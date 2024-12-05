18-летние юноши за границей могут получить паспорт только при наличии военно-учетного документа, - Лубинец

18-летние граждане Украины могут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетного документа.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, такой порядок касается как тех, кто находится в пределах страны, так и тех, кто за рубежом.

Есть порядок, на основании которого для того, чтобы получить паспорт гражданина Украины, нужно иметь определенный перечень документов, в том числе в этом перечне документов есть документ о воинском учете. Я это сам лично проходил, это проходят многие мужчины, которые физически в Украине и за рубежом", - пояснил Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что все граждане Украины, не зависимо от того, где они находятся, должны соблюдать законодательство Украины, "других подходов не может существовать", поскольку это будет дискриминацией.

"Все равны в своих правах и своих обязанностях. Относительно обращений ко мне такие, действительно, были среди тех граждан Украины, чьи права, по их мнению, были нарушены при получении документов о гражданстве за рубежом", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее издание "Судебно-юридическая газета" сообщило, что паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберіг", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

В частности речь идет о тех, кто выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения, будучи несовершеннолетним, и не успел физически стать на учет в ТЦК.

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