ*У чи ще просто дєрьмаківщина?
показать весь комментарий
06.12.2024 19:02 Ответить
Шикарна реклама:
1. Якщо ти закордоном, тобі ніяких послуг/паспортів.
2. Якщо ти в Україні, тебе поставлять на облік, оштрафують, накладуть арешт на майно і це все, навіть не виходячи з хати!
показать весь комментарий
06.12.2024 19:28 Ответить
був у мене в нульові, один парашний знайомий. біженець. з мемнолегендарного омська ))) шо він там намолов в азюльантраґі тих років, коли газовонафтова параша була для європи "больше чєм брат!", та він мабуть і сам балдєл, але азюль таки отримав, подав на громадянство. і тут вийшов прикол. з його балачок, потрібні були доки про відмову від парашного громадянства. а пачпорт з двоголовою куркою, за час обробки азюлю, просрочився )) поїхав він за відмовою від великодержавності в посольство. там його привселюдно, правда словесно, одпандьорили при всих по повній, що знають, як він азюль отримав, скіко та якого шайзє на найвеличніші болота при цьому вилив )) карочі, вони можуть відмовити в великодержавності, тільки з діючим пачпортом. а для отримання його , потрібно буде їхати в зад, легендарного омська, з його не менше легендарним метро ))) і там його отримати))) це був прикол!!! він через завсклад, завснаб,... і решту блату, взнав, що цурюк з параші його вже не випустять (шо й без "зав-", а тупо по діфолту ясно) і він просто там тупо зникне, навіть зі своїм азюлянтським пачпортом ))) з 18 літніми та отримання ними паперів ну Виключно в Україні - ну аналогічна ж муйня. а хто ж їх потім випутить, потім, після? 18 річних в вільну європу? )))))
показать весь комментарий
06.12.2024 19:26 Ответить
А треба щоб срака теплою була в автобусі чи що? Для "європейців" які без українського паспорту жити не можуть є Тиса, Дунай, Київське водосховище, Чорне море, гори, ліс , є навіть ЛБС, йди , спіймають підеш ще раз
показать весь комментарий
06.12.2024 20:27 Ответить
Ще один брехливий негідник…
»діпломать» …
показать весь комментарий
06.12.2024 19:42 Ответить
Зелені продовжують порушувати Конституцію.
Опинетесь ви на гілляці...
показать весь комментарий
06.12.2024 20:19 Ответить
отвращение к єтой стране формируется уже с детства...
показать весь комментарий
06.12.2024 21:01 Ответить
Наші чинуші вишукані довбні .
показать весь комментарий
06.12.2024 21:25 Ответить
Зварич-гарна родина!!! У деяких Зваричів сіяли -посівали долларпми в кабінеті.
показать весь комментарий
07.12.2024 02:09 Ответить
 
 