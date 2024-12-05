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18-летние юноши за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа, - Лубинец

Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію з паспортами для 18-річних українців за кордоном

18-летние граждане Украины могут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетного документа.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, такой порядок касается как тех, кто находится в пределах страны, так и тех, кто за рубежом.

Есть порядок, на основании которого для того, чтобы получить паспорт гражданина Украины, нужно иметь определенный перечень документов, в том числе в этом перечне документов есть документ о воинском учете. Я это сам лично проходил, это проходят многие мужчины, которые физически в Украине и за рубежом", - пояснил Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что все граждане Украины, не зависимо от того, где они находятся, должны соблюдать законодательство Украины, "других подходов не может существовать", поскольку это будет дискриминацией.

"Все равны в своих правах и своих обязанностях. Относительно обращений ко мне такие, действительно, были среди тех граждан Украины, чьи права, по их мнению, были нарушены при получении документов о гражданстве за рубежом", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее издание "Судебно-юридическая газета" сообщило, что паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберіг", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

В частности речь идет о тех, кто выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения, будучи несовершеннолетним, и не успел физически стать на учет в ТЦК.

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Автор: 

документ (398) паспорт (1179) мобилизация (2748) Лубинец Дмитрий (456)


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Топ комментарии
+35
За цих хлопців за кордоном можете забути назавжди, перед ними весь світ і майбутнє.
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05.12.2024 21:03
+24
18-річні хлопці за кордоном можуть отримати паспорт тільки за наявності військово-облікового документа, - Лубінець Джерело: https://censor.net/ua/n3523672
*************
Інформація від Лубінця некоректна. Насправді він мав сказати наступне, - 18-річні хлопці за кордоном можуть отримати паспорт будь-якої країни, за винятком паспорта України.

Ось це і є реально справжніми наслідками діяльності зеленявих у питанні "української єдності".
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05.12.2024 21:15
+22
М - Мотивація повертатися.
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05.12.2024 20:52
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Пресінг по всьому полю
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05.12.2024 20:51 Ответить
"Усі рівні у своїх правах і своїх обов'язках"
Але є рівніші у правах і взагалі без обовязків. І належатьвони до...? Хто вгадає, той молодець!
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05.12.2024 22:58 Ответить
М - Мотивація повертатися.
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05.12.2024 20:52 Ответить
МінЄд об'єднує
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05.12.2024 20:53 Ответить
і тільки тоді вони з можуть купити книжки
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05.12.2024 20:55 Ответить
Бестселери!)

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05.12.2024 21:00 Ответить
Потужний лідор на книжкових полицях Нідерландів. Мені товариш прислав це фото пару років тому.

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05.12.2024 21:22 Ответить
я тобі по секрету скажу, для чого він книжки писав. І для чого пишуть книжки усі депутати. Щоб відмити награбоване і хабарі. Написав книжку з якоюсь хрінью, замовив друк. а потім пересилаєш собі гроші із за кордону, наприклад із Зімбабве, як роялті. У нас не пішла, а вот за кордоном, у пігмєєв користується попитом книжка. По вечерах читають усім плем'ям.
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05.12.2024 21:50 Ответить


Генпрокуратура уже второй год подряд расследует дело о гонорарах экс-президента Украины Виктора Януковича.

Вопрос о данном источнике доходов президента СМИ поднимали еще в 2013 году. Журналистов заинтересовали крупные суммы в декларациях главы государства, которые он получил от донецкой типографии «Новый мир». За период с 2011 по 2012 годы фирма выплатила Януковичу авторское вознаграждение на сумму почти 32 млн. гривен.

