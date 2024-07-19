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Новости Помощь Украине
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В Украинский легион в Польше добровольцев будут набирать через консульские учреждения

польща

В Украинский легион - военное подразделение, которое должны подготовить и оснастить в Польше в соответствии с соглашением по безопасности с Украиной - будут набирать в украинских консульских учреждениях. После обучения и службы в ВСУ члены легиона, по желанию, смогут вернуться в Польшу.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как подчеркнул чиновник, Польша никоим образом не будет причастна к процессу набора личного состава в это подразделение ВСУ, так как она по законам не может этого делать. "Поэтому набор будет происходить с помощью украинских консульских учреждений (в Польше - ред.)", - подчеркнул Залевский.

Он добавил, что медийное сопровождение этого вопроса будет общим, "чтобы избежать искажений и чтобы все было понятно".

"Украинские добровольцы, которые будут набраны в украинскую армию на основании украинских законов в консульских учреждениях Украины, пройдут базовую подготовку на одном из полигонов Польши, их будет обучать польская армия", - отметил заместитель министра обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров рассказал об особенностях Украинского легиона, который создадут в Польше

Залевский сообщил: обязательства по оснащению украинских военных в этом легионе будут распределены между украинской и польской сторонами. Он отметил, что Польша является одним из крупнейших тренировочных центров для украинской армии за рубежом, в Польше прошли подготовку более 20 тысяч украинских военных.

Чиновник подчеркнул, что после проведения подготовки в Польше украинские военные будут выезжать в Украину для участия в боевых действиях и будут иметь право на возвращение в РП.

"Это очень важно, чтобы после завершения военной службы они могли вернуться туда, откуда уехали и где они оставили свои семьи", - констатировал Залевский.

Читайте также: В Польше для участия в Украинском легионе зарегистрировались несколько тысяч человек, - глава МИД Сикорский

Напоминаем, соглашение по безопасности между Украиной и Польшей предусматривает создание так называемого Украинского легиона. Президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Польши будет создано, подготовлено и оснащено подразделение, в которое войдут граждане Украины, находящиеся за рубежом.

Автор: 

Польша (8543) военные учения (3466) добровольцы (1189)


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Топ комментарии
+7
Не для того вони втікли на початку війни в Польщу ,щоб втупати до легіону.
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19.07.2024 19:29 Ответить
+6
Заздрість то погана штука...🤣
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19.07.2024 19:30 Ответить
+6
Так треба ще стврити корупційний легіон. Набирати лише крадунів, диви й потягнуться від корита, То ж вони не зі зла крадуть, а тому що їх на фронт не пускають, а руки чешуться.
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19.07.2024 19:38 Ответить
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Заздрість то погана штука...🤣
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19.07.2024 19:30 Ответить
О як пана попердоліло )
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19.07.2024 19:37 Ответить
Юга ..іди лікуйся..то шо ти тут сидиш в кущах тебе героєм не робить
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19.07.2024 19:38 Ответить
Юра патріот. У Юри бронь.
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19.07.2024 19:45 Ответить
Тут 95 % таких героїв ....Ліки тут одні-в окопи під дрони та арту ...вистачить пару годин такої терапії і Юра пациХвіст
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19.07.2024 19:51 Ответить
Не для того вони втікли на початку війни в Польщу ,щоб втупати до легіону.
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19.07.2024 19:29 Ответить
Щось недалеко вони втікали! Та і то вважали, що на 3, максимум 6місяців! А вийшло так!
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19.07.2024 19:39 Ответить
Чому недалеко ,і Польщі достатньо ,а вийшло як вийшло ,от коли взимку не буде ,ні тепла ні світла ,от тоді ще більше виїде. До речі ,я теж маю польське походження з боку матері .так що маю право на "Карту поляка" ,але на жаль, ніхто вже звідси не випустить .
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19.07.2024 19:49 Ответить
Ти не встиг втекти ?
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19.07.2024 19:41 Ответить
Так я живу в Києві .
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19.07.2024 19:42 Ответить
Ну якщо так то можеш плювати в людей
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19.07.2024 19:48 Ответить
А до чого тут це.
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19.07.2024 19:50 Ответить
Ну припустимо не втекли а виїхали з політичних міркувань..релігійних....
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19.07.2024 19:54 Ответить
після виборів 2019 року я казав різнім знайоми - ЩО ВИ ОБРАЛИ? НАЩО ДАЛИ МОНОБІЛЬШІСТЬ В РАДІ?
мені відповідали - щось не подобається - 3,14уй на всі чотири сторони!
а тепер виють, що треба вертатись - захищати батьківщиночку
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19.07.2024 20:00 Ответить
А в Україні ,що католиків переслідують ? І які це політичні міркування ?
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19.07.2024 20:01 Ответить
Я сказав ПРИПУСТИМО ...кожен їхав зі своїх міркувань.
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19.07.2024 20:06 Ответить
Що б в мене були гроші ,я б теж виїхав.
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19.07.2024 20:17 Ответить
Ну не хочуть вони за цю владу помирати
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19.07.2024 20:08 Ответить
Так я теж не зустрічав тих ,хто хоче бути гарматним м"ясом.
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19.07.2024 20:16 Ответить
Вибач..ти так написав шо повтікали .. підтримую
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19.07.2024 21:39 Ответить
Так треба ще стврити корупційний легіон. Набирати лише крадунів, диви й потягнуться від корита, То ж вони не зі зла крадуть, а тому що їх на фронт не пускають, а руки чешуться.
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19.07.2024 19:38 Ответить
Хороша спроба )
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19.07.2024 19:44 Ответить
Охранять немецко-польскую границу?
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19.07.2024 19:51 Ответить
Чекаємо на юних хєнєСралів, таких, як хорошковський!!
Не даремно ж, Ющенко, достойним особам присвоював, ці ПОТУЖНІ звання… Він і кадровиків віддячив за організацію подання на нього… ПаХАРІ … Тому і не в НАТО…
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19.07.2024 20:04 Ответить
І що вони повернуться в Україну?
Сумнівно
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19.07.2024 20:14 Ответить
Сестра сейчас по работе в Монако там офис компании,так там полно машин с украинскими номерами и толпы бойцов из батальона "Монако" и все там героически переносят тяготы.Им даже отделение Новой почты открыли.
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19.07.2024 20:14 Ответить
А ВВК им кто проведет? Если Польша - то всё норм.
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19.07.2024 20:25 Ответить
А коли в нас озброюють невідомих не просто росіян, а ще й громадян рф, то ніяких питань не виникає...
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19.07.2024 20:43 Ответить
Договор международный Украиной и Польшей заключался в том , что Украина будет 3,14деть, а Польша головой кивать!))))
И на это всё...
Так что нет и не будет никаких "легионов"...
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19.07.2024 21:17 Ответить
 
 