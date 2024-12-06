Посол Зварыч об отказах в оформлении паспортов юношам, выехавшим за границу до 18 лет: продолжается решение этого вопроса совместно с Минобороны

Посол Украины в Чехии Василий Зварич прокомментировал проблему отказов в оформлении паспортов юношам, которые выехали за границу до 18 лет и теперь хотят получить документы.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Посол отметил, что сейчас идет решение этого вопроса совместно с Министерством обороны Украины, однако сейчас чтобы получить документ, мужчинам нужно обновить данные в ТЦК. Поскольку Территориальные центры комплектования и социальной поддержки за рубежом не работают, пока сделать это можно только в Украине.

"Я знаю об этой проблеме и знаю, что Министерство обороны Украины сейчас ее анализирует тщательно и, очевидно, будут приняты соответствующие решения в отношении такой категории граждан. По состоянию на сейчас нет другого выхода, как просто придерживаться действующего законодательства и обновлять свои данные в ТЦК. В случае возникновения каких-то проблем, опять же, всегда существует "горячая линия" Министерства обороны, куда можно позвонить и попросить совет, каким образом это лучше сделать и где", - заявил Зварич.

Также посол добавил, что украинское посольство и консульство в Чехии принимают заявки на оформление паспортов, "проверяя наличие обновленных данных в "Резерв+", и готовы помогать гражданам Украины это сделать в соответствии с законодательством".

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Что предшествовало?

Напомним, ранее издание "Судебно-юридическая газета" сообщило, что паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберіг", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

В частности речь идет о тех, кто выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения, будучи несовершеннолетним, и не успел физически стать на учет в ТЦК.

Омбудсмен Лубинец заявил, что 18-летние граждане Украины могут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетного документа.

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