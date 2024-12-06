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Новини Боротьба з корупцією Е-декларації держслужбовців
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НАЗК перевіряє дані журналістського розслідування щодо посадовців Головного сервісного центру МВС

НАЗК вивчає дані журналістського розслідування щодо посадовців Головного сервісного центру МВС

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить моніторинг способу життя кількох посадовців сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ у кількох регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі НАЗК вивчає дані, які були оприлюднені в журналістському розслідуванні "Bihus.Info"щодо співробітників Головного сервісного центру МВС в м.Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 грудня було ухвалене рішення почати проведення моніторингу способу життя кількох посадовців, які фігурують у матеріалі Bihus.Info.

"Стосовно інших посадовців сервісного центру, згаданих у сюжеті, аналіз інформації триває. Окрім того, здійснюються моніторинги способу життя, розпочаті раніше стосовно посадовців сервісних центрів МВС з кількох інших областей України", - додали у НАЗК.

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Нагадуємо, у розслідуванні Bihus.Info стверджується, що співробітники сервісного центру МВС у Києві їздять на роботу на автомобілях, яких немає в деклараціях через оформлення або на родичів, або на сторонніх людей, також на їхніх близьких оформлено й інше дороге майно.

Автор: 

МВС (3501) НАЗК (1685)


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Топ коментарі
+6
Як це кількох - там весь сервіснии центр живуть як пуріси
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06.12.2024 20:33
+6
Таке відбувається в КОЖНОМУ сервісному центрі- тільки шо прейскурант на дверіх не чіпляють,,Терпили знають розцінки і мовчки несуть по 300 зелених
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06.12.2024 20:39
+6
Ездил здавать на категорию "А1" в Черкасы, есть категории "В" и "С", так как в Днепре за 4 месяца не смог онлайн взять ниодного талона. В Черкасах инспектор "Лаптев А.К." продержал меня 3 часа на улице в ожидании приёма практического экзамена, потом выкатил холодный мопед и не дал даже прогреть его при температуре почти "0", наверное хотел взятку, понятно что не сдал, хотя мене почти полтиник и всю жизнь ездил на мопеде пока не ввели категорию и права на мопед. Снял на видео как инспектор брал взятки у 18 летних на категорию "В автомат", сначала хотел показать начальнику, потом подумал, скажет что из-за того что не сдал. После просмотра видео понял две вещи, первая нет смысла официально сдавать, никто не заинтересован кроме меня и других водителей на дороге, второе корупцию в МРЕО не победить, меняй название на "Сервисный центр" или "Публичный дом" всё одно. Пока без категории, но платить принципиально не буду, верю в Украину!!!
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06.12.2024 21:20
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Як це кількох - там весь сервіснии центр живуть як пуріси
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06.12.2024 20:33 Відповісти
зараз в усіх центрах дупа стискається...не бояться загриміти, розуміють що доведеться розчехлитись...
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06.12.2024 21:00 Відповісти
Таке відбувається в КОЖНОМУ сервісному центрі- тільки шо прейскурант на дверіх не чіпляють,,Терпили знають розцінки і мовчки несуть по 300 зелених
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06.12.2024 20:39 Відповісти
Це шо там, "розбійники" завелись?
Користуватися, гади противні, тим, що нашому пріпіздєнту ніколи.
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06.12.2024 20:40 Відповісти
Видадут нагороди як справжним бізнесменам
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06.12.2024 20:50 Відповісти
Майже всю корупцію виявляють журналісти. А державні структури потім підхватують, і такі кажуть: - так, так, ми боремося, виявляємо, проводимо моніторинг (плять, моніторинг!!!), відреагуємо, розслідуємо, накажемо, посадимо. А далі... все тихенько. І ніхто про це не згадує.
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06.12.2024 20:55 Відповісти
Военкомов тоже когда то проверяли и что? Шум для взбудораженных лохов,все уляжется и продолжится,как с прокуришками инвалидами и мсековцами,не будет ни судебных приговоров ни увольнений.
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06.12.2024 21:11 Відповісти
Ще перевірте скільки серед працівників ТСЦ ,РСЦ інвалідів , прокуратура відпочиває ...
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06.12.2024 21:20 Відповісти
Ездил здавать на категорию "А1" в Черкасы, есть категории "В" и "С", так как в Днепре за 4 месяца не смог онлайн взять ниодного талона. В Черкасах инспектор "Лаптев А.К." продержал меня 3 часа на улице в ожидании приёма практического экзамена, потом выкатил холодный мопед и не дал даже прогреть его при температуре почти "0", наверное хотел взятку, понятно что не сдал, хотя мене почти полтиник и всю жизнь ездил на мопеде пока не ввели категорию и права на мопед. Снял на видео как инспектор брал взятки у 18 летних на категорию "В автомат", сначала хотел показать начальнику, потом подумал, скажет что из-за того что не сдал. После просмотра видео понял две вещи, первая нет смысла официально сдавать, никто не заинтересован кроме меня и других водителей на дороге, второе корупцию в МРЕО не победить, меняй название на "Сервисный центр" или "Публичный дом" всё одно. Пока без категории, но платить принципиально не буду, верю в Украину!!!
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06.12.2024 21:20 Відповісти
І шо? Заплатять штраф 100 тисяч гривень і підуть далі "працювати".
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06.12.2024 21:35 Відповісти
Ще один лохотрон від зелених. Рішити ці питання дуже просто. Хто керівник сервісного центру, хто його керівник і хто вище. Все йде до міністра МВС. Якщо в мене в хаті бардак, то це не діти винуваті а я. Для кого цей цирк? Сервісний центр, міни, закупівлі, і син полковника фсб. Люди, нас чекають важкі часи. Всіх патріотів знищують, а підери з підпрашки чим далі тим більше. Сумно
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06.12.2024 21:42 Відповісти
В Україні порушення знаходять лише журналісти,
хто знає, набіса ми утримуємо таку кількість правоохоронних та антикорупційних органів?
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06.12.2024 22:04 Відповісти
Оформлял свежепригнанную машину на Бандеры в Киеве, инспектор хамил и общался - будто я пришел к нему домой и рылся в его холодильнике.
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07.12.2024 12:31 Відповісти
Наказом начальника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України Миколи Рудика заступником керівника столичної філії ГСЦ МВС України став Олександр Бойко, який фігурував у справі про хабарництво.

