УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6450 відвідувачів онлайн
Новини
3 858 12

Чехія розглядає ідею створення Українського легіону за прикладом Польщі, - глава Міноборони Чернохова

Чехія розглядає ідею створення Українського легіону за прикладом Польщі, - глава Міноборони Чорнохова

Оборонне відомство Чехії вивчає досвід Польщі щодо створення легіону добровольців з українців.

Про це пишуть Novinky.cz з посиланням на заяву міністерки оборони Яни Чорнохової Чехії в ефірі Interview ČT 24, інформує Цензор.НЕТ.

Урядовиця зазначила, що українська громада, яка проживає на території Чехії, є доволі чисельною.

"Ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, тож чому б не охопити цим процесом, можливо вже чеських громадян, які зараховують себе до української національності, і сформувати якийсь підрозділ", - сказала Чернохова.

Вона також додала, що як і в Польщі, зарахування солдатів до такого підрозділу в Чехії має бути добровільним.

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.

Читайте також: До Українського легіону у Польщі добровольців набиратимуть через консульські установи

Автор: 

Польща (8472) Чехія (1606) добровольці (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Чехія розглядає ідею створення Українського легіону за прикладом Польщі

Чом би й Україні не розглянути створення Американських, Німецьких, Чеських та інших легіонів?
За прикладом тієї ж Польщі.
показати весь коментар
29.07.2024 23:30
+2
Украинцам нигде не скрыться от своей миссии по уничтожению московии.
показати весь коментар
30.07.2024 02:56
+1
Чекаємо на США. Думаю багато хто пішов би в обмін на грінки для себе або сім'ї в майбутньому.
показати весь коментар
29.07.2024 23:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекаємо на США. Думаю багато хто пішов би в обмін на грінки для себе або сім'ї в майбутньому.
показати весь коментар
29.07.2024 23:19 Відповісти
В першу і другу Світові війни вони давали одразу громадянство родинам тих польських мігрантів хто з Європи приїхав і вступав в ряди 'легіону Галлєра' (в першу) чи в польські підрозділи в лавах союзників (друга світова), і серед них тоді було багато українців. Досвід вже є.
показати весь коментар
30.07.2024 04:01 Відповісти
Какая связь контракт с ЗСУ и "грин карты"?!
С таким успехом бояцам ЗСУ из Украины почему её не дают ?!

И есть ли ещё такие кто продолжает верить чему то что связано с Украиной и ее "обещаниями" ?
показати весь коментар
30.07.2024 12:08 Відповісти
Чехія розглядає ідею створення Українського легіону за прикладом Польщі

Чом би й Україні не розглянути створення Американських, Німецьких, Чеських та інших легіонів?
За прикладом тієї ж Польщі.
показати весь коментар
29.07.2024 23:30 Відповісти
Слушна і своєчасна, пропозиція Чехії!!
Дякуємо за підтримку!
показати весь коментар
29.07.2024 23:32 Відповісти
А додіки вірили, що їх пустили за дякую =)

Відпрацьовувати будуть гарматним м'ясом, коли рузкіє далі підуть.
показати весь коментар
30.07.2024 00:18 Відповісти
)) наивный ты наш... Ты веришь что что то реально будет сформировано?!
Это не более чем "белый шум" для любителей лапши...
показати весь коментар
30.07.2024 12:10 Відповісти
Завжди так було і буде. І ми не виключення. Більш того, нас вже в війнах так використовували.
показати весь коментар
30.07.2024 14:58 Відповісти
Украинцам нигде не скрыться от своей миссии по уничтожению московии.
показати весь коментар
30.07.2024 02:56 Відповісти
Чєхі нє дуракі.Їм робочі ручки ухмилянтів важнєє...
показати весь коментар
30.07.2024 06:38 Відповісти
Риго-ОПа в шоці! Стільки праці вкладено, щоб вбити мотивацію, та завалити мобілізацію! А тут на тобі Прийшла допомога, аткуда нє ждалі...
показати весь коментар
30.07.2024 10:42 Відповісти
 
 