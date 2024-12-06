НАЗК перевіряє дані журналістського розслідування щодо посадовців Головного сервісного центру МВС

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить моніторинг способу життя кількох посадовців сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ у кількох регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі НАЗК вивчає дані, які були оприлюднені в журналістському розслідуванні "Bihus.Info"щодо співробітників Головного сервісного центру МВС в м.Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 грудня було ухвалене рішення почати проведення моніторингу способу життя кількох посадовців, які фігурують у матеріалі Bihus.Info.

"Стосовно інших посадовців сервісного центру, згаданих у сюжеті, аналіз інформації триває. Окрім того, здійснюються моніторинги способу життя, розпочаті раніше стосовно посадовців сервісних центрів МВС з кількох інших областей України", - додали у НАЗК.

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Нагадуємо, у розслідуванні Bihus.Info стверджується, що співробітники сервісного центру МВС у Києві їздять на роботу на автомобілях, яких немає в деклараціях через оформлення або на родичів, або на сторонніх людей, також на їхніх близьких оформлено й інше дороге майно.