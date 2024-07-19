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До Українського легіону у Польщі добровольців набиратимуть через консульські установи

польща

До Українського легіону - військового підрозділу, який мають підготувати й оснастити в Польщі відповідно до безпекової угоди з Україною - набиратимуть в українських консульських установах. Після навчання і служби у ЗСУ члени легіону, за бажанням, зможуть повернутися до Польщі.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив урядовець, Польща жодним чином не буде причетною до процесу набору особового складу до цього підрозділу ЗСУ, адже вона за законами не може цього робити. "А тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ (у Польщі - ред.)", - підкреслив Залевський.

Він додав, що медійний супровід цього питання буде спільним, "щоб уникнути перекручувань і щоб усе було зрозуміло".

"Українські добровольці, яких буде набрано до української армії на підставі українських законів у консульських установах України, пройдуть базовий вишкіл на одному з полігонів Польщі, їх навчатиме польська армія", - зазначив заступник міністра оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров розповів про особливості Українського легіону, який створять у Польщі

Залевський повідомив: зобов’язання щодо оснащення українських військових у цьому легіоні буде розподілено між українською і польською сторонами. Він зауважив, що Польща є одним з найбільших тренувальних центрів для української армії за кордоном, у Польщі пройшли підготовку понад 20 тисяч українських військових.

Урядовець підкреслив, що після проведення вишколу в Польщі українські військові виїжджатимуть в Україну для участі в бойових діях і матимуть право на повернення до РП.

"Це дуже важливо, щоб після завершення військової служби вони могли повернутися туди, звідки поїхали і де вони залишили свої сім’ї", - констатував Залевський.

Читайте також: У Польщі для участі в Українському легіоні зареєструвалися кілька тисяч людей, - глава МЗС Сікорський

Нагадуємо, безпекова угода між Україною і Польщею передбачає створення так званого Українського легіону. Президент Володимир Зеленський заявив, що на території Польщі буде створено, підготовлено й оснащено підрозділ, до якого увійдуть громадяни України, які перебувають за кордоном.

Автор: 

Польща (8670) військові навчання (2785) добровольці (941)


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Топ коментарі
+7
Не для того вони втікли на початку війни в Польщу ,щоб втупати до легіону.
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19.07.2024 19:29 Відповісти
+6
Заздрість то погана штука...🤣
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19.07.2024 19:30 Відповісти
+6
Так треба ще стврити корупційний легіон. Набирати лише крадунів, диви й потягнуться від корита, То ж вони не зі зла крадуть, а тому що їх на фронт не пускають, а руки чешуться.
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19.07.2024 19:38 Відповісти
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Заздрість то погана штука...🤣
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19.07.2024 19:30 Відповісти
О як пана попердоліло )
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19.07.2024 19:37 Відповісти
Юга ..іди лікуйся..то шо ти тут сидиш в кущах тебе героєм не робить
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19.07.2024 19:38 Відповісти
Юра патріот. У Юри бронь.
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19.07.2024 19:45 Відповісти
Тут 95 % таких героїв ....Ліки тут одні-в окопи під дрони та арту ...вистачить пару годин такої терапії і Юра пациХвіст
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19.07.2024 19:51 Відповісти
Не для того вони втікли на початку війни в Польщу ,щоб втупати до легіону.
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19.07.2024 19:29 Відповісти
Щось недалеко вони втікали! Та і то вважали, що на 3, максимум 6місяців! А вийшло так!
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19.07.2024 19:39 Відповісти
Чому недалеко ,і Польщі достатньо ,а вийшло як вийшло ,от коли взимку не буде ,ні тепла ні світла ,от тоді ще більше виїде. До речі ,я теж маю польське походження з боку матері .так що маю право на "Карту поляка" ,але на жаль, ніхто вже звідси не випустить .
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19.07.2024 19:49 Відповісти
Ти не встиг втекти ?
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19.07.2024 19:41 Відповісти
Так я живу в Києві .
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19.07.2024 19:42 Відповісти
Ну якщо так то можеш плювати в людей
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19.07.2024 19:48 Відповісти
А до чого тут це.
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19.07.2024 19:50 Відповісти
Ну припустимо не втекли а виїхали з політичних міркувань..релігійних....
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19.07.2024 19:54 Відповісти
після виборів 2019 року я казав різнім знайоми - ЩО ВИ ОБРАЛИ? НАЩО ДАЛИ МОНОБІЛЬШІСТЬ В РАДІ?
мені відповідали - щось не подобається - 3,14уй на всі чотири сторони!
а тепер виють, що треба вертатись - захищати батьківщиночку
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19.07.2024 20:00 Відповісти
А в Україні ,що католиків переслідують ? І які це політичні міркування ?
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19.07.2024 20:01 Відповісти
Я сказав ПРИПУСТИМО ...кожен їхав зі своїх міркувань.
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19.07.2024 20:06 Відповісти
Що б в мене були гроші ,я б теж виїхав.
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19.07.2024 20:17 Відповісти
Ну не хочуть вони за цю владу помирати
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19.07.2024 20:08 Відповісти
Так я теж не зустрічав тих ,хто хоче бути гарматним м"ясом.
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19.07.2024 20:16 Відповісти
Вибач..ти так написав шо повтікали .. підтримую
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19.07.2024 21:39 Відповісти
Так треба ще стврити корупційний легіон. Набирати лише крадунів, диви й потягнуться від корита, То ж вони не зі зла крадуть, а тому що їх на фронт не пускають, а руки чешуться.
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19.07.2024 19:38 Відповісти
Хороша спроба )
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19.07.2024 19:44 Відповісти
Охранять немецко-польскую границу?
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19.07.2024 19:51 Відповісти
Чекаємо на юних хєнєСралів, таких, як хорошковський!!
Не даремно ж, Ющенко, достойним особам присвоював, ці ПОТУЖНІ звання… Він і кадровиків віддячив за організацію подання на нього… ПаХАРІ … Тому і не в НАТО…
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19.07.2024 20:04 Відповісти
І що вони повернуться в Україну?
Сумнівно
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19.07.2024 20:14 Відповісти
Сестра сейчас по работе в Монако там офис компании,так там полно машин с украинскими номерами и толпы бойцов из батальона "Монако" и все там героически переносят тяготы.Им даже отделение Новой почты открыли.
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19.07.2024 20:14 Відповісти
А ВВК им кто проведет? Если Польша - то всё норм.
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19.07.2024 20:25 Відповісти
А коли в нас озброюють невідомих не просто росіян, а ще й громадян рф, то ніяких питань не виникає...
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19.07.2024 20:43 Відповісти
Договор международный Украиной и Польшей заключался в том , что Украина будет 3,14деть, а Польша головой кивать!))))
И на это всё...
Так что нет и не будет никаких "легионов"...
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19.07.2024 21:17 Відповісти
 
 