Тогда в Администрации президента поясняли, что деньги получены от передачи прав на произведения автора, созданные в период с 2005 по 2010 годы, а также еще ненаписанные книги. Речь шла о «произведениях»: «Год в оппозиции», «…И год при власти», «Преодолеть путь» и «Как Украине дальше жить». Все вышеперечисленные книги выходили в издательствах: «Фолио», «Валрус-Дизайн» и «Издательский Дом Дмитрия Бураго». При этом с 2011 по 2014 годы в Украине так и не напечатали ни одной книги Януковича.

https://368.media/2016/09/20/genprokuratura-vtoroj-god-rassleduet-delo-o-gonorarah-yanukovicha/
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05.12.2024 21:57 Ответить
місячні зеленського
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05.12.2024 21:44 Ответить
мінус мотивації повертатись в неньку
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05.12.2024 20:55 Ответить
Як раз малий отримав паспорт на 10 років, сподіваюся до кінця дії паспорта він вже не буде потрібен.
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05.12.2024 20:56 Ответить
Дивно. Я в 23 році замінював паспорт на ID картку, і ніхто не вимагав військово облікових документів. Що ж це за закон це вимагає?)
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05.12.2024 20:59 Ответить
А це закон бажання лівої п'ятки царя-ухилянта. Це тепер єдиний закон походу який в Україні працює.
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05.12.2024 21:04 Ответить
Вони зараз видумають нові!
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05.12.2024 21:04 Ответить
За цих хлопців за кордоном можете забути назавжди, перед ними весь світ і майбутнє.
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05.12.2024 21:03 Ответить
Я так и знал. Все в IT шники пойдут. А куда еще идти украинским хлопцам за кордоном
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05.12.2024 22:51 Ответить
сильно їм хтось буде бігти свої аусвайси видавати. Імігранти мало кому потрібні
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06.12.2024 01:41 Ответить
А що, "Резерв+" не канає? А як же заява, що обліклвий документ для підлітків/юнаків буде генеруватись автоматично в цьому додатку? Чи він не є офіційним документом? Або він офіційний тільки на території України? Знову поділ Громадян держави на 2 сорти?
Чи "Резерв+", як і "Дія" - що дишло: куди Банковій захтілося поіернути - туди й вийшло. Тут повернули - досягнення, а тут розвернули і ХОП - досягнення не для всіх.
До речі, а власником "Резерв+" є МО чи командування сухопутних військ, яким підпорядковується ТЦК? Чи знову, як і з "Дією" - хтось?
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05.12.2024 21:05 Ответить
Стісняюсь спитать: а скільки зараз коштує купити запис в Реєстрі призовників "Оберіг"?
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05.12.2024 21:05 Ответить
Все правильно. Все логічно.
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05.12.2024 21:12 Ответить
якщо мета - знищити державу Україна.
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05.12.2024 21:38 Ответить
За кордоном ще залишились бажаючі отримати паспорт такої "країни"?
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05.12.2024 21:15 Ответить
18-річні хлопці за кордоном можуть отримати паспорт тільки за наявності військово-облікового документа, - Лубінець Джерело: https://censor.net/ua/n3523672
*************
Інформація від Лубінця некоректна. Насправді він мав сказати наступне, - 18-річні хлопці за кордоном можуть отримати паспорт будь-якої країни, за винятком паспорта України.

Ось це і є реально справжніми наслідками діяльності зеленявих у питанні "української єдності".
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05.12.2024 21:15 Ответить
О, ще один стимул відмовитися від громадянства. Подякуйте смарагдовому самородку і тим хто його до влади привів.
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05.12.2024 21:18 Ответить
дуже ЗЕ кмітливо
Тепер будуть отримувати паспорти та громодянство
інших країн
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05.12.2024 21:19 Ответить
"Усі рівні у своїх правах і своїх обов'язках".. а жінки? а жінки рівніші!
"оскільки це буде дискримінацією" тобто жінки теж не зможуть отримати паспорт, якщо не будуть стояти в бандитському ТЦК на обліку?
- ні! їх це не стосується! вони священні корови суспільства, на рівні поліції, тцк і держслужбовців! Привілеї для жінок ніяк не значать щискримінацію мужчин!
дискримінація мужчин, порушення їх прав на свободу, життя та здоровья - це не дискримінація зовсім! Просто Жінки у нас на особливому рахунку (в.в. путін)!!!
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05.12.2024 21:23 Ответить
Поздоровте себе, дебіли!
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05.12.2024 21:23 Ответить
Зараз потужно запрацює нове міністерство єдності і ще черги будуть, щоб отримати паспорт!
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05.12.2024 21:25 Ответить
правильно дискримінувати мужчин? "правильний сексизм"? правильно порушувати права чоловічої статі? мізандоія - це "правильно"???
дзеркало там перед тобою не трісло, не розсипалось?
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05.12.2024 21:27 Ответить
Зеленський і Лисого не хоче мобілізувати, і Баканова і всіх своїх друзєй.

