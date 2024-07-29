Чехія розглядає ідею створення Українського легіону за прикладом Польщі, - глава Міноборони Чернохова
Оборонне відомство Чехії вивчає досвід Польщі щодо створення легіону добровольців з українців.
Про це пишуть Novinky.cz з посиланням на заяву міністерки оборони Яни Чорнохової Чехії в ефірі Interview ČT 24, інформує Цензор.НЕТ.
Урядовиця зазначила, що українська громада, яка проживає на території Чехії, є доволі чисельною.
"Ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, тож чому б не охопити цим процесом, можливо вже чеських громадян, які зараховують себе до української національності, і сформувати якийсь підрозділ", - сказала Чернохова.
Вона також додала, що як і в Польщі, зарахування солдатів до такого підрозділу в Чехії має бути добровільним.
Український легіон у Польщі
Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.
Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.
Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.
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С таким успехом бояцам ЗСУ из Украины почему её не дают ?!
И есть ли ещё такие кто продолжает верить чему то что связано с Украиной и ее "обещаниями" ?
Чом би й Україні не розглянути створення Американських, Німецьких, Чеських та інших легіонів?
За прикладом тієї ж Польщі.
Дякуємо за підтримку!
Відпрацьовувати будуть гарматним м'ясом, коли рузкіє далі підуть.
Это не более чем "белый шум" для любителей лапши...