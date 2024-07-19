В Украинский легион в Польше добровольцев будут набирать через консульские учреждения

В Украинский легион - военное подразделение, которое должны подготовить и оснастить в Польше в соответствии с соглашением по безопасности с Украиной - будут набирать в украинских консульских учреждениях. После обучения и службы в ВСУ члены легиона, по желанию, смогут вернуться в Польшу.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как подчеркнул чиновник, Польша никоим образом не будет причастна к процессу набора личного состава в это подразделение ВСУ, так как она по законам не может этого делать. "Поэтому набор будет происходить с помощью украинских консульских учреждений (в Польше - ред.)", - подчеркнул Залевский.

Он добавил, что медийное сопровождение этого вопроса будет общим, "чтобы избежать искажений и чтобы все было понятно".

"Украинские добровольцы, которые будут набраны в украинскую армию на основании украинских законов в консульских учреждениях Украины, пройдут базовую подготовку на одном из полигонов Польши, их будет обучать польская армия", - отметил заместитель министра обороны.

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Залевский сообщил: обязательства по оснащению украинских военных в этом легионе будут распределены между украинской и польской сторонами. Он отметил, что Польша является одним из крупнейших тренировочных центров для украинской армии за рубежом, в Польше прошли подготовку более 20 тысяч украинских военных.

Чиновник подчеркнул, что после проведения подготовки в Польше украинские военные будут выезжать в Украину для участия в боевых действиях и будут иметь право на возвращение в РП.

"Это очень важно, чтобы после завершения военной службы они могли вернуться туда, откуда уехали и где они оставили свои семьи", - констатировал Залевский.

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Напоминаем, соглашение по безопасности между Украиной и Польшей предусматривает создание так называемого Украинского легиона. Президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Польши будет создано, подготовлено и оснащено подразделение, в которое войдут граждане Украины, находящиеся за рубежом.