а НАТА хоче, шоб Лисий кричав не "Впірьод", а "За мною"
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05.12.2024 21:41 Ответить
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05.12.2024 23:04 Ответить
ПНХ!
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05.12.2024 21:38 Ответить
Здрисни, глист подоляцький!
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05.12.2024 21:47 Ответить
Ти диви, лайно яке! Та отримають вони всі необхідні документи у тих країн, які їх прийняли! І срати їм на державу, яка замість матері мачухою виявилася! Навіть без українських паспортів! Потенційних своїх патріотів ви відлякуєте. Ну ***** морозить, реально.
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05.12.2024 21:33 Ответить
не отримають. Або отримають, але не всі
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06.12.2024 01:27 Ответить
завтра вони відмінять,Andy RR, ті "паспортна 10 років", чи скажуть "ні".. і роби що хочеш.. невже не бачиш, що закони антиконституційні, що кабмін пише постановами не постанови, а закони.. не бачиш що не працює нічого, що для людей... (презумпція невиноватості не працює, закон має чомусь зворотню силу, приймаються закони, що в супереч Конституції звужують поава людини та громадянина, і суди нічого не роблять з цього приводу, .. а адвокатам юристам це тільки на руку... ) - а працює тільки те, що проти людей? невже не видно що оп і кабмін узурпували владу, невже не видно, що вони всі в круговій бандитській поруці?
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05.12.2024 21:34 Ответить
Видно, тому малий після закінчення місцевого університету навіть не думає про повернення в Україну. Донька теж
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05.12.2024 22:25 Ответить
і правильно робить! мені би ще своїх переконати - а то вони дуже , скажем так - безпечні - не розуміють, що це до чого йде і чим все це погрожує племіннику! думають - їх релігія їх спасе! але забули як Гітлер пресував!..
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05.12.2024 22:32 Ответить
Я своїх з 19 року після переконував. Тільки після початку війни виїхали в гості на літо і вирішили тимчасово не повертатися в прифронтове місто. Так і залишилися.
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06.12.2024 03:30 Ответить
ну сша, якщо про них мова, не кращий варіант лишатися.
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06.12.2024 01:42 Ответить
Я раніше теж так думав
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06.12.2024 03:32 Ответить
Ну так все ж таки: який закон передбачає всі ці "варіанти" з забороною на виїзд, отримання паспорта та інши нововведенння простроченой укр. влади.. ??
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05.12.2024 21:35 Ответить
1 - ніякий.!! вони хіба діють по закону? (по якому (протиправному) закону зачинені кордони для неелітних мужчин? а для всіх жінок - відчинені? - навіть такого немає)

2 - треба їм буде нагально - то завтра напишуть "правильний закон"! - причому постановою Кабміну!

3 - всі закони що йдуть в супереч Конституції - згідно статті 22 і 58 самої Конституції, та статті 27 Цивільного кодексу - є нікчемними!
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05.12.2024 22:15 Ответить
З приводу " правильних" законів - (постанов каб.міну) , чи (продовження?) воєнного стану, і ще різних "казусів", можно дуже довго размовляти насправді. ... Нажаль багато людей не хочуть , або не здатні зрозуміти яке(!!!) фуфло їм ********* у вуха.
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05.12.2024 22:31 Ответить
розумієш - ще багато є "розумників навпаки" - які щось розуміють - що це все фількіна грамота - думають що їх слова "я людина статус блаблабла...., а не фізособа" - щось значать в безправному та недолугому світі! вони навіть не розуміть ЩО таке оця "фізособа"... (ст 24 Цивільного Кодексу)..

