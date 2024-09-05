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Чехія (1561) мобілізація (2869) Зварич Василь (38)

Примусово чоловіків з-за кордону не повертатимуть, - посол в Чехії Зварич

Посол Василь Зварич

Чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть в Україну.

Про це заявив у коментарі Радіо Свобода посол України в Чехії Василь Зварич, інформує Цензор.НЕТ.

"Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України. Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни…

Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни. Наше завдання як держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення", – сказав Зварич.

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За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тисячі чоловіків з України. Серед них тих, хто перебуває у Чехії за візою тимчасового захисту і є віком від 18 до 65 років – понад 95 тисяч.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном. Також очільник чеський міністр наголосив, що можливості його країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

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Топ коментарі
+14
Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов'язок перед державою - це захист Вітчизни…
===========

То з якого фуя тоді ти зараз пишеш із Чехії, а не з окопу під Покровськом?
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05.09.2024 20:14
+13
На какой хочу на такой и общаюсь. Тебе это е.. интересовать не должно. Можешь общаться хоть на латини, мозгов это не прибавит😁
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05.09.2024 21:07
+9
Ну от і добре, а то якось лячно було за тих чоловіків.
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05.09.2024 20:03
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А хто би примусово повертав людей із Чехії?
Ідіот...
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05.09.2024 22:40 Відповісти
вже ніхто.
вони вже Україні не потрібні.
Так, будуть робити вигляд, що нібито потрібні, а насправді - перенаселення, панімаіш лі.

Хай живуть в Чехії. Ми не проти. Головне, щоб в Україну не поверталися ті, хто втік незаконним шляхом.
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05.09.2024 23:22 Відповісти
дивно чути про якісь претензії так званої "української" влади ВЗАГАЛІ до українських чоловіків (і в Україні, і за кордоном), коли найголовніший так званий "захисник" України, тобто презЕдент зЄлЄнскій сситься навіть дихати в бік головного ворога України - жидка пукіна-шаломова і не організував за 2,5 роки повномасштабної війни ЖОДНОГО замаху на пукіна-шаломова....
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06.09.2024 08:39 Відповісти
До 5 березня 2025 року багато дечого може змінитися . Повертання силоміць, здається, депортацією називається?
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06.09.2024 09:08 Відповісти
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