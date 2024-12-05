18-летние юноши за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа, - Лубинец
18-летние граждане Украины могут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетного документа.
Об этом заявил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, такой порядок касается как тех, кто находится в пределах страны, так и тех, кто за рубежом.
Есть порядок, на основании которого для того, чтобы получить паспорт гражданина Украины, нужно иметь определенный перечень документов, в том числе в этом перечне документов есть документ о воинском учете. Я это сам лично проходил, это проходят многие мужчины, которые физически в Украине и за рубежом", - пояснил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что все граждане Украины, не зависимо от того, где они находятся, должны соблюдать законодательство Украины, "других подходов не может существовать", поскольку это будет дискриминацией.
"Все равны в своих правах и своих обязанностях. Относительно обращений ко мне такие, действительно, были среди тех граждан Украины, чьи права, по их мнению, были нарушены при получении документов о гражданстве за рубежом", - добавил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее издание "Судебно-юридическая газета" сообщило, что паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберіг", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.
В частности речь идет о тех, кто выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения, будучи несовершеннолетним, и не успел физически стать на учет в ТЦК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але є рівніші у правах і взагалі без обовязків. І належатьвони до...? Хто вгадає, той молодець!
Генпрокуратура уже второй год подряд расследует дело о гонорарах экс-президента Украины Виктора Януковича.
Вопрос о данном источнике доходов президента СМИ поднимали еще в 2013 году. Журналистов заинтересовали крупные суммы в декларациях главы государства, которые он получил от донецкой типографии «Новый мир». За период с 2011 по 2012 годы фирма выплатила Януковичу авторское вознаграждение на сумму почти 32 млн. гривен.
Тогда в Администрации президента поясняли, что деньги получены от передачи прав на произведения автора, созданные в период с 2005 по 2010 годы, а также еще ненаписанные книги. Речь шла о «произведениях»: «Год в оппозиции», «…И год при власти», «Преодолеть путь» и «Как Украине дальше жить». Все вышеперечисленные книги выходили в издательствах: «Фолио», «Валрус-Дизайн» и «Издательский Дом Дмитрия Бураго». При этом с 2011 по 2014 годы в Украине так и не напечатали ни одной книги Януковича.
https://368.media/2016/09/20/genprokuratura-vtoroj-god-rassleduet-delo-o-gonorarah-yanukovicha/
Чи "Резерв+", як і "Дія" - що дишло: куди Банковій захтілося поіернути - туди й вийшло. Тут повернули - досягнення, а тут розвернули і ХОП - досягнення не для всіх.
До речі, а власником "Резерв+" є МО чи командування сухопутних військ, яким підпорядковується ТЦК? Чи знову, як і з "Дією" - хтось?
*************
Інформація від Лубінця некоректна. Насправді він мав сказати наступне, - 18-річні хлопці за кордоном можуть отримати паспорт будь-якої країни, за винятком паспорта України.
Ось це і є реально справжніми наслідками діяльності зеленявих у питанні "української єдності".
Тепер будуть отримувати паспорти та громодянство
інших країн
"оскільки це буде дискримінацією" тобто жінки теж не зможуть отримати паспорт, якщо не будуть стояти в бандитському ТЦК на обліку?
- ні! їх це не стосується! вони священні корови суспільства, на рівні поліції, тцк і держслужбовців! Привілеї для жінок ніяк не значать щискримінацію мужчин!
дискримінація мужчин, порушення їх прав на свободу, життя та здоровья - це не дискримінація зовсім! Просто Жінки у нас на особливому рахунку (в.в. путін)!!!
дзеркало там перед тобою не трісло, не розсипалось?
а НАТА хоче, шоб Лисий кричав не "Впірьод", а "За мною"
2 - треба їм буде нагально - то завтра напишуть "правильний закон"! - причому постановою Кабміну!
3 - всі закони що йдуть в супереч Конституції - згідно статті 22 і 58 самої Конституції, та статті 27 Цивільного кодексу - є нікчемними!
це я про "продовження воєнного стану" натякаю - тоюто яка різниця продовжили чи новий ввели... якщо ПО ФАКТУ все одно буде те, зщо є зараз!
а як так хочеться "стану війни" - то прикинь, що ці покидьбки - котрим ми відпору не даємо по суті - будуть робити вже під приводом "стан війни ооголешно! вийшов з машини, руки вгору, до стінки бігом став! зняв штани бігом! я шо сказав"!
- що? ти озренів? яка причина зупинки?
- на тобі -тра-тра-тра" - от тобі причина зупинки!!! - і викинуть вже мертве тіло з авто, і закинуть в посадку!
дурники завжди не розуміють, чого хочуть!
це просто СЮР якийсь!
і маму свою сестру, дочку відправ на передову - а то ті твої ухилянесси страх божий втратили!!! - Матьківщину захищати не хочуть! (ст 21 та 24 Конституції. а також незабудь почитати статтю 161 Кримінального Кодексу України!!!!)
а захищати себе від бандитів, посягаючих на твою свободу, життя та доровья! - це противправно1!ось так!
по суті діла сказав.... ...Уповноважений .. З ПРАВ... ЛЮДИНИ!
мужчини, чоловіки - хлопці - зрозуміли? "ВИ - НЕ ЛЮДИ!"
2. З об'єктивної сторони злочин вчиняється у формі примушування потерпілого до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Зміст такого примушування складають дві взаємопов'язані дії: 1) вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання; 2) погроза застосувати насильство, пошкодити чи знищити майно.
Ухилянт, з якого фронтового дивану ти тут пишеш?
Чи такій варіант не розглядається?
і ти бачиш це і розумієш що ти просто наодинці.
"в єдності сила народу".. вивіска така була на півдороги. лишилось на її місці пустота...
Откуда негодование у чертей в коментах, я не знаю. Навено нигде не учились и нигде не работали.