це я про "продовження воєнного стану" натякаю - тоюто яка різниця продовжили чи новий ввели... якщо ПО ФАКТУ все одно буде те, зщо є зараз!
а як так хочеться "стану війни" - то прикинь, що ці покидьбки - котрим ми відпору не даємо по суті - будуть робити вже під приводом "стан війни ооголешно! вийшов з машини, руки вгору, до стінки бігом став! зняв штани бігом! я шо сказав"!
- що? ти озренів? яка причина зупинки?
- на тобі -тра-тра-тра" - от тобі причина зупинки!!! - і викинуть вже мертве тіло з авто, і закинуть в посадку!

дурники завжди не розуміють, чого хочуть!
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05.12.2024 22:36 Ответить
Ну це так. Я теж не розумію, що може початися, коли б військові прийшли тут до влади.(????) , якщо навіть і без цього така #уйня трапляється. Тому цим військовим тут ніхто справжні повноваження не дасть - вони одразу почнуть казачити заможну частину суспільства, різних чиновников, бізнесменів і тому подібну п#здоту. А так вони ( силовики умовно кажучи) діють "на лоха",( а коли війна закінчиться їх так ,або інакше помножуть ноль, щоб свідків не було, вони просто лохі, ці тцкашники, і не розуміють... цього, )
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05.12.2024 22:59 Ответить
Він непридатний - розумова відсталість
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05.12.2024 21:40 Ответить
Значить, в ТЦК працює.

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05.12.2024 21:52 Ответить
теж саме хотів сказати )))
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05.12.2024 21:54 Ответить
тепер вони зможуть самостійно, незалежно від батьків, оформити на себе особисто статус "біженець", який дозволить їм не повертатись в Україну до зміни диктаторського режиму дєрьмозелі. а так як зміна в майбутньому їх корумпованої диктатури малоймовірна, то у них з'являються перспективи отримати позитивне рішення по цьому питанню. і фсё! пращай любімий зеля! ))
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05.12.2024 21:42 Ответить
який дурак їм дасть біженця??? війна закінчиться - і просимо додому, гості дорогіє
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06.12.2024 01:43 Ответить
отримають іноземний. біда яка.
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05.12.2024 21:43 Ответить
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05.12.2024 21:58 Ответить
То отримають іноземний. І Україна їх більше ніколи не побачить. Ски, у що ви перетворили країну, за яку ми стояли на Майдані! Щоб ви виздихли, глисти зелені!
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05.12.2024 21:48 Ответить
Зебіл, чи що, судячи з інтеллекту?
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05.12.2024 21:52 Ответить
херой, ти або хероїчно утилізуйся або що!!а то на нас тільки позитивні приклади впливають від таких говорунів, як ти!!
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05.12.2024 21:58 Ответить
проблема в тому, що він ніби як би і не треба - але без того паперчику - ти не отримаєш нічого - навіть на роботу не влаштуєшься! а ***** ще без "віськового квитка" не можна навіть до вбиральні буде сходити! при тому - чоловіки "не дискриміновані" - як сказанув висір "Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець "

це просто СЮР якийсь!
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05.12.2024 21:59 Ответить
ну так ти і є ухилянт! - дякуємо, що признався!
і маму свою сестру, дочку відправ на передову - а то ті твої ухилянесси страх божий втратили!!! - Матьківщину захищати не хочуть! (ст 21 та 24 Конституції. а також незабудь почитати статтю 161 Кримінального Кодексу України!!!!)
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05.12.2024 22:06 Ответить
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець - ми мужчинам закрили все! не довзоляємо нічого! вони не мають право на то і на то - -але ... але це не дискримінація!...
а захищати себе від бандитів, посягаючих на твою свободу, життя та доровья! - це противправно1!ось так!
по суті діла сказав.... ...Уповноважений .. З ПРАВ... ЛЮДИНИ!

мужчини, чоловіки - хлопці - зрозуміли? "ВИ - НЕ ЛЮДИ!"
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05.12.2024 22:04 Ответить
Накуя 18річному хохлу пачпорт ?! Вигрібати лайно можна без паспорта.
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05.12.2024 22:05 Ответить
Та плювать вони хоті. Вважайте що вони громадяни іншої країни а ви просрали своїх людей.
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05.12.2024 22:06 Ответить
їм ніхто не дасть громадянство
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06.12.2024 01:45 Ответить
А ти хто такий, що у цьому так певен? Тобі д дали громадянство, то дадуть й иншим і твого розуму це справа.
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06.12.2024 09:45 Ответить
1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений порядок виконання цивільно-правових зобов'язань, обов'язковим додатковим - психічна чи тілесна недоторканість, воля, здоров'я людини, право власності (залежно від конкретного змісту погрози, якою супроводжується примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань).
2. З об'єктивної сторони злочин вчиняється у формі примушування потерпілого до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Зміст такого примушування складають дві взаємопов'язані дії: 1) вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання; 2) погроза застосувати насильство, пошкодити чи знищити майно.

Ухилянт, з якого фронтового дивану ти тут пишеш?
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05.12.2024 22:19 Ответить
Ну так вони отримають документ країни в якій знаходяться.
Чи такій варіант не розглядається?
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05.12.2024 23:17 Ответить
не отримають
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06.12.2024 01:47 Ответить
Отримають причому на ізі
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06.12.2024 06:02 Ответить
Дурачки дуають що хлопці яким було 14 виїхали потрібен ваш паспорт???Їм ще два роки прожити в європі і будуть мати паспотрти інших країн.Тобто ви бовдури втратите людський потенціал назавжди.Але ви ж тупі барани,які навіть подумати не можуть логічно,що тим хлопцям і дівчатам що виїхали треба створити кращі економічні і соціальні умови ніж в єс,щоб вони бачили що ваш паспотр це не тільки папір а щей майбутнє для них і їхніх дітей!Але ні, вам треба все затиснути обкласти податками і ******..и!!!
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05.12.2024 23:21 Ответить
інші країни розгоняться, і почнуть всім українцям паспорти роздавати 😂
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06.12.2024 01:48 Ответить
Тебе забули спитати кому давати паспорта.
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06.12.2024 09:48 Ответить
Так це робиться спеціально, а на заміну виїхавших українців приїдуть якісь сунь куй вчаї і українське питання буде вирішено.
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06.12.2024 09:47 Ответить
это с намеком , что войне не скоро конец
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05.12.2024 23:40 Ответить
Поднасрали так сказать …
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06.12.2024 00:29 Ответить
Лубінець працює на європейські структури, які забезпечують вирішення своїх демографічних проблем за наш рахунок.
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06.12.2024 00:56 Ответить
ввони думають, що вони боги життя.. із грязі в князі... просто не щустрічають дойстойоного опору-відпор("отпора"). бо мужчини поголовно ведуть себе як кріпаки...
і ти бачиш це і розумієш що ти просто наодинці.
"в єдності сила народу".. вивіска така була на півдороги. лишилось на її місці пустота...
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06.12.2024 05:59 Ответить
Gen b02aa289 все то ти знаючий, що, кому коли і як... напевно з майбутнього прибув..
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06.12.2024 06:01 Ответить
Ну вообще то правильно, хотя мне бы хотелось что бы эти гандоны не возвращались и паспорт не отримали. Да и вообще удивительно что просят военный билет. В универ поступал 20 лет назад, тоже просили. На работу устраивался 15 лет назад - тоже просили. Как будто только сейчас начали просить. Нет. Без него ты в универ даже документы не подашь и ни на какую работу тебя не возьмут. ТАК БЫЛО ВСЕГДА.

Откуда негодование у чертей в коментах, я не знаю. Навено нигде не учились и нигде не работали.
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06.12.2024 07:25 Ответить
А он им нужен этот украинский паспорт для войны лучше получить паспорт той страны где находишься в данный момент
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06.12.2024 11:40 Ответить
Я так і не зрозумів, нам потрібні молоді українці, чи ні?
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06.12.2024 15:54 Ответить
 
 