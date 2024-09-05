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Чехия (1658) мобилизация (2602) Зварич Василий (35)

Принудительно мужчин из-за границы не будут возвращать, - посол в Чехии Зварич

Посол Василь Зварич

Мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, принудительно не будут возвращать в Украину.

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода посол Украины в Чехии Василий Зварич, информирует Цензор.НЕТ.

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину - тех, особенно, которые мобилизационного возраста. Конечно, мотивация - это сознание каждого гражданина Украины. Мы считаем, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют один долг перед государством - это защита Отечества...

Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался за пределами своей страны. Наша задача как государства - это создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения", - сказал Зварич.

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По информации МВД Чехии, в стране постоянно или временно проживают 253 тысячи мужчин из Украины. Среди них тех, кто находится в Чехии по визе временной защиты и является в возрасте от 18 до 65 лет, - более 95 тысяч.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, которые пытаются скрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей. Также глава чешский министр подчеркнул, что возможности его страны ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении украинских граждан на Родину.
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Топ комментарии
+14
Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов'язок перед державою - це захист Вітчизни…
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То з якого фуя тоді ти зараз пишеш із Чехії, а не з окопу під Покровськом?
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05.09.2024 20:14
+13
На какой хочу на такой и общаюсь. Тебе это е.. интересовать не должно. Можешь общаться хоть на латини, мозгов это не прибавит😁
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05.09.2024 21:07
+9
Ну от і добре, а то якось лячно було за тих чоловіків.
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05.09.2024 20:03
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А хто би примусово повертав людей із Чехії?
Ідіот...
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05.09.2024 22:40 Ответить
вже ніхто.
вони вже Україні не потрібні.
Так, будуть робити вигляд, що нібито потрібні, а насправді - перенаселення, панімаіш лі.

Хай живуть в Чехії. Ми не проти. Головне, щоб в Україну не поверталися ті, хто втік незаконним шляхом.
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05.09.2024 23:22 Ответить
дивно чути про якісь претензії так званої "української" влади ВЗАГАЛІ до українських чоловіків (і в Україні, і за кордоном), коли найголовніший так званий "захисник" України, тобто презЕдент зЄлЄнскій сситься навіть дихати в бік головного ворога України - жидка пукіна-шаломова і не організував за 2,5 роки повномасштабної війни ЖОДНОГО замаху на пукіна-шаломова....
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06.09.2024 08:39 Ответить
До 5 березня 2025 року багато дечого може змінитися . Повертання силоміць, здається, депортацією називається?
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06.09.2024 09:08 Ответить
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