НАЗК перевіряє дані журналістського розслідування щодо посадовців Головного сервісного центру МВС
Національне агентство з питань запобігання корупції проводить моніторинг способу життя кількох посадовців сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ у кількох регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі НАЗК вивчає дані, які були оприлюднені в журналістському розслідуванні "Bihus.Info"щодо співробітників Головного сервісного центру МВС в м.Києві", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 6 грудня було ухвалене рішення почати проведення моніторингу способу життя кількох посадовців, які фігурують у матеріалі Bihus.Info.
"Стосовно інших посадовців сервісного центру, згаданих у сюжеті, аналіз інформації триває. Окрім того, здійснюються моніторинги способу життя, розпочаті раніше стосовно посадовців сервісних центрів МВС з кількох інших областей України", - додали у НАЗК.
Нагадуємо, у розслідуванні Bihus.Info стверджується, що співробітники сервісного центру МВС у Києві їздять на роботу на автомобілях, яких немає в деклараціях через оформлення або на родичів, або на сторонніх людей, також на їхніх близьких оформлено й інше дороге майно.
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Користуватися, гади противні, тим, що нашому пріпіздєнту ніколи.
хто знає, набіса ми утримуємо таку кількість правоохоронних та антикорупційних органів?
Скандальне призначення відбулося у вересні цього року, через три місяці після санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо отримання неправоміного вигоди.
Про це пише https://naspravdi.today/uk/2023/10/05/u-mvs-ukrainy-*********-perevykhovuvaty-koruptsioneriv/ Naspravdi.Today у статті «У МВС України навчились перевиховувати корупціонерів», передає Lenta.UA.
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Як свідчить ухвала у справі №760/13582/23, 30 червня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м.Києва про надання дозволу на обшук у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102090000084 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, встановив, що: «Начальник сервісного центру (ТСЦ) Бойко Олександр Ярославович, 16.08.1992 народження, вступивши в злочинну змову з адміністратором ТСЦ Науменком, 08.05.1977 народження, організували механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за надання адміністративних послуг шляхом неможливості отримання останніми талону на обслуговування «день в день». До реалізації вказаної злочинної схеми залучено наступних осіб: Щамалюка Дмитра Олександровича, 13.07.1990 народження, та Підвисоцького Олега В'ячеславовича, 25.08.1969 народження який, перебуваючи на території ТСЦ здійснює пошук громадян та за грошову винагороду в розмірі від 3000 гривень до 4000 гривень пропонує надання адміністративних послуг без офіційного отримання електронного талону на обслуговування, які в подальшому надаються адміністратором ТСЦ Дацковим Сергієм Олександровичем, 17.04.1986 народження».
У зв'язку з цим слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора й надав дозвіл на проведення обшуку в приміщення територіального сервісного центру №8041. А вже за перебігом трьох місяців начальник територіального сервісного центру №8041 не тільки залишається на посаді, але й одночасно стає заступником начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м.Києві (філія МВС ГСЦ).