Скандальне призначення відбулося у вересні цього року, через три місяці після санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо отримання неправоміного вигоди.

Про це пише https://naspravdi.today/uk/2023/10/05/u-mvs-ukrainy-*********-perevykhovuvaty-koruptsioneriv/ Naspravdi.Today у статті «У МВС України навчились перевиховувати корупціонерів», передає Lenta.UA.
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Як свідчить ухвала у справі №760/13582/23, 30 червня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м.Києва про надання дозволу на обшук у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102090000084 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, встановив, що: «Начальник сервісного центру (ТСЦ) Бойко Олександр Ярославович, 16.08.1992 народження, вступивши в злочинну змову з адміністратором ТСЦ Науменком, 08.05.1977 народження, організували механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за надання адміністративних послуг шляхом неможливості отримання останніми талону на обслуговування «день в день». До реалізації вказаної злочинної схеми залучено наступних осіб: Щамалюка Дмитра Олександровича, 13.07.1990 народження, та Підвисоцького Олега В'ячеславовича, 25.08.1969 народження який, перебуваючи на території ТСЦ здійснює пошук громадян та за грошову винагороду в розмірі від 3000 гривень до 4000 гривень пропонує надання адміністративних послуг без офіційного отримання електронного талону на обслуговування, які в подальшому надаються адміністратором ТСЦ Дацковим Сергієм Олександровичем, 17.04.1986 народження».

У зв'язку з цим слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора й надав дозвіл на проведення обшуку в приміщення територіального сервісного центру №8041. А вже за перебігом трьох місяців начальник територіального сервісного центру №8041 не тільки залишається на посаді, але й одночасно стає заступником начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м.Києві (філія МВС ГСЦ).
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07.12.2024 23:10 Відповісти